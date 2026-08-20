КУРИИ
КУРИИ - 1) особый вид общины позднеродового общества на стадии его разложения; объединяла мужчин входящих в неё родов.
По поводу этимологии названия «курии» нет единого мнения; её возводят либо к латинскому cura (забота; Марк Теренций Варрон), либо к сабинскому quiris (копьё; Т. Моммзен); некоторые учёные производят слово curia от coviria (собрание мужей), в историографии античности название древних римлян - квириты (Quirites) - иногда истолковывается как «куриты» (члены курий). Курии обладали территорией, одна часть которой делилась по жребию в хозяйственных целях между родами, другая оставалась общей для сакральных нужд - жертвоприношений, трапез и прочего. С ростом римского населения помещения для курий (curiae veteres) стали тесными и были выстроены новые (curiae novae). Каждая из курий возглавлялась выборным жрецом-курионом, ведавшим культом, воинским набором и командованием. До реформы царя Сервия Туллия курии служили базой комплектования пехоты (по 100 человек от каждой), а со времени Ромула - основой формирования подчинённого ему отряда из 300 телохранителей. Члены курий, собравшиеся вместе, составляли народное собрание - куриатные комиции.
Первоначально в каждой курии почитались лишь свои (местные) боги - Веста, Юнона, Юпитер и другие. Со времени правления царя Нумы Помпилия, наряду с куриальными культами, появились общие сакральные праздники и храмы. Курии складывались постепенно и, согласно античной традиции, при Ромуле или при этрусских царях их число возросло до 30. Установлено 10 наименований курий.
2) Здание заседаний сената или сам сенат. Первое стационарное здание для сенатских заседаний, согласно античным авторам, построено при царе Тулле Гостилии.