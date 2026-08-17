КУРЕЛЛА АЛЬФРЕД

КУРЕЛЛА АЛЬФРЕД - немецкий писатель, публицист, переводчик.

Учил­ся в Мюн­хен­ской шко­ле при­клад­ных ис­кусств (1913 год). В 1914-1916 годах уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны. С 1918 года член КП Гер­ма­нии, ак­тив­ный дея­тель Ко­мин­тер­на . В 1932-1934 годах сек­ре­тарь Все­мир­но­го комитета борь­бы про­тив вой­ны и фа­шиз­ма в Па­ри­же. В 1934-1954 годах по­сто­ян­но жил в СССР. В 1935-1937 годах со­труд­ник Все­российской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Ру­до­ми­но, в 1943-1945 годах главный ре­дак­тор ин­фор­ма­ци­он­но­го от­де­ла в газете «Сво­бод­ная Гер­ма­ния» («Freies Deut­sch­land»). Пе­ре­вёл на немецкий язык со­чи­не­ния В. Г. Бе­лин­ско­го, Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го, Н. А. Доб­ро­лю­бо­ва , А. И. Гер­це­на, Т. Г. Шев­чен­ко, М. Горь­ко­го, К. Г. Пау­стов­ско­го, армянский эпос «Да­вид Са­сун­ский». Впе­чат­ле­ния о СССР Куреллы от­ра­зи­лись в книге «Я жи­ву в Мо­ск­ве» («Ich lebe in Moskau», 1947 год). С 1954 года жил в ГДР. Ди­рек­тор Института ли­те­ра­ту­ры имени И. Р. Бехе­ра (1955-1957 год). Член ЦК СЕПГ (1957 год). Ви­це-пре­зи­дент Ака­де­мии ис­кусств в Бер­ли­не (1965-1974 год).

Основные те­мы пуб­ли­ци­сти­ки Куреллы (эс­се, ре­пор­та­жи, ста­тьи) - уг­ро­за фа­шиз­ма, ме­ж­ду­народное ре­во­люционное дви­же­ние, от­чу­ж­де­ние че­ло­ве­ка в ка­пи­та­ли­стическом об­ще­ст­ве: сборники ре­пор­та­жей «Мус­со­ли­ни без мас­ки» («Mus­solini ohne Maske», 1931 год), «Ди­мит­ров про­тив Ге­рин­га» («Dimitroff kontra Göring», 1964 год, русский перевод 1966 год), «Своё и чу­жое. Но­вое к про­бле­ме со­циа­ли­сти­че­ско­го гу­ма­низ­ма» («Das Eigene und das Fremde. Neue Beiträge zum so­zi­a­lis­tischen Humanismus», 1968 год, русский перевод 1970 год). В очер­ках «Че­ло­век как тво­рец са­мо­го се­бя» («Der Mensch als Schöp­fer seiner selbst», 1958 год), «Смесь» («Zwi­schen­durch», 1961 год) раз­мыш­лял об об­щественной ро­ли пи­са­те­ля, раз­ра­ба­ты­вал идей­но-ху­дожественные прин­ци­пы со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма. Ав­тор ро­ма­нов: «Ак­ты из Гро­нау» («Die Gronauer Akten», 1954 год), в ко­то­ром раз­вен­чи­ва­ет гит­ле­ров­скую идео­ло­гию; «Пеш­ка в боль­шой иг­ре» («Kleiner Stein im großen Spiel», 1961 год, русский перевод 1963 год) о про­бле­ме нрав­ст­вен­но­го вы­бо­ра пе­ред ли­цом фа­шиз­ма. По мо­ти­вам кни­ги вос­по­ми­на­ний Куреллы «На пу­ти к Ле­ни­ну» («Unterwegs zu Le­nin», 1967 год, русский перевод 1979 год) снят од­но­имённый фильм (1970 год, ГДР - СССР).