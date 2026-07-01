КУРЬЕ ПОЛЬ ЛУИ
КУРЬЕ ПОЛЬ ЛУИ - французский публицист, переводчик.
Побочный сын крупного землевладельца. Получил превосходное домашнее образование, в 1792 году поступил в артиллерийскую школу в Шалон-сюр-Марн; участвовал в итальянских походах Наполеона I Бонапарта. В 1809 году оставил военную службу. Увлекался античной словесностью, преимущественно древнегреческой, переводил произведения Лонга, Геродота и других. С 1818 года жил на своей ферме Ла-Шавоньер. Был яростным противником режима Реставрации, подвергался судебным преследованиям со стороны властей. Убит слугами.
Известность Курье как литератору принесли памфлеты, в которых он высмеивал беззаконие, произвол властей и церковников, цензуру и мракобесие: «Петиция к двум палатам» («Pétition aux deux chambres», 1816 год), «Простая речь Поля-Луи, винодела из Ла Шавоньер» («Simple discours de Paul- Louis, vigneron de La Chavonni ̀ere», 1821 год), «Петиция в защиту поселян, которым запрещают танцевать» («Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser», 1822 год) и другие. В «Памфлете памфлетов» («Pamphlet des pamphlets», 1824 год) рассуждал о значении памфлета и сатирической литературы как мощного орудия против неправедной власти и способа изменить общественные настроения.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1951 год
Памфлеты. М., 1957 год