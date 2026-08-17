КУРГАН ГОРОД
КУРГАН ГОРОД - город в России, административный центр Курганской области.
Население 322,7 тысяч человек (2009 год). Расположен в центральной части области, на западе Ишимской равнины, на левом берегу реки Тобол. Узел железных и автомобильных дорог. Аэропорт.
Основан в 1679 году как слобода Царёво Городище, построенная по воеводской наказной памяти крестьянином Тимофеем Онисимовым (Невежиным). Поселение располагалось на насыпном кургане эпохи бронзы. В 1-й половине XVIII века здесь размещалось командование Сибирского драгунского полка, слобода была оплотом правительственных войск в противостоянии с периодически вспыхивавшими на Южном Урале башкирскими восстаниями и набегами казахов. Царёво Городище оказалось самой восточной точкой распространения Пугачёва восстания 1773-1775 годов (в феврале - марте 1774 года находилось под контролем восставших).
С 1782 года город Курган Уездный (1782-1822, 1898-1919 годы), окружной (1822-1898 годы) город Тобольской губернии (1782-1919 годы; в 1782-1796 годы Тобольское наместничество). С конца XVIII - начала XIX веков место ссылки: летом 1800 года здесь находился писатель А. Коцебу, в Кургане ссылку отбывали декабристы (в том числе Н. В. Басаргин, А. Ф. Бригген, В. К. Кюхельбекер, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, И. С. Повало-Швейковский, А. Е. Розен, И. Ф. Фохт, Д. А. Щепин-Ростовский), участники Польского восстания 1830-1831 годов, Польского восстания 1863-1864 годов, народники.
С XIX века в Кургане активно развивалось ремесленное, кустарное и промышленное производство (салотопенное, кожевенное, маслобойное, пимокатное, мукомольное, мясоконсервное, свечное, пивоваренное и другие), связанное в основном с переработкой местной сельскохозяйственной продукции. В последней четверти XIX века город стал одним из центров сибирского маслоделия, в 1907 году создан Союз сибирских маслодельных артелей во главе с А. Н. Балакшиным. В октябре 1893 года открыто движение по прошедшему через Курган участку Транссибирской магистрали, что способствовало экономическому развитию города.
В марте 1917 год власть в Кургане осуществлял городской Комитет общественной безопасности, в ноябре 1917 года установлена советская власть. 2 июня 1918 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, Курган захвачен частями Чехословацкого корпуса в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. В августе - сентябре 1918 года Курган контролировало Временное сибирское правительство, в сентябре - ноябре 1918 года - Уфимская директория, в ноябре 1918 года - августе 1919 года - «Омское правительство». В Кургане 31 января 1919 года был расквартирован 1-й Волжский корпус генерал-майора В. О. Каппеля. 13 августа 1919 года город занял Сводный кавалерийский отряд 3-й армии РККА под командованием Н. Д. Томина.
В 1919-1923 годах уездный город Челябинской губернии. Окружной (1924-1930 годы), районный (с 1924 года) центр Уральской области (1923-1934 год), Челябинской области (1934-1943 годы). В Великую Отечественную войну в Кургане эвакуированы промышленные предприятия и учебные заведения, в том числе Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения (ныне на его базе действуют завод «Кургансельмаш» и завод колёсных тягачей), Кременчугский завод Главстройдормашина имени Сталина (ныне «Дормаш»); частично эвакуированы из Москвы станкостроительный завод имени С. Орджоникидзе (ныне «Курганприбор») и другие. В Кургане действовало 5 эвакогоспиталей. С 1943 год центр Курганской области.