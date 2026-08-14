КУРГАННЫХ ПОГРЕБЕНИЙ КУЛЬТУРА
КУРГАННЫХ ПОГРЕБЕНИЙ КУЛЬТУРА - обобщённое наименование ряда археологических культур и культурных групп среднего и позднего бронзового века между Альпами и побережьем Северного и Балтийского морей.
Термин используется с XIX века. Традиционная датировка - около 1450-1250 годов до нашей эры. Объединяющими признаками культуры курганных погребений являются обряд захоронений под курганами (иногда с каменными кладкой, оградкой под полой или вокруг кургана) и преимущественно скотоводческих характер хозяйства.
Долгое время основными источниками изучения культуры курганных погребений были погребения и клады, поселения начали изучать в последние десятилетия ХХ века. Культура курганных погребений входит в Европейскую металлургическую провинцию, характеризуется богатым набором многочисленных изделий из бронзы: различные булавки, браслеты, ранние простые фибулы, кинжалы и первые мечи с цельнолитой рукоятью, серпы и ножи с цельнолитой рукоятью, заканчивающейся кольцом, и другие. Основные группы (эльзасская, нижне- и среднерейнские, восточнобаварско-богемская, среднедунайская, карпатская) заметно отличаются по погребальной обрядности (вытянутые и скорченные трупоположения; на позднем этапе трупосожжения) и облику ряда сторон материальной культуры. На основе культуры курганных погребений сложился ряд культур полей погребальных урн.