КУРИС ИВАН ОНУФРИЕВИЧ

Образование и карьера

Иван Курис родился в 1762 г. в казачьей семье. Отец – сотенный городовой атаман, грек по происхождению.

В 1773 г. И.О. Курис поступил на службу рядовым в Днепровский пехотный полк. Находился в должностях капрала, затем – квартирмейстера, с 1777 г. – вахмистр.

В 1780 г. состоялся перевод И.О. Куриса в штат Новороссийской губернии. С 1784 г. он вновь приступил к военной службе в Малороссийском Полтавском полку, с 1786 г. – в Таврическом гренадерском полку в чине капитана.

Участник Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. В 1787 г. за успехи во время обороны Кинбурна И.О. Курис получил повышение до секунд-майора. В 1788 г. осаждал Очаков; был назначен в состав Санкт-Петербургского карабинерного полка. В 1789 г. во главе двух казачьих полков сражался против турок в Молдавии; удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом. 21 июля (1 августа) 1789 г. в битве при Фокшанах, находясь уже в Черниговском пехотном полку, за успешное отражение атаки турецкой конницы И.О. Курис повышен до премьер-майора. Во время штурма Измаила исполнял особые поручения при А.В. Суворове, по инициативе которого после заключения Ясского мира с Турцией, 2 сентября 1793 г. был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.

Участник подавления восстания в Польше в 1794 г. Здесь он исполнял обязанности правителя канцелярии А.В. Суворова. В 1795 г. получил орден «Pour le mеrite» (неофиц. название «Голубой Макс» – высшая военная награда Пруссии до конца Первой мировой войны) от прусского короля Фридриха Вильгельма II. С 1797 г. – полковник Херсонского кирасирского полка.

Гражданская служба

В 1797 г. И.О. Курис зачислен на гражданскую службу в чине действительного статского советника. С 1797 по 1798 гг. – новгородский вице-губернатор, с 1799 г. по 27 июня 1800 г. – оренбургский гражданский губернатор. Благодаря его стараниям в 1799 г. ясачных крестьян и ясачных татар Оренбургского уезда приписали к Оренбургскому казачьему войску, сняв с них подушную подать.

В 1800 – 1802 гг. – волынский губернатор.

После своей отставки И.О. Курис переехал в с. Курисово-Покровское неподалеку от Тилигуло-Березанского лимана под Одессой. Переписывался с Г.Р. Державиным и графом Д. И. Хвостовым.

Умер И.О. Курис 18 апреля 1836 г. с. Курисово-Покровское от апоплексического удара. Похоронен в построенной на его средства Покровской церкви.

Семья

Первая супруга – Ульяна Ханенко. Вторая супруга – Екатерина Дунина, дочь генерал-аншефа И. П. Дунина-Барковского.

Дети от первого брака: София (1798), Ираклий (1802), Александр (?), Платон (?).