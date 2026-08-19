КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на юго-за­па­де Ази­ат. час­ти Рос­сии, в Зап. Си­би­ри. На юге гра­ни­чит с Ка­зах­ста­ном. Вхо­дит в со­став Ураль­ско­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Пл. 71,5 тыс. км2. Нас. 952,7 тыс. чел. (2009; 999,0 тыс. чел. в 1959; 1104,9 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Кур­ган. Адм.-терр. де­ле­ние: 24 рай­она, 9 го­ро­дов, 6 по­сёл­ков гор. ти­па.

Древ­ней­шим сви­де­тель­ст­вом пре­бы­ва­ния че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии К. о. яв­ля­ет­ся крат­ко­вре­мен­ная сто­ян­ка для раз­де­лы­ва­ния туш двух ма­мон­тов Ши­ка­ев­ка II (13 тыс. лет на­зад); ка­мен­ные ору­дия гео­мет­рич. форм ти­по­ло­ги­че­ски близ­ки к ору­ди­ям ян­гель­ской куль­ту­ры (Юж. Урал и За­ура­лье) и на­ход­кам в При­кас­пии. Из­вест­но 10 па­мят­ни­ков ме­зо­ли­та , рас­по­ло­жен­ных по ре­кам То­бол и Исеть; на сто­ян­ке Уба­ган III вы­яв­ле­но жи­ли­ще зем­ля­ноч­но­го ти­па. Не­олит (6–4-е тыс. до н. э.) пред­став­лен дву­мя ли­ния­ми раз­ви­тия: пер­вая – с ке­ра­ми­кой, ор­на­мен­ти­ро­ван­ной про­чер­чен­ной и от­сту­паю­ще-на­коль­ча­той тех­ни­кой ( кош­кин­ская куль­ту­ра и бо­бо­ры­кин­ская куль­ту­ра); вто­рая – коз­лов­ским и по­лу­дён­ков­ским ти­па­ми ке­ра­ми­ки с гре­бен­ча­тым ор­на­мен­том (гре­бен­ча­то-ямоч­ной куль­ту­ры – общ­но­сти Си­би­ри). В эне­о­ли­те (4–3-е тыс. до н. э.) вы­де­ля­ют­ся юж. и сев. груп­пы па­мят­ни­ков (по­се­ле­ния, мо­гиль­ни­ки, кру­го­вые свя­ти­ли­ща с ас­тро­но­мич. функ­ция­ми, напр. Са­вин 1). Ма­те­риа­лы сев. груп­пы име­ют сход­ст­во с со­сно­воо­ст­ров­ской, шап­куль­ской, бай­рык­ской, лип­чин­ской куль­ту­ра­ми юж­но­лес­ной зо­ны За­ура­лья; юж­ной – с ям­ной куль­ту­рой сте­пи и ле­со­сте­пи Вол­го-Ураль­ско­го ре­гио­на.

Для ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (со 2-го тыс. до н. э.) ха­рак­тер­на таш­ков­ская куль­ту­ра, для сред­не­го и позд­не­го – ала­куль­ская куль­ту­ра (см. в ст. Ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра). Её ран­ний этап (17–16 вв. до н. э.) пред­став­лен ма­те­риа­ла­ми, сход­ны­ми с син­таш­тин­ской куль­ту­рой и пет­ров­ской куль­ту­рой; на­ря­ду с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем в сло­же­нии при­ня­ли уча­стие но­си­те­ли пол­тав­кин­ской, аба­шев­ской, сруб­ной куль­тур Вол­го- Ураль­ской ле­со­сте­пи. В позд­ний пе­ри­од брон­зо­во­го ве­ка (15–14 вв. до н. э.) на­ря­ду с ала­куль­ской су­ще­ст­во­ва­ли фё- до­ров­ская куль­ту­ра ан­д­ро­нов­ской общ­но­сти и сме­шан­ные ала­куль­ско-фё­до­ров­ские ком­плек­сы; позд­нее в ала­куль­скую сре­ду про­ни­ка­ли но­си­те­ли чер­ка­скуль­ской куль­ту­ры. В фи­наль­ный пе­ри­од брон­зо­во­го ве­ка (12–9 вв. до н. э.) на тер­ри­то­рии совр. К. о. со­су­ще­ст­во­ва­ли ме­жов­ская и бар­ха­тов­ская «ан­д­ро­но­ид­ные» куль­ту­ры юга тай­ги и се­ве­ра ле­со­сте­пи При­ура­лья и За­ура­лья, алек­се­ев­ско-сар­га­рин­ская ( ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры – общ­но­сти ) в степ­ных рай­онах, кон­такт­ная зо­на.

В на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (с 7/6 в. до н. э.) тер­ри­то­рию К. о. за­ни­ма­ли баи­тов­ская куль­ту­ра и го­ро­хов­ская куль­ту­ра, ас­си­ми­ли­ро­ван­ная сар­гат­ской куль­ту­рой. Её рас­пад свя­зан с ми­гра­ция­ми сер. 1-го тыс. н. э., в т. ч. с экс­пан­си­ей 1-го Тюрк­ско­го ка­га­на­та. В То­бо­ло-Ишим­ской ле­со­сте­пи с сер. 1-го тыс. рас­про­стра­ня­ет­ся ба­каль­ская куль­ту­ра, от­ра­жаю­щая тюр­ки­за­цию час­ти уг­ров. С про­ник­но­ве­ни­ем ко­чев­ни­ков, близ­ких ки­ма­кам и кип­ча­кам, свя­зы­ва­ют кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки и сто­ян­ки си­не­гла­зов­ско­го ти­па (10–12 вв.). Се­вер­нее жи­ли уг­ры, ос­та­вив­шие па­мят­ни­ки пет­рог­ром­ско­го ти­па имол­ча­нов­ской куль­ту­ры, сме­няю­щие­ся юдин­ской куль­ту­рой. В 13 в. эти зем­ли вхо­ди­ли в Зо­ло­тую Ор­ду, за­тем – в Си­бир­ское хан­ст­во.

За­се­ле­ние тер­ри­то­рии совр. К. о. рус­ски­ми на­ча­лось с 1640-х гг., ох­ва­тив сна­ча­ла При­исе­тье и При­то­бо­лье (1640–1660-е гг.), а за­тем При­ми­ас­сье (1670–1680-е гг.). Сю­да ста­ли пе­ре­се­лять­ся про­мыш­лен­ные, слу­жи­лые, по­сад­ские, «охо­чие», «гу­ля­щие» лю­ди, ухо­див­шие из Ев­роп. час­ти Рус. гос-ва, где ут­вер­ди­лось кре­по­ст­ное пра­во и ос­та­ва­лось всё мень­ше сво­бод­ных зе­мель. «Но­во­при­ход­цы» осе­да­ли вдоль вод­ных ар­те­рий, боль­ших и ма­лых рек: Ала­бу­га, Бар­не­ва, Ик, Ирюм, Исеть, Ич­ки­на, Ка­тай­ка, Ко­чер­дык, Кур­та­мыш, Мен­дер­ка, Ми­асс, Си­на­ра, Су­ерь, Те­ча, То­бол, Утяк, Чёр­ная, Уба­ган, Уй, Юр­га­мыш, Ялым. От­ме­чен­ные гид­ро­ни­мы, имею­щие раз­но­об­раз­ное (до­тюрк­ское, тюрк. и слав.) про­ис­хо­ж­де­ние, да­ли на­зва­ния де­сят­кам на­се­лён­ных пунк­тов Юж. За­ура­лья, со­хра­нив­шим­ся до нач. 21 в. Пер­вым рус. на­се­лён­ным пунк­том в ре­гио­не стал Дал­ма­тов мон. [ос­но­ван в 1644 стар­цем Дол­ма­том (в ми­ру то­боль­ский сын бо­яр­ский Д. И. Мок­рин­ский)]. Вслед за ним поя­ви­лись ост­ро­ги – Исет­ский (1650), Ка­тай­ский (1655), Ялу­то­ров­ский (1659), Мас­лян­ский (1668), Биш­киль­ский (1669), Крас­но­гор­ский (1671) и др.; сло­бо­ды – Ме­хон­ская (1660), Шад­рин­ская, Тер­сюк­ская (обе 1662), Бе­ло­зер­ская (1665), Усть-Ми­ас­ская (1670), Ца­рё­во Го­ро­ди­ще (1679; ны­не г. Кур­ган) и др.

По­се­лен­цам при­шлось столк­нуть­ся с не­про­стой во­ен.-по­ли­тич. об­ста­нов­кой в ре­гио­не. Эт­нич. со­став ме­ст­но­го на­се­ле­ния был пред­став­лен та­та­ра­ми, баш­ки­ра­ми (на­ча­ли ко­ло­ни­за­цию зап. час­ти совр. К. о. поч­ти од­но­вре­мен­но с рус­ски­ми), здесь ко­че­ва­ли но­гаи и кал­мы­ки, а в кон. 17 в. сю­да ста­ли про­ни­кать кир­гиз-кай­са­ки (ка­за­хи). От­ря­ды ко­чев­ни­ков на­па­да­ли на рус. се­ле­ния, уби­ва­ли жи­те­лей, часть уго­ня­ли в плен для про­да­жи в раб­ст­во, за­хва­ты­ва­ли иму­ще­ст­во, скот. Для за­щи­ты осе­дав­ше­го в крае мир­но­го на­се­ле­ния от на­бе­гов ко­чев­ни­ков и от встреч­но­го по­то­ка башк. ко­ло­ни­за­ции в 1740–50-х гг. соз­да­на сис­те­ма обо­ро­нит. ли­ний [Исет­ская, Ишим­ская, Но­во­ишим­ская (Пре­сно­горь­ков­ская), Ниж­не­уй­ская], что сыг­ра­ло важ­ную роль в ста­би­ли­за­ции во­ен.-по­ли­тич. об­ста­нов­ки в Юж. За­ура­лье (тем не ме­нее на­бе­ги ко­чев­ни­ков про­дол­жа­лись вплоть до кон. 1780-х гг.).

В 18 – нач. 20 вв. тер­ри­то­рия Юж. За­ура­лья вхо­ди­ла в со­став Си­бир­ской (с 1782 То­боль­ской) губ. (1708–1919; в 1782–96 То­боль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Орен­бург­ской губ. (1744–82, 1796–1919) и Уфим­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1782–96), Перм­ской губ. (1781–1919; до 1796 Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1712 и 1782 ста­тус го­ро­дов по­лу­чи­ли сло­бо­ды Шад­рин­ская и Ца­рё­во Го­ро­ди­ще (Кур­ган).

С 18 в. ре­ги­он ис­поль­зо­вал­ся как ме­сто ссыл­ки, в 1800 в Кур­ган при­был пер­вый по­ли­тич. ссыль­ный – нем. пи­са­тель А. Ко­це­бу. В 19 в. на по­се­ле­нии в ре­гио­не жи­ли де­каб­ри­сты , уча­ст­ни­ки Польского вос­ста­ния 1863–64 и др.

В 1-й пол. 19 в. на тер­ри­то­рию совр. К. о. пе­ре­се­ля­лись вы­ход­цы из мн. гу­бер­ний цен­тра и за­па­да Ев­роп. Рос­сии, а так­же из ма­ло­рос­сий­ских гу­бер­ний. Со 2-й пол. 19 в. пре­об­ла­даю­щим в ре­гио­не стал ес­теств. при­рост на­се­ле­ния. Осн. на­се­ле­ние тер­ри­то­рии совр. К. о. со­став­ля­ли ­русские, в Шад­рин­ском у. сфор­ми­ро­ва­лись зна­чит. груп­пы баш­кир и та­тар-ми­ша­рей.

В 1893 че­рез тер­ри­то­рию совр. К. о. от­кры­то дви­же­ние по Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, в 1913 – по ж.-д. ли­нии Си­нар­ская – Шад­ринск. В 1894 в Кур­ган­ском окр. бы­ли от­кры­ты 2 пер­вых в Си­би­ри за­во­да по про­из-ву экс­порт­но­го сли­воч­но­го мас­ла. В 1896 в с. Ма­лые Дуб­ра­вы Кур­ган­ско­го окр. об­ра­зо­ва­лась од­на из пер­вых в Си­би­ри мас­ло­дель­ных ар­те­лей. В но­яб. 1907 в Кур­га­не уч­ре­ж­дён Со­юз си­бир­ских мас­ло­дель­ных ар­те­лей (в 1912 его Кур­ган­ская кон­то­ра объ­е­ди­ня­ла 106 ар­те­лей), в 1914 в Кур­ган­ском у. на­счи­ты­ва­лось 198 мас­ло­за­во­дов. В го­ды сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы ре­ги­он слу­жил пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том для пе­ре­се­ле­ния кре­сть­ян из Ев­роп. час­ти Рос­сии в Си­бирь.

В но­яб. – дек. 1917 в ре­гио­не ус­та­нов­ле­на сов. власть. В нач. 1918 Кур­ган­ский и Шад­рин­ский со­ве­ты осу­ще­ст­ви­ли на­цио­на­ли­за­цию ме­ст­ных пред­при­ятий. В ию­не 1918 в ре­зуль­та­те Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 сов. власть па­ла. Тер­ри­то­рия совр. К. о. ока­за­лась под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (авг. – сент. 1918), Уфим­ской ди­рек­то­рии (сент. – но­яб. 1918), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­яб. 1918 – авг. 1919). В ре­гио­не дей­ст­во­ва­ли от­ря­ды крас­ных пар­ти­зан. Ле­том – осе­нью 1919 в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919–20 вой­ска РККА за­ня­ли тер­ри­то­рию совр. Кур­ган­ской об­лас­ти.

В 1919–43 адм.-терр. при­над­леж­ность Юж. За­ура­лья не­од­но­крат­но ме­ня­лась: в авг. 1919 Кур­ган­ский у. пе­ре­дан в Че­ля­бин­скую губ., Шад­рин­ский – в Ека­те­рин­бург­скую губ.; в 1923–34 тер­ри­то­рия совр. К. о. вхо­ди­ла в со­став Ураль­ской обл.; в 1934–43 – Че­ля­бин­ской обл.

Гражданская вой­на 1917–22 не­га­тив­но ска­за­лась на со­стоя­нии эко­но­ми­ки ре­гио­на. Пре­кра­ти­ли ра­бо­тать мн. пром. пред­при­ятия, глу­бо­кий кри­зис пе­ре­жи­ва­ло с. х-во. Зи­мой – ле­том 1921 Юж. За­ура­лье ста­ло од­ним из цен­тров За­пад­носи­бир­ско­го вос­ста­ния 1921. На­чи­ная с 1923 по­сте­пен­но шло вос­ста­нов­ле­ние с. х-ва, бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лось жи­вот­но­вод­ст­во, соз­да­вав­шее ос­но­ву для вос­ста­нов­ле­ния мас­ло­де­лия. Од­но­вре­мен­но вос­ста­нав­ли­ва­лась и про­мыш­лен­ность.

В свя­зи с эва­куа­ци­ей в го­ды Великой Отечественной вой­ны 15 пред­при­ятий из Ев­роп. час­ти РСФСР (за­во­дов – с.-х. ма­ши­но­строе­ния, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков, ме­ха­ни­че­ско­го, ав­то­аг­ре­гат­но­го, ме­тал­ло­про­кат­но­го, те­ле­фон­но­го, на­сос­но-ком­прес­сор­но­го, швей­ной фаб­ри­ки и др.) ре­ги­он пре­вра­тил­ся в про­мыш­лен­но-аг­рар­ный. Пред­при­ятия ре­гио­на вне­сли боль­шой вклад в снаб­же­ние дей­ст­вую­щих час­тей про­до­воль­ст­ви­ем, об­мун­ди­ро­ва­ни­ем, воо­ру­же­ни­ем.

К. о. об­ра­зо­ва­на 6.2.1943 пу­тём вы­де­ле­ния из со­ста­ва Че­ля­бин­ской обл. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од про­дол­жа­лось по­сту­па­тель­ное раз­ви­тие с. х-ва и пром-сти. В 1945–47 ор­га­ни­зо­ва­но про­из-во с.-х. ма­шин, бен­зо­за­прав­щи­ков, цен­тро­беж­ных на­со­сов, про­ти­во­по­жар­но­го обо­ру­до­ва­ния; в 1950-е гг. ре­кон­ст­руи­ро­ва­но 11 пром. пред­при­ятий, в строй всту­пи­ли за­во­ды – ма­ши­но­строи­тель­ный, хи­мич. ма­ши­но­строе­ния, ар­ма­тур­ный, ав­то­бус­ный, мед. пре­па­ра­тов. В 1954–60 ос­вое­но ок. 540 тыс. га це­лин­ных и за­леж­ных зе­мель, в ре­зуль­та­те че­го по­сев­ные пло­ща­ди К. о. уве­ли­чи­лись на 20%. В 1960–80-е гг. даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли с.-х. и хи­мич. ма­ши­но­строе­ние, про­из-во ав­то­бу­сов, по­ли­гра­фич. и до­рож­но-стро­ит. обо­ру­до­ва­ния, при этом важ­ное ме­сто в эко­но­ми­ке про­дол­жа­ло за­ни­мать сель­ское хо­зяй­ст­во.

Авторы раздела: М. П. Во­хмен­цев (ар­хео­ло­гия), В. А. Кис­ли­цын, В. В. Пун­да­ни (ис­то­рия).

Дополнительная литература:

Бу­гае­ва Н. И. Ком­по­зи­ци­он­ные осо­бен­но­сти ар­хи­тек­тур­но­го ком­плек­са Дал­ма­то­ва мо­на­сты­ря и его зна­че­ние // Во­про­сы тео­рии и прак­ти­ки ар­хи­тек­тур­ной ком­по­зи­ции. М., 1979;

Лав­рен­ть­ев М. В. Гео­гра­фия Кур­ган­ской об­лас­ти. Че­ля­бинск, 1984;

По­тем­ки­на Т. М. Брон­зо­вый век ле­со­сте­пи При­то­бо­лья. М., 1985;

Фе­до­то­ва К. П. Фло­ра Кур­ган­ской об­лас­ти. Кур­ган, 1988;

Про­из­ве­де­ния ис­кус­ст­ва из со­б­ра­ния Шад­рин­ско­го го­род­ско­го крае­вед­че­ско­го му­зея. Кур­ган, 1990; Зем­ля Кур­ган­ская: про­шлое и на­стоя­щее. Кур­ган, 1992–1997. Вып. 1–20;

Ви­но­гра­дов Н.Б. Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Кур­ган­ской об­лас­ти. Кур­ган, 1993;

Кур­ган­ская об­ласть. М., 1993;

Хра­мы Шад­рин­ско­го уез­да / Ред.-сост. С. Б. Бо­ри­сов, А. М. Брит­вин. Шад­ринск, 1994;

Ис­то­рия Кур­ган­ской об­лас­ти. Кур­ган, 1995–2002. Т. 1–7;

Кур­ган­ский об­ла­ст­ной ху­до­же­ст­вен­ный му­зей и куль­ту­ра края. Кур­ган, 1997;

Буб­нов В.А. Раз­ви­тие ма­ши­но­строе­ния в За­ура­лье. Кур­ган, 2000;

Кур­ган­ские хро­ни­ки: 1662–2000. Кур­ган, 2002;

Крас­ная кни­га Кур­ган­ской об­лас­ти. Кур­ган, 2002;

Ве­тер вре­мен: Кур­ган­ской об­лас­ти – 60 лет. Кур­ган, 2003;

Кур­ган­ская об­ласть в циф­рах за 60 лет: Ста­ти­сти­че­ский сбор­ник. Кур­ган, 2003;

Кур­ган­ская об­ласть: Ли­де­ры и вре­мя. Кур­ган, 2003

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