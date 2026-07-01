КУРГАНИНСКИЙ МУЗЕЙ

Курганинский исторический музей являлся долгие годы филиалом музея А.В. Луначарского. А у музея города Курганинска была своя интересная история.

Особую роль в жизни музея сыграл колхоз «Кавказ». Председателем колхоза в эти годы был Андрей Петрович Хомяков. В 1968 году он являлся гостем съезда художников России, на котором высказал мысль о том, что сельские жители хотели бы видеть работы художников не только во время туристических поездок, а намного чаще и при этом у себя дома. Московские художники поддержали идею Хомякова и подарили колхозу небольшую коллекцию, состоящую из 113 произведений живописи, графики, скульптуры.

В этот же период у заместителя директора Дворца культуры Протасова Ивана Ивановича возникла идея не ограничиваться только выставочным показом изобразительного искусства, а создать и исторический отдел. Пополнение фондов музея истории колхоза «Кавказ» шло путем собирания экспонатов среди местного населения, которое проводил сам Протасов. Благодаря его кропотливой работе была заложена основа для будущего раздела бытовой культуры местного населения начала двадцатого века. Таким образом, на базе Дворца культуры существовали картинная галерея и музей истории колхоза «Кавказ», получивший звание в 1970 году Народный музей.

К началу 1970-х годов фонды музея достаточно выросли и создалась необходимость в дополнительных помещениях для размещения и хранения экспонатов. В 1972 году на очередном правлении колхоза Андрей Петрович Хомяков выдвинул предложение о строительстве здания музея. Предложение единогласно было принято. Тем более, что колхоз считался одним из самых богатых колхозов на Кубани и мог осуществить подобную затею. Индивидуальный проект здания выполнил заслуженный архитектор РСФСР А.В. Титов.

Вскоре наряду со Дворцом культуры и правлением колхоза выросло двухэтажное здание со стеклянной крышей, и стало одним из украшений центральной части города. А второй этаж был отдан под картинную галерею, которая с 1 октября 1975 года стала филиалом Краснодарского музея имени Луначарского . В 1990-х годах собирательская работа была подчинена научно-исследовательским целям, таким как изучение материальной культуры Кубани, жизненный и творческий путь знаменитых людей проживавших в городе, изучение творчества Кубанских авторов. На данный момент времени фонды музея значительно увеличились и пополнились новыми экспонатами благодаря кропотливой работе сотрудников музея. Также в музей регулярно привозят различные выставки частных коллекционеров и музеев России. Фонд живописи Курганинского исторического музея начал формироваться в 1960-е годы, когда открылась картинная галерея колхоза «Кавказ», а московское отделение Союза художников РСФСР передало безвозмездно картины для колхозной галереи. В последующие годы фонд пополнялся, образовалась небольшая коллекция картин современных кубанских художников, которую приобрел для нашего музея Краевой худ. музей им. Коваленко. В 2003 году была создана экспозиция, посвященная Кларе Лучко и созданию фильма «Кубанские казаки» («Курганинск - родина фильма «Кубанские казаки»).

Иллюстрации:

Курганинский исторический музей.