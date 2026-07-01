КУРКОТКИН СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

Биография

Семён Константинович Куркоткин родился 31 января (по новому стилю – 13 февраля) 1917 года в деревне Запрудная (ныне – Раменский район Московской области) в семье крестьянина. По национальности русский. Окончил педагогический техникум.

1 сентября 1937 года Куркоткин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Звенигородским районным военным комиссариатом Московской области. В 1939 году он окончил Орловское танковое училище, после чего был политруком роты курсантов в нём же. Впоследствии был переведён в Забайкалье, окончил окружное военно-политическое училище.

Великая Отечественная война

С августа 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Сражался в танковых частях, пройдя путь от политрука танковой роты до командира танковой бригады. Принимал участие в боях под Ленинградом . В мае 1942 года окончил курсы переподготовки военкомов, после чего участвовал в оборонительных боях под Воронежем, Курской битве , битва за Днепр , освобождении Киева , Житомира , Шепетовки. С декабря 1944 года командовал 13-й гвардейской танковой бригадой 4-го гвардейского танкового корпуса. Под его командованием это соединение успешно действовало во время Сандомирско-Силезской операции, форсировании рек Шренява и Висла, освобождении Кракова, прорыва немецкой обороны к юго-западу от города Оппельна (ныне – Ополе, Польша).

Послевоенная карьера

После окончания войны Куркоткин продолжал службу в Советской Армии. В 1951 году он с отличием окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, в 1958 году – Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Командовал танковыми полком, дивизией, корпусом, армией. В августе 1961 года Куркоткин был направлен в Группу советских войск в Германии на должность заместителя её командующего. В феврале 1967 года ему было присвоено воинское звание генерал-полковника. В апреле 1968 года вернулся в СССР, на протяжении трёх лет командовал Закавказским военным округом.

С 1971 года Куркоткин командовал Группой советских войск в Германии. Внёс большой вклад в повышение боеготовности вверенной ему группировки войск, улучшением бытовых условий жизни военнослужащих и учебно-материальной базы. В ноябре 1971 года ему было присвоено звание генерала армии.

С июля 1972 года Куркоткин служил начальником Тыла Вооружённых Сил СССР – заместителем Министра обороны ССР. Внёс большой вклад в развитие тылового обеспечения Советской Армии, повышение его защищённости и манёвренности, внедрение современной техники. Большое внимание Куркоткин уделял повышению бытовой устроенности военнослужащих, пропаганде экономии в расходовании материальной части, что позволило сэкономить значительные средства. Вместе с начальником штаба Тыла генерал-полковником И. М. Голушко он стал инициатором создания бригад материально-технического обеспечения, до сих пор сохранившихся в составе Вооружённых Сил. 25 марта 1983 года Куркоткину было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он являлся единственным обладателем высшего воинского звания СССР, получившего его на посту начальника Тыла.

В мае 1988 года Куркоткин был освобождён от обязанностей начальника Тыла и зачислен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 16 сентября 1990 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 11).

На протяжении своей военной карьеры Куркоткин избирался членом ЦК КПСС (1976-1989 годы), кандидатом в члены ЦК КПСС (1971-1976 годы), депутатом Верховного Совета СССР с 8-й по 11-й созывы (1970-1989 годы).