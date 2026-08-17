КУРЕЛЛА АЛЬФРЕД
КУРЕЛЛА АЛЬФРЕД - немецкий писатель, публицист, переводчик.
Учился в Мюнхенской школе прикладных искусств (1913 год). В 1914-1916 годах участник 1-й мировой войны. С 1918 года член КП Германии, активный деятель Коминтерна. В 1932-1934 годах секретарь Всемирного комитета борьбы против войны и фашизма в Париже. В 1934-1954 годах постоянно жил в СССР. В 1935-1937 годах сотрудник Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, в 1943-1945 годах главный редактор информационного отдела в газете «Свободная Германия» («Freies Deutschland»). Перевёл на немецкий язык сочинения В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Т. Г. Шевченко, М. Горького, К. Г. Паустовского, армянский эпос «Давид Сасунский». Впечатления о СССР Куреллы отразились в книге «Я живу в Москве» («Ich lebe in Moskau», 1947 год). С 1954 года жил в ГДР. Директор Института литературы имени И. Р. Бехера (1955-1957 год). Член ЦК СЕПГ (1957 год). Вице-президент Академии искусств в Берлине (1965-1974 год).
Основные темы публицистики Куреллы (эссе, репортажи, статьи) - угроза фашизма, международное революционное движение, отчуждение человека в капиталистическом обществе: сборники репортажей «Муссолини без маски» («Mussolini ohne Maske», 1931 год), «Димитров против Геринга» («Dimitroff kontra Göring», 1964 год, русский перевод 1966 год), «Своё и чужое. Новое к проблеме социалистического гуманизма» («Das Eigene und das Fremde. Neue Beiträge zum sozialistischen Humanismus», 1968 год, русский перевод 1970 год). В очерках «Человек как творец самого себя» («Der Mensch als Schöpfer seiner selbst», 1958 год), «Смесь» («Zwischendurch», 1961 год) размышлял об общественной роли писателя, разрабатывал идейно-художественные принципы социалистического реализма. Автор романов: «Акты из Гронау» («Die Gronauer Akten», 1954 год), в котором развенчивает гитлеровскую идеологию; «Пешка в большой игре» («Kleiner Stein im großen Spiel», 1961 год, русский перевод 1963 год) о проблеме нравственного выбора перед лицом фашизма. По мотивам книги воспоминаний Куреллы «На пути к Ленину» («Unterwegs zu Lenin», 1967 год, русский перевод 1979 год) снят одноимённый фильм (1970 год, ГДР - СССР).