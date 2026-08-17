КУРГАН ГОРОД

КУРГАН ГОРОД - город в России , административный центр Курганской области.

Население 322,7 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти об­лас­ти, на за­па­де Ишим­ской рав­ни­ны, на ле­вом бе­ре­гу реки То­бол. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1679 году как сло­бо­да Ца­рё­во Го­ро­ди­ще, по­стро­ен­ная по вое­вод­ской на­каз­ной па­мя­ти кре­сть­я­ни­ном Ти­мо­фе­ем Они­си­мо­вым (Не­ве­жи­ным). По­се­ле­ние рас­по­ла­га­лось на на­сып­ном кур­га­не эпо­хи брон­зы. В 1-й половине XVIII века здесь раз­ме­ща­лось ко­ман­до­ва­ние Си­бир­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка, сло­бо­да бы­ла оп­ло­том пра­ви­тельственных войск в про­ти­во­стоя­нии с пе­рио­ди­че­ски вспы­хи­вав­ши­ми на Южном Ура­ле башкирскими вос­ста­ния­ми и на­бе­га­ми ка­за­хов. Ца­рё­во Го­ро­ди­ще ока­за­лось са­мой восточной точ­кой рас­про­стра­не­ния Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов (в фев­ра­ле - мар­те 1774 года на­хо­ди­лось под кон­тро­лем вос­став­ших).

С 1782 года город Курган Уезд­ный (1782-1822, 1898-1919 годы), ок­руж­ной (1822-1898 годы) го­род То­боль­ской губернии (1782-1919 годы; в 1782-1796 годы То­боль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С конца XVIII - начала XIX веков ме­сто ссыл­ки: ле­том 1800 года здесь на­хо­дил­ся пи­са­тель А. Ко­це­бу, в Кургане ссыл­ку от­бы­ва­ли де­каб­ри­сты (в том числе Н. В. Ба­сар­гин, А. Ф. Бриг­ген, В. К. Кю­хель­бе­кер, Н. И. Ло­рер, М. А. На­зи­мов, М. М. На­рыш­кин, И. С. По­ва­ло-Швей­ков­ский, А. Е. Ро­зен, И. Ф. Фохт, Д. А. Ще­пин-Рос­тов­ский), уча­ст­ни­ки Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов, на­род­ни­ки .

С XIX века в Кургане ак­тив­но раз­ви­ва­лось ре­мес­лен­ное, кус­тар­ное и промышленное про­изводство (са­ло­то­пен­ное, ко­же­вен­ное, мас­ло­бой­ное, пи­мо­кат­ное, му­ко­моль­ное, мя­со­кон­серв­ное, свеч­ное, пи­во­ва­рен­ное и другие), свя­зан­ное в основном с пе­ре­ра­бот­кой ме­ст­ной сельскохозяйственной про­дук­ции. В пос­лед­ней четверти XIX века го­род стал од­ним из цен­тров си­бир­ско­го мас­ло­де­лия, в 1907 году соз­дан Со­юз си­бир­ских мас­ло­дель­ных ар­те­лей во гла­ве с А. Н. Ба­лак­ши­ным. В октябре 1893 года от­кры­то дви­же­ние по про­шед­ше­му че­рез Курган уча­ст­ку Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, что спо­соб­ст­во­ва­ло эко­но­мическому раз­ви­тию го­ро­да.

В мар­те 1917 год власть в Кургане осу­ще­ст­в­лял го­род­ской Комитет об­щественной безо­пас­ности, в но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. 2 июня 1918 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, Курган за­хва­чен час­тя­ми Че­хословацкого кор­пу­са в хо­де Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года . В августе - сентябре 1918 года Курган кон­тро­ли­ро­ва­ло Временное си­бир­ское пра­ви­тель­ст­во, в сентябре - но­ябре 1918 года - Уфим­ская ди­рек­то­рия, в но­ябре 1918 года - августе 1919 года - «Ом­ское пра­ви­тель­ст­во». В Кургане 31 января 1919 года был рас­квар­ти­ро­ван 1-й Волж­ский кор­пус генерал-майора В. О. Кап­пе­ля. 13 августа 1919 года го­род за­нял Свод­ный кавалерийский от­ряд 3-й ар­мии РККА под ко­мандованием Н. Д. То­ми­на.

В 1919-1923 годах уезд­ный го­род Че­ля­бин­ской гу­бер­нии. Ок­руж­ной (1924-1930 годы), рай­он­ный (с 1924 года) центр Ураль­ской области (1923-1934 год), Че­ля­бин­ской области (1934-1943 годы). В Великую Отечественную вой­ну в Кургане эва­куи­ро­ва­ны промышленные пред­при­ятия и учеб­ные за­ве­де­ния, в том числе Го­мель­ский за­вод сельскохозяйственного ма­ши­но­строе­ния (ны­не на его ба­зе дей­ст­ву­ют за­вод «Кур­ган­сель­маш» и за­вод ко­лёс­ных тя­га­чей), Кре­мен­чуг­ский за­вод Глав­ст­рой­дор­ма­ши­на имени Ста­ли­на (ны­не «Дор­маш»); час­тич­но эва­куи­ро­ва­ны из Мо­ск­вы стан­ко­строи­тель­ный за­вод имени С. Орд­жо­ни­кид­зе (ны­не «Кур­ган­при­бор») и другие. В Кургане дей­ст­во­ва­ло 5 эва­ко­гос­пи­та­лей. С 1943 год центр Кур­ган­ской об­лас­ти.

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