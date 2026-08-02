КУРГАНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
КУРГАНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ - российский педагог, просветитель.
Сын унтер- офицера. В 1738-1741 годах учился в московской Навигацкой школе, в 1741-1746 год - в Морской академии в Санкт-Петербурге (с 1752 года Морской кадетский корпус), в которой по окончании курса был оставлен преподавателем и прослужил до конца жизни. Профессор высшей математики и навигации (1773 год), подполковник (1791 год). Ученик Л. Ф. Магницкого. Автор ясно и доступно написанных учебников математики «Генеральная геометрия» (1765 год), «Арифметика, или Числовник» (1776 год), которые до начала XIX века были основными учебными пособиями в Морском кадетском корпусе, а также учебников по военным наукам («Наука морская, сиречь Опыт о теории и практике управления кораблем и флотом военным», 1774 год; «Книга о науке военной», 1777 год, и другие). «Универсальная арифметика» (1757 год; переиздания с изменениями и под разными заглавиями: 1771, 1776, 1791, 1794 годы) - первое в России общедоступное руководство по математике - способствовала широкому распространению в России метода преподавания математики, предложенного Л. Эйлером. «Генеральная геометрия» (1765 год) - первый русский учебник по геометрии и тригонометрии - получила в своё время широкое распространение, хотя первоначально была предназначена только для Морского кадетского корпуса. Среди учеников Курганова - адмиралы Д. Н. Сенявин, Ф. Ф. Ушаков, мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Головнин, И. Ф. Крузенштерн.
Наибольшей известностью пользовалась его «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с седмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей» (1769 год), служившая комплексным учебным пособием, литературной хрестоматией и своеобразной энциклопедией популярных знаний. Книга переиздавалась с 1777 год под заглавием «Письмовник» и под ним вошла в историю русской культуры. Наряду с популярным изложением рус. грамматики, книга содержала сборник «кратких замысловатых повестей» и анекдотов, первое печатное собрание рус. пословиц, первую хрестоматию русской поэзии, первый словарь иностранных слов, учебные «разговоры» о мифологии, «любомудрии» и другом. Во 2-е (1777 год), 4-е (1790 год) и 5-е (1793 год) издания Курганов внёс изменения и значительные дополнения; в 8-е (1809 год) добавлен раздел «Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные анекдоты русских»; 10-е (1831 год) и последнее, 11-е (1837 год), издания вышли с цензурными купюрами. Благодаря ясности изложения и широкому охвату материала «Письмовник» стал излюбленной книгой для чтения в разных, преимущественного малообразованных слоях общества, сыграв значительную роль в истории русской культуры; его литературные достоинства отмечал А. С. Пушкин. Наиболее значительные переводы Курганова - «Новое сочинение о навигации» П. Бугера, «Наука морская» Будре де Вильгюе, «Элементы геометрии» Евклида.
Сочинения:
Краткие замысловатые повести из «Письмовника»… М., 1976 год