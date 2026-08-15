КУРИЛОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ

КУРИЛОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ - юкагирский писатель.

Пер­вый рас­сказ - «Уви­дим­ся в тун­д­ре» (1961 год). Ав­тор ро­ман­ной ди­ло­гии «Ха­ни­до и Ха­лер­ха» (1969 год) и «Но­вые лю­ди» (1975 год), рас­ска­зов «Ис­це­ле­ние Лим­хи» (1965 год), «То­тор» (1969 год), «В бу­рю» (1970 год), «Встре­ча в пу­ти» (1972 год), «Та­нец стер­хов», «Ле­ген­ды о Яр­ха­да­не» (оба 1975 год) и других, ска­зок. Твор­че­ст­во Курилова про­ник­ну­то фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми. В цен­тре его про­из­ве­де­ний - ис­то­ри­че­ски точ­ное и эт­но­гра­фи­че­ски дос­то­вер­ное изо­бра­же­ние жиз­ни и бы­та оле­не­во­дов тун­д­ры, тра­ге­дия раз­ру­ше­ния тра­диционного жиз­нен­но­го ук­ла­да в современных ус­ло­ви­ях.

Сочинения:

Ча­ун­да­ур. Но­вел­лы, рас­ска­зы и сказ­ки. Якутск, 1979 год