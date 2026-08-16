КУРИГАЛЬЗУ

Куригальзу ( касситск. «Пастырь касситского народа») — имя вавилонских царей из Касситской династии.

К. I (ок. 1380—1370-х до н. э.) обу­строил новую, административную столицу Дур-Куригальзу и перевел туда двор из Вавилона . Дур-Куригальзу остался административной столицей Вавилонии и позднее. Пограничные с вавилонскими владениями в Сирийской степи области Ханаана , зависевшие от Египта, изъявили К. свое желание восстать против Египта и перейти в зависимость от Вавилонии, но К. отказал им ради сохранения союза с египтянами. Около исхода правления К. Ашшур отложился от Митанни и перешел под верховную власть Вавилонии.

К. II «Младший» (ок. 1335 — 1311 до н. э.), сын Бурнабуриаша II, был посажен на престол интервенцией ассирийского царя Ашшурубаллита, который помог ему низвергнуть узурпатора Карахардаша, отнявшего престол у другого сына Бурнабуриаша, приходившегося Ашшурубаллиту внуком по женской линии. К. II вскоре добился полной самостоятельности, победил соседние с Эламом загросские племена и эламского царя Хурбатилу и титуловал себя «покровителем Суз и Элама». В 1310-х до н. э. он воевал с ассирийским царем Эллильнерари и после сражения при Сугагу (с неясным исходом) заключил с ним мир, по которому к Ассирии отходила полоса территории Аррапхи по левому берегу Нижнего Заба.

Лит. : Brinkman J. A. Materials and Studies for Kassite History. Chicago, 1976.