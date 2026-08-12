КУРИЦЫН АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ
КУРИЦЫН АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ - русский государственный деятель и дипломат, дьяк.
Старший сын Ф. В. Курицына, племянник И. В. Курицына Волка. Наиболее вероятно, что Курицыны были старшей линией старомосковского служилого боярского рода Каменских, являвшихся младшей ветвью потомков боярина Акинфа Великого. Курицын впервые упомянут в завещании двоюродной тётки, княгини Е. И. Стригиной-Оболенской (урождённой Курицыной) (1513 год), которая завещала ему ценную икону и крест. Казнь дяди и обвинения отца в ереси не воспрепятствовали карьере Курицына. В 1519-1522 годах, вероятно, как дьяк Большого дворца участвовал в ряде значимых судебных разбирательств в высших судебных инстанциях в Москве и в некоторых поземельных сделках: в феврале 1519 года подписал докладной список разъезда вотчин Троице-Сергиева монастыря и М. Морозовой в Бежецком Верхе, рассмотренный великим князем московским Василием III Ивановичем; в феврале 1520 года был вторым среди дьяков в судебной коллегии по делу о воровстве (помимо дьяков, в неё входили 4 боярина, 4 окольничих и казначей). С 1522 года получал «именные» назначения на придворных и дипломатических церемониях: принимал участие во «встречах» при приёме великим князем московским «больших» послов Великого княжества Литовского (ВКЛ) (август 1522 года, октябрь 1526 года, август 1529 года, январь - февраль 1537 года).
С середины 1520-х годов входил в ближайшее дворцово-приказное окружение Василия III, а с 1534 года - великой княжны Е. В. Глинской. Курицын участвовал в организации военного дела и в подготовке распоряжений о воеводских назначениях, в ряде случаев осуществлял контроль за началом военных кампаний, занимался вопросами материального обеспечения за службу членов Государева двора, учёта его личного состава, готовил росписи назначений рядовых членов Государева двора на придворные службы. Летом 1524 года направлен в Муром с И. Ю. Шигоной Поджогиным с наказами и росписью воевод конной рати в походе на Казань. Активно участвовал в реализации восточной политики Василия III, входил в состав русского посольств в Казань летом 1525 года и в 1531 году (когда решался вопрос о возведении на ханский престол русского ставленника Джан- Али). В январе 1526 года участвовал в «собирании» дворовых детей боярских для служб в ходе торжественных церемоний на свадьбе Василия III и Е. В. Глинской. В феврале 1527 года указан первым среди дьяков в списке поручителей по кн. М. Л. Глинскому. В начале марта 1531 года по распоряжению Василия III доставил в Москву из Тулы опальных воевод князя И. М. Воротынского, князя И. Ф. Оболенского-Телепнёва, окольничего И. В. Ляцкого (смотри в статье Захарьины-Кошкины).
В ноябре - декабре 1533 года Курицын среди немногих дьяков участвовал с ближайшими думными людьми в совещаниях с умирающим Василием III. В феврале 1534 года именем нового великого князя московского Ивана IV Васильевича подписал подтверждения большого числа жалованных грамот церковным корпорациям. По свидетельству информаторов литовских властей, летом 1534 года Курицын был вторым среди пяти наиболее влиятельных дьяков, которые «на Москве всякие дела справуют». На рубеже 1534 и 1535 годов послан «с наказом» к воеводам русской армии в Можайске, сконцентрированной для похода в Великое княжество Литовское в ходе русско-литовоской войны 1534-1537 годов (смотри в статье Русско-литовские войны). В 1534-1538 годах подписывал судебные решения по земельным делам. По указанию официальной редакции разрядных книг, в 1534/1535-1537/1538 годах Курицын был вторым дьяком (после Е. И. Цыплятева) «на Москве в розряде» (в историографии это традиционно считается первым упоминанием Разрядного приказа). После 1538 года принял постриг под именем Александр. Умер, вероятно, в начале 1541 года (в марте 1541 года его жена дала денежный вклад в Троице-Сергиев монастырь по иноку Александру).