КУРИИ

КУРИИ - 1) осо­бый вид об­щи­ны позд­не­ро­до­во­го об­ще­ст­ва на ста­дии его раз­ло­же­ния; объ­е­ди­ня­ла муж­чин вхо­дя­щих в неё ро­дов.

По по­во­ду эти­мо­ло­гии названия «курии» нет еди­но­го мне­ния; её воз­во­дят ли­бо к латинскому cura (за­бо­та; Марк Те­рен­ций Вар­рон), ли­бо к са­бин­ско­му quiris (ко­пьё; Т. Мом­мзен); не­ко­то­рые учё­ные про­из­во­дят сло­во curia от coviria (со­б­ра­ние му­жей), в ис­торио­гра­фии ан­тич­но­сти название древ­них рим­лян - кви­ри­ты (Quiri­tes) - ино­гда ис­толко­вы­ва­ет­ся как «ку­ри­ты» (чле­ны ку­рий). Курии об­ла­да­ли тер­ри­то­ри­ей, од­на часть ко­то­рой де­ли­лась по жре­бию в хо­зяйственных це­лях ме­ж­ду ро­да­ми, дру­гая ос­та­ва­лась об­щей для са­краль­ных нужд - жерт­во­при­но­ше­ний, тра­пез и прочего. С рос­том римского на­се­ле­ния по­ме­ще­ния для курий (curiae veteres) ста­ли тес­ны­ми и бы­ли вы­строе­ны но­вые (cu­riae novae). Ка­ж­дая из курий воз­глав­ля­лась вы­бор­ным жре­цом-ку­рио­ном, ве­дав­шим куль­том, во­ин­ским на­бо­ром и ко­ман­до­ва­ни­ем. До ре­фор­мы ца­ря Сер­вия Тул­лия курии слу­жи­ли ба­зой ком­плек­то­ва­ния пе­хо­ты (по 100 человек от ка­ж­дой), а со вре­ме­ни Ро­му­ла - ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния под­чи­нён­но­го ему от­ря­да из 300 те­ло­хра­ни­те­лей. Чле­ны курий, со­брав­шие­ся вме­сте, со­став­ля­ли народное со­б­ра­ние - ку­ри­ат­ные ко­ми­ции.

Пер­во­на­чаль­но в ка­ж­дой курии по­чи­та­лись лишь свои (ме­ст­ные) бо­ги - Вес­та, Юно­на, Юпи­тер и другие. Со вре­ме­ни прав­ле­ния ца­ря Ну­мы Пом­пи­лия, на­ря­ду с ку­ри­аль­ны­ми куль­та­ми, поя­ви­лись об­щие са­краль­ные празд­ни­ки и хра­мы. Курии скла­ды­ва­лись по­сте­пен­но и, со­глас­но ан­тич­ной тра­ди­ции, при Ро­му­ле или при эт­рус­ских ца­рях их чис­ло воз­рос­ло до 30. Ус­та­нов­ле­но 10 на­име­но­ва­ний ку­рий.

2) Зда­ние за­се­да­ний се­на­та или сам се­нат. Пер­вое ста­цио­нар­ное зда­ние для се­нат­ских за­се­да­ний, со­глас­но ан­тич­ным ав­то­рам, по­строе­но при царе Тулле Гос­ти­лии.

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