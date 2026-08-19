КУРИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

КУРИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - Русский государственный деятель и дипломат, дьяк.

Млад­ший брат Ф. В. Ку­ри­цы­на, дя­дя А. Ф. Ку­ри­цы­на .

По кос­вен­ным дан­ным, дьяк с середины 1480-х годов. Вхо­дил в московский кру­жок ере­ти­ков. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как уча­ст­ник русского по­соль­ст­ва в Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию (апрель 1492 года - июль 1493 года), во вре­мя ко­то­ро­го, в ча­ст­но­сти, про­вёл ус­пеш­ные пе­ре­го­во­ры с немецким пе­чат­ни­ком Б. Го­та­ном о его при­ез­де в Русское государство (ве­ро­ят­но, Го­тан при­был в Нов­го­род с воз­вра­щав­ши­ми­ся русскими по­сла­ми). С 20 октября 1495 года по 24 марта 1496 года Курицын вме­сте с 5 другими дья­ка­ми из близ­ко­го ок­ру­же­ния великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча со­про­во­ж­дал его в по­езд­ке в Нов­го­род. Около 1496 года - начала 1497 года под­пи­сал док­лад­ной суд­ный спи­сок по зе­мель­но­му про­цес­су, ко­то­рый в ка­че­ст­ве су­дьи выс­шей ин­стан­ции рас­смот­рел князь Ва­си­лий Ива­но­вич (бу­ду­щий великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий III Ива­но­вич). По обос­но­ван­ной ги­по­те­зе Л. В. Че­реп­ни­на, Курицын вме­сте с бра­том Фёдо­ром имел пря­мое от­но­ше­ние к со­став­ле­нию Су­деб­ни­ка 1497 года (смотри Су­деб­ни­ки XV-XVI веков). В августе 1497 года Курицын в ка­че­ст­ве дья­ка сроч­но от­прав­лен с П. Г. За­бо­лоц­ким к великому князю ли­тов­ско­му Алек­сан­д­ру с це­лью пре­ду­пре­дить или мак­си­маль­но ог­ра­ни­чить уча­стие ли­товских войск в по­хо­де польской ар­мии на Молдавское княжество. В 1498 году Курицын упо­мя­нут в рос­пи­си дум­ных и двор­цо­вых чи­нов в на­ча­ле пе­реч­ня наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных ве­ли­ко­кня­же­ских дья­ков в так называемой Хро­но­гра­фи­че­ской ле­то­пи­си. Ско­рее все­го, уча­ст­во­вал в це­ре­мо­ни­ях, свя­зан­ных с по­став­ле­ни­ем князя Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка великим кня­зем и со­пра­ви­те­лем Ива­на III.

Курицын был пис­цом, со­ста­вил ру­ко­пис­ный сбор­ник (конец1480-х - сер. 1490-х годов), ко­то­рый вклю­чал текст Корм­чей кни­ги Ма­зу­рин­ской ре­дак­ции, «Ме­ри­ла пра­вед­но­го» (текст раз­де­лён в ру­ко­пи­си на 2 час­ти тек­стом Корм­чей), в том числе с по­ста­нов­ле­ния­ми о цер­ков­ном су­де и цер­ков­ных лю­дях, Рус­скую прав­ду про­стран­ной ре­дак­ции; в кон­це ру­ко­пи­си по­ме­ще­на пол­ная под­бор­ка чи­нов по­став­ле­ния, от епи­ско­па и до чте­ца и свя­щенос­ца. Сбор­ник не со­дер­жал ни­ка­ких ере­тических вы­ска­зы­ва­ний и от­ве­чал об­ществ. за­про­сам эпо­хи, так как в нём бы­ли со­б­ра­ны как ка­но­ни­че­ские , так и свет­ские древнерусские пра­во­вые па­мят­ни­ки, а так­же ка­но­нические и древние тек­сты, свя­зан­ные с во­про­са­ми о бо­же­ст­вен­ной при­ро­де ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти в пра­во­слав­ном «цар­ст­ве», об ав­то­ке­фа­лии РПЦ и другом. При­над­леж­ность сбор­ни­ка Курицыну за­фик­си­ро­ва­на за­пи­сью пис­ца с за­шиф­ро­ван­ным име­но­сло­ви­ем - «Иван Волкъ Ку­ри­цинъ». Ру­ко­пись по­па­ла в «книж­ную каз­ну» московских ми­тро­по­ли­тов.

В от­ли­чие от стар­ше­го бра­та, Курицын в со­хра­нив­ших­ся ис­точ­ни­ках до 1504 года не об­ви­нял­ся в ере­си. Лишь на По­ме­ст­ном со­бо­ре РПЦ в декабре 1504 года с уча­сти­ем Ива­на III и Ва­си­лия III Курицын об­ви­нён в ере­си вме­сте с другими ли­ца­ми и при­го­во­рён (ви­ди­мо, великими князь­я­ми) к смерт­ной каз­ни. Курицын и ещё трое осу­ж­дён­ных бы­ли со­жже­ны жи­вы­ми в де­ревянных клет­ках на льду реки Мо­ск­ва.

В позд­ней­ших тек­стах (По­сла­ние о со­блю­де­нии со­бор­но­го при­го­во­ра 1504 года, 15-е сло­во из сочинения «Про­све­ти­тель» Ио­си­фа Во­лоц­ко­го ) при­сут­ст­во­ва­ли об­ви­не­ния Курицыну в «от­па­де­нии» от пра­во­сла­вия и «ук­ло­не­нии» в иу­дей­ст­во, но они не об­ос­но­вы­ва­лись какими-либо ре­аль­ны­ми фак­та­ми. Край­няя су­ро­вость ре­ше­ний со­бо­ра и жес­то­кость каз­ни бы­ли свя­за­ны, в ча­ст­но­сти, с ис­хо­дом по­ли­тической борь­бы в пра­вя­щих кру­гах Русского государства в 1498-1502 годах, а так­же с лич­ной по­зи­ци­ей Ио­си­фа Во­лоц­ко­го, ко­то­рый ви­дел в братьях Ку­ри­цы­ных не­при­ми­ри­мых вра­гов и счи­тал их мо­гу­щественными по­кро­ви­те­ля­ми и за­щит­ни­ка­ми мо­с­ков­ских и нов­го­род­ских ере­ти­ков.