КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Гряда островов, расположенная между Камчатским полуостровом и островом Хоккайдо и отделяющая Охотское море от Тихого океана. Включает в общей сложности 56 островов. Все они входят в состав Сахалинской области России.

В 1786 Курильские острова были объявлены российской территорией. В 1855 году по условиям Симодского трактата Южные Курилы – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи – были уступлены Японии, а в 1875 году – по условиям Петербургского договора – Японии досталась вся Курильская гряда в обмен на Южный Сахалин. В 1945 году все острова окончательно вошли в состав СССР. Принадлежность Южных Курил до сих пор оспаривается японской стороной.

Первые шаги в освоении Курил

До появления русских и японцев на островах жили айны. Этимология названия архипелага восходит к слову «куру», что в переводе с айнского языка означало «человек, пришедший из ниоткуда».

Японцы получили первую информацию об островах в ходе экспедиции на Хоккайдо в 1635 году. В 1644 году была составлена карта, на которой Курильские острова обозначались как «тысяча островов». В 1643 году архипелаг посетила голландская экспедиция Морица де Фриза. Голландцы составили более точные и подробные карты островов и их описание, нанесли на карту Уруп и Итуруп, но за собой их не закрепили. Сегодня имя Фриза носит пролив между этими двумя островами.

В 1697 году члены экспедиции Владимира Атласова на Камчатку составили со слов местных жителей описание Курильских островов, которое впоследствии легло в основу первой русской карты архипелага, составленной в 1700 году Семёном Ремезовым.

В 1711 году на островах Шумшу и Кунашир побывал отряд атамана Данилы Анциферова и есаула Ивана Козыревского. На Шумшу айны попытались оказать казакам сопротивление, но были разбиты. В 1713 году Козыревский возглавил вторую экспедицию на острова. На Парамушире он вновь столкнулся с вооружённым противодействием местного населения, но и на сей раз отразил нападения. Впервые в истории архипелага его жители признали над собой власть России и заплатили ясак. От местных айнов и японцев Козыревский узнал о существовании ещё ряда островов, а также установил, что японцам запрещено плавать севернее острова Хоккайдо, и жители островов Уруп и Итуруп «самовластно живут и не в подданстве». Результатом второго похода Козыревского стало создание «Чертежа-карты Камчадальского носу и морских островов», на которой были впервые изображены Курильские острова от мыса Лопатка на Камчатке до берегов Хоккайдо. В 1719 году на Курилах побывала экспедиция Ивана Евреинова и Фёдора Лужина, она дошла до острова Симушир. В 1727 году Екатерина I утвердила «Мнение Сената» о необходимости «взять во владение острова, у Камчатки лежащие».

В 1738–1739 году экспедиция Мартына Шпанберга проследовала вдоль всей Курильской гряды. После этой экспедиции была составлена новая карта Курил, в 1745 году вошедшая в Атлас Российской империи. В 1761 году Сенатским указом был разрешён свободный промысел морского зверя на островах с отдачей десятой части добычи в казну. На протяжении второй половины XVIII века русские активно осваивали Курильские острова. Плавания к южным островам были опасными, поэтому русские сосредотачивались на освоении северных островов, регулярно взимая ясак с местного населения. У тех, кто не желал платить ясак и уходил на юг, брали заложников из числа близких родственников – аманатов. В 1749 году на острове Шумшу появилась первая школа для обучения детей айнов, а в 1756 году – первая на островах гряды церковь Св. Николая.

В 1766 году на южные острова отправился сотник Иван Чёрный, которому было поручено привлекать айнов в подданство без применения насилия и угроз. Сотник игнорировал указ и злоупотреблял своими полномочиями, в результате чего в 1771 году коренное население восстало против русских. В отличие от Ивана Чёрного, сибирский дворянин Антипов и переводчик Шабалин сумели расположить к себе жителей Курил. В 1778–1779 годах они привели в подданство более полутора тысяч человек с островов Итуруп и Кунашир, а также с острова Хоккайдо. В 1779 году Екатерина II издала указ об освобождении принявших русское подданство от всех податей.

В 1786 году первую экспедицию по обследованию южных островов Курильской гряды снарядила Япония. Японцы во главе с Могами Токунаи установили, что русские основали на островах свои поселения.

Курильские острова в конце XVIII – середине XIX века

22 декабря 1786 года Екатерина II предписала Коллегии иностранных дел Российской империи официально объявить о том, что открытые на Тихом океане земли, в том числе Курильский архипелаг, принадлежат российской короне. К этому времени Россия выполняла все три условия, необходимые, в соответствии с принятыми тогда международными нормами, для позиционирования территории в качестве своей: первооткрытие, первоосвоение и длительное непрерывное владение. В «Пространном землеописании Российского государства…» 1787 года был приведён перечень островов, принадлежавших России. Туда входил 21 остров вплоть до Мацумаэ (Хоккайдо). В 1787 году Курилы должна была посетить масштабная экспедиция Г. И. Муловского, но из-за начала войн с Турцией и Швецией её пришлось отменить.

В 1795 году кампания Г. И. Шелихова основала на юго-востоке острова Уруп первое постоянное русское поселение на Курилах. Его управляющим стал Василий Звездочётов.

В 1792 году южные острова гряды посетила новая японская экспедиция Могами Токунаи, а в 1798 году – ещё одна экспедиция под руководством Могами Токунаи и Кондо Дзюдзо. В 1799 году правительство Японии приказало расположить на Кунашире и Итурупе заставы с постоянной охраной. В том же году японские власти официально включили в состав государства северную часть острова Хоккайдо. В 1800 году на Итурупе появилось первое постоянное японское поселение – Сяна (ныне Курильск). В 1801 году японцы попытались установить контроль над островом Уруп, но встретили сопротивление местных русских поселенцев. В 1802 году в городе Хакодате на юге острова Хоккайдо была учреждена канцелярия по колонизации Курильских островов.

В 1805 году в Нагасаки на правах посланника прибыл представитель Российско-Американской кампании Н. П. Резанов. Он попытался возобновить с японскими дипломатами переговоры по поводу установления русско-японской границы, но потерпел неудачу: Резанов настаивал на том, чтобы Япония не претендовала ни на один из островов севернее Хоккайдо, тогда как японцы требовали территориальных уступок.

В мае 1807 года к острову Итуруп прибыло русское судно «Юнона» в сопровождении тендера «Авось» (командиры – Н. А. Хвостов и Г. И. Давыдов соответственно). Высадившийся на острове десант уничтожил японские поселения, в том числе крупный населённый пункт Сяна, и разгромил местный японский гарнизон. Вслед за Итурупом русские выдворили японцев с Кунашира. Правительство резко осудило предпринятые Хвостовым и Давыдовым насильственные действия: за «своевольство против японцев» они лишились присвоенных за участие в войне против Швеции наград. В 1808 году японцы восстановили разрушенные поселения и существенно увеличили своё военное присутствие на южных островах. В 1811 году гарнизон Кунашира захватил в плен экипаж шлюпа «Диана» во главе с командиром судна В. М. Головниным. Спустя полтора года, после официального признания Россией «самовольности» действий Хвостова и Давыдова, моряки были освобождены, а японские войска покинули Итуруп и Кунашир.

В 1830 году Русско-Американская компания учредила постоянный Курильский отряд с правлением на острове Симушир. В 1845 году Япония в одностороннем порядке провозгласила суверенитет над Курилами и Сахалином.

Симодский трактат и Петербургский договор

В 1853 году в Японию прибыла русская дипломатическая миссия во главе с адмиралом Е. В. Путятиным с целью установить дипломатические и торговые отношения с Японией. Российское правительство считало, что граница между странами должна пролегать по проливу Лаперуза и южной оконечности Курильской гряды, а сами Курилы, соответственно, принадлежать России. Япония рассматривала возможность согласия на эти условия, но после вступления Российской империи в Крымскую войну и осложнения её международного положения выдвинула требование включить в состав Японии Южные Курилы и Южный Сахалин. Путятин, которому «дополнительная инструкция» позволяла в крайнем случае согласиться признать за Японией южные острова, был вынужден сделать это. 26 января (7 февраля) 1855 года в Симодо был подписан первый русско-японский договор о торговле – Симодский трактат. Согласно этому договору, граница между странами проводилась между островами Итуруп и Уруп.

2 сентября 1855 года островом Уруп овладели британский и французский фрегаты «Пик» и «Сибилла». Поселение Русско-Американской кампании на острове было разорено, а сам он – провозглашён совместным англо-французским владением.

Условия Симодского трактата были подтверждены подписанным Россией и Японией в 1858 году Иедским договором о торговле и мореплавании. В 1868 году, когда деятельность Русско-Американской кампании была прекращена, Курильские острова фактически остались бесхозными. 25 апреля (7 мая) 1875 года, уже после того, как в Японии пала власть Сёгуната, а к власти пришёл император Муцухито (Мэйдзи), Россия и Япония подписали Петербургский договор. По его условиям Россия уступала Японии права на центральную и северную части Курильской гряды в обмен на отказ от претензий на южную часть Сахалина.

Курильские острова в составе Японии, СССР и РФ

В бытность территорией Японской империи Курильские острова находились под управлением губернаторства Хоккайдо. Японская администрация проложила на островах Итуруп (Эторофу) и Кунашир (Кунасири) дороги и телеграфные линии, наладила почтовую связь, открыла почтовые отделения. Активно развивалось рыболовство: в каждом населённом пункте были рыбнадзор и предприятие по разведению лососевых. К 1930 году население Кунашира составляло примерно 8 300 человек, Итурупа – 6 300 человек.

В феврале 1945 года, в рамках Ялтинской конференции, советское правительство пообещало США и Великобритании начать войну с Японией при условии, что СССР получит южную часть Сахалина и Курильские острова. 9 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. 14 августа император Хирохито издал указ о капитуляции, но японские войска на Сахалине и Курильских островах продолжали сопротивляться. 18 августа советские силы начали Курильскую десантную операцию. К 1 сентября острова Курильского архипелага были полностью заняты советскими частями. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции.

2 февраля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о включении Южного Сахалина и Курильских островов в состав РСФСР. Непродолжительное время эти территории образовывали Южно-Сахалинскую область в составе Хабаровского края, а затем, в 1947 году, были объединены с Сахалинской областью и переведены в прямое подчинение РСФСР. В том же году была проведена депортация японцев и немногочисленных остававшихся на островах айнов.

5 ноября 1952 года побережье Курильских островов сильно пострадало от мощного цунами. Самый серьёзный урон был нанесён Парамуширу: город Северо-Курильск был смыт гигантской волной. В СМИ трагедия не афишировалась.

Курильские острова в отношениях Японии с СССР и РФ

8 сентября 1951 года Япония подписала Сан-Францисский мирный договор, в соответствии с которым отказывалась от всех владений за пределами Японских островов, включая Южный Сахалин и Курильские острова. СССР договор не подписал, отказавшись от участия в конференции до её завершения. Из-за этого отказ Японии от Курильских островов не был официально зафиксирован. В 1955 году, когда в Лондоне начались советско-японские переговоры о заключении мира, Япония – во многом под давлением США – выдвинула претензии на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и острова Хабомаи. 19 октября 1956 года в Москве СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой констатировалось прекращение состояния войны между государствами, восстановление мира и добрососедских отношений, а также возобновление дипломатических отношений. Условия договора предполагали возврат Японии острова Шикотан и Малой Курильской гряды (острова Хабомаи), но после заключения мирного договора. Уже в 1960 году правительство СССР отказалось от прежнего намерения и с тех пор вплоть до 1991 года считало территориальный вопрос с Японией окончательно решённым. Лишь 19 апреля 1991 года во время визита в Японию М. С. Горбачёв признал, что между СССР и Японией существуют территориальные разногласия.

В 1992 году в МИД РФ готовился визит президента Б. Н. Ельцина в Японию с целью проведения переговоров по поводу дальнейшей судьбы Южных Курил. Поездка, однако, не состоялась, во многом из-за противодействия депутатов Верховного Совета идее передать часть островов. 13 октября 1993 года президент России и премьер-министр Японии подписали Токийскую декларацию, а 13 ноября 1998 года – Московскую декларацию. В обоих документах констатировалось, что сторонам следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора и нормализации двусторонних отношений. Московская декларация намечала заключение мирного договора на 2000 год, но этого так и не произошло.

3 июля 2009 года японский парламент принял поправку к закону «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», заключающуюся в объявлении Кунашира, Итурупа, Шикотана и островов Хабомаи «исконными территорями» Японии. Совет Федерации заявил протест по этому поводу. В ноябре того же года японское правительство назвало южные острова гряды «незаконно оккупированными» Россией, что также повлекло за собой протест – на этот раз со стороны МИД РФ. В последующие годы японская сторона неоднократно протестовала против посещений южных островов Курильской гряды высокопоставленными российскими чиновниками и первыми лицами государства.