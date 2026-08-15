КУРИЛОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ
КУРИЛОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ - юкагирский писатель.
Первый рассказ - «Увидимся в тундре» (1961 год). Автор романной дилогии «Ханидо и Халерха» (1969 год) и «Новые люди» (1975 год), рассказов «Исцеление Лимхи» (1965 год), «Тотор» (1969 год), «В бурю» (1970 год), «Встреча в пути» (1972 год), «Танец стерхов», «Легенды о Ярхадане» (оба 1975 год) и других, сказок. Творчество Курилова проникнуто фольклорными мотивами. В центре его произведений - исторически точное и этнографически достоверное изображение жизни и быта оленеводов тундры, трагедия разрушения традиционного жизненного уклада в современных условиях.
Сочинения:
Чаундаур. Новеллы, рассказы и сказки. Якутск, 1979 год