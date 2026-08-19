КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Субъект Российской Федерации.
Расположена на юго-западе Азиат. части России, в Зап. Сибири. На юге граничит с Казахстаном. Входит в состав Уральского федерального округа. Пл. 71,5 тыс. км2. Нас. 952,7 тыс. чел. (2009; 999,0 тыс. чел. в 1959; 1104,9 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Курган. Адм.-терр. деление: 24 района, 9 городов, 6 посёлков гор. типа.
Древнейшим свидетельством пребывания человека на территории К. о. является кратковременная стоянка для разделывания туш двух мамонтов Шикаевка II (13 тыс. лет назад); каменные орудия геометрич. форм типологически близки к орудиям янгельской культуры (Юж. Урал и Зауралье) и находкам в Прикаспии. Известно 10 памятников мезолита, расположенных по рекам Тобол и Исеть; на стоянке Убаган III выявлено жилище земляночного типа. Неолит (6–4-е тыс. до н. э.) представлен двумя линиями развития: первая – с керамикой, орнаментированной прочерченной и отступающе-накольчатой техникой (кошкинская культура и боборыкинская культура); вторая – козловским и полудёнковским типами керамики с гребенчатым орнаментом (гребенчато-ямочной культуры – общности Сибири). В энеолите (4–3-е тыс. до н. э.) выделяются юж. и сев. группы памятников (поселения, могильники, круговые святилища с астрономич. функциями, напр. Савин 1). Материалы сев. группы имеют сходство с сосновоостровской, шапкульской, байрыкской, липчинской культурами южнолесной зоны Зауралья; южной – с ямной культурой степи и лесостепи Волго-Уральского региона.
Для раннего бронзового века (со 2-го тыс. до н. э.) характерна ташковская культура, для среднего и позднего – алакульская культура (см. в ст. Андроновская культура). Её ранний этап (17–16 вв. до н. э.) представлен материалами, сходными с синташтинской культурой и петровской культурой; наряду с местным населением в сложении приняли участие носители полтавкинской, абашевской, срубной культур Волго- Уральской лесостепи. В поздний период бронзового века (15–14 вв. до н. э.) наряду с алакульской существовали фё- доровская культура андроновской общности и смешанные алакульско-фёдоровские комплексы; позднее в алакульскую среду проникали носители черкаскульской культуры. В финальный период бронзового века (12–9 вв. до н. э.) на территории совр. К. о. сосуществовали межовская и бархатовская «андроноидные» культуры юга тайги и севера лесостепи Приуралья и Зауралья, алексеевско-саргаринская (валиковой керамики культуры – общности) в степных районах, контактная зона.
В начале раннего железного века (с 7/6 в. до н. э.) территорию К. о. занимали баитовская культура и гороховская культура, ассимилированная саргатской культурой. Её распад связан с миграциями сер. 1-го тыс. н. э., в т. ч. с экспансией 1-го Тюркского каганата. В Тоболо-Ишимской лесостепи с сер. 1-го тыс. распространяется бакальская культура, отражающая тюркизацию части угров. С проникновением кочевников, близких кимакам и кипчакам, связывают курганные могильники и стоянки синеглазовского типа (10–12 вв.). Севернее жили угры, оставившие памятники петрогромского типа имолчановской культуры, сменяющиеся юдинской культурой. В 13 в. эти земли входили в Золотую Орду, затем – в Сибирское ханство.
Заселение территории совр. К. о. русскими началось с 1640-х гг., охватив сначала Приисетье и Притоболье (1640–1660-е гг.), а затем Примиассье (1670–1680-е гг.). Сюда стали переселяться промышленные, служилые, посадские, «охочие», «гулящие» люди, уходившие из Европ. части Рус. гос-ва, где утвердилось крепостное право и оставалось всё меньше свободных земель. «Новоприходцы» оседали вдоль водных артерий, больших и малых рек: Алабуга, Барнева, Ик, Ирюм, Исеть, Ичкина, Катайка, Кочердык, Куртамыш, Мендерка, Миасс, Синара, Суерь, Теча, Тобол, Утяк, Чёрная, Убаган, Уй, Юргамыш, Ялым. Отмеченные гидронимы, имеющие разнообразное (дотюркское, тюрк. и слав.) происхождение, дали названия десяткам населённых пунктов Юж. Зауралья, сохранившимся до нач. 21 в. Первым рус. населённым пунктом в регионе стал Далматов мон. [основан в 1644 старцем Долматом (в миру тобольский сын боярский Д. И. Мокринский)]. Вслед за ним появились остроги – Исетский (1650), Катайский (1655), Ялуторовский (1659), Маслянский (1668), Бишкильский (1669), Красногорский (1671) и др.; слободы – Мехонская (1660), Шадринская, Терсюкская (обе 1662), Белозерская (1665), Усть-Миасская (1670), Царёво Городище (1679; ныне г. Курган) и др.
Поселенцам пришлось столкнуться с непростой воен.-политич. обстановкой в регионе. Этнич. состав местного населения был представлен татарами, башкирами (начали колонизацию зап. части совр. К. о. почти одновременно с русскими), здесь кочевали ногаи и калмыки, а в кон. 17 в. сюда стали проникать киргиз-кайсаки (казахи). Отряды кочевников нападали на рус. селения, убивали жителей, часть угоняли в плен для продажи в рабство, захватывали имущество, скот. Для защиты оседавшего в крае мирного населения от набегов кочевников и от встречного потока башк. колонизации в 1740–50-х гг. создана система оборонит. линий [Исетская, Ишимская, Новоишимская (Пресногорьковская), Нижнеуйская], что сыграло важную роль в стабилизации воен.-политич. обстановки в Юж. Зауралье (тем не менее набеги кочевников продолжались вплоть до кон. 1780-х гг.).
В 18 – нач. 20 вв. территория Юж. Зауралья входила в состав Сибирской (с 1782 Тобольской) губ. (1708–1919; в 1782–96 Тобольское наместничество), Оренбургской губ. (1744–82, 1796–1919) и Уфимского наместничества (1782–96), Пермской губ. (1781–1919; до 1796 Пермское наместничество). В 1712 и 1782 статус городов получили слободы Шадринская и Царёво Городище (Курган).
С 18 в. регион использовался как место ссылки, в 1800 в Курган прибыл первый политич. ссыльный – нем. писатель А. Коцебу. В 19 в. на поселении в регионе жили декабристы, участники Польского восстания 1863–64 и др.
В 1-й пол. 19 в. на территорию совр. К. о. переселялись выходцы из мн. губерний центра и запада Европ. России, а также из малороссийских губерний. Со 2-й пол. 19 в. преобладающим в регионе стал естеств. прирост населения. Осн. население территории совр. К. о. составляли русские, в Шадринском у. сформировались значит. группы башкир и татар-мишарей.
В 1893 через территорию совр. К. о. открыто движение по Транссибирской магистрали, в 1913 – по ж.-д. линии Синарская – Шадринск. В 1894 в Курганском окр. были открыты 2 первых в Сибири завода по произ-ву экспортного сливочного масла. В 1896 в с. Малые Дубравы Курганского окр. образовалась одна из первых в Сибири маслодельных артелей. В нояб. 1907 в Кургане учреждён Союз сибирских маслодельных артелей (в 1912 его Курганская контора объединяла 106 артелей), в 1914 в Курганском у. насчитывалось 198 маслозаводов. В годы столыпинской аграрной реформы регион служил перевалочным пунктом для переселения крестьян из Европ. части России в Сибирь.
В нояб. – дек. 1917 в регионе установлена сов. власть. В нач. 1918 Курганский и Шадринский советы осуществили национализацию местных предприятий. В июне 1918 в результате Чехословацкого корпуса выступления 1918 сов. власть пала. Территория совр. К. о. оказалась под контролем Временного сибирского правительства (авг. – сент. 1918), Уфимской директории (сент. – нояб. 1918), «Омского правительства» (нояб. 1918 – авг. 1919). В регионе действовали отряды красных партизан. Летом – осенью 1919 в ходе Восточного фронта наступления 1919–20 войска РККА заняли территорию совр. Курганской области.
В 1919–43 адм.-терр. принадлежность Юж. Зауралья неоднократно менялась: в авг. 1919 Курганский у. передан в Челябинскую губ., Шадринский – в Екатеринбургскую губ.; в 1923–34 территория совр. К. о. входила в состав Уральской обл.; в 1934–43 – Челябинской обл.
Гражданская война 1917–22 негативно сказалась на состоянии экономики региона. Прекратили работать мн. пром. предприятия, глубокий кризис переживало с. х-во. Зимой – летом 1921 Юж. Зауралье стало одним из центров Западносибирского восстания 1921. Начиная с 1923 постепенно шло восстановление с. х-ва, быстрыми темпами развивалось животноводство, создававшее основу для восстановления маслоделия. Одновременно восстанавливалась и промышленность.
В связи с эвакуацией в годы Великой Отечественной войны 15 предприятий из Европ. части РСФСР (заводов – с.-х. машиностроения, деревообрабатывающих станков, механического, автоагрегатного, металлопрокатного, телефонного, насосно-компрессорного, швейной фабрики и др.) регион превратился в промышленно-аграрный. Предприятия региона внесли большой вклад в снабжение действующих частей продовольствием, обмундированием, вооружением.
К. о. образована 6.2.1943 путём выделения из состава Челябинской обл. В послевоенный период продолжалось поступательное развитие с. х-ва и пром-сти. В 1945–47 организовано произ-во с.-х. машин, бензозаправщиков, центробежных насосов, противопожарного оборудования; в 1950-е гг. реконструировано 11 пром. предприятий, в строй вступили заводы – машиностроительный, химич. машиностроения, арматурный, автобусный, мед. препаратов. В 1954–60 освоено ок. 540 тыс. га целинных и залежных земель, в результате чего посевные площади К. о. увеличились на 20%. В 1960–80-е гг. дальнейшее развитие получили с.-х. и химич. машиностроение, произ-во автобусов, полиграфич. и дорожно-строит. оборудования, при этом важное место в экономике продолжало занимать сельское хозяйство.
Авторы раздела: М. П. Вохменцев (археология), В. А. Кислицын, В. В. Пундани (история).
Дополнительная литература:
Бугаева Н. И. Композиционные особенности архитектурного комплекса Далматова монастыря и его значение // Вопросы теории и практики архитектурной композиции. М., 1979;
Лаврентьев М. В. География Курганской области. Челябинск, 1984;
Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепи Притоболья. М., 1985;
Федотова К. П. Флора Курганской области. Курган, 1988;
Произведения искусства из собрания Шадринского городского краеведческого музея. Курган, 1990; Земля Курганская: прошлое и настоящее. Курган, 1992–1997. Вып. 1–20;
Виноградов Н.Б. Археологическая карта Курганской области. Курган, 1993;
Курганская область. М., 1993;
Храмы Шадринского уезда / Ред.-сост. С. Б. Борисов, А. М. Бритвин. Шадринск, 1994;
История Курганской области. Курган, 1995–2002. Т. 1–7;
Курганский областной художественный музей и культура края. Курган, 1997;
Бубнов В.А. Развитие машиностроения в Зауралье. Курган, 2000;
Курганские хроники: 1662–2000. Курган, 2002;
Красная книга Курганской области. Курган, 2002;
Ветер времен: Курганской области – 60 лет. Курган, 2003;
Курганская область в цифрах за 60 лет: Статистический сборник. Курган, 2003;
Курганская область: Лидеры и время. Курган, 2003