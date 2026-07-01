КУРЬЕ ПОЛЬ ЛУИ

КУРЬЕ ПОЛЬ ЛУИ - французский публицист , переводчик.

По­боч­ный сын круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца. По­лу­чил пре­вос­ход­ное до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, в 1792 году по­сту­пил в ар­тил­ле­рий­скую шко­лу в Ша­лон-сюр-Марн; уча­ст­во­вал в итальянских по­хо­дах На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та . В 1809 году ос­та­вил во­енную служ­бу. Ув­ле­кал­ся ан­тич­ной сло­вес­но­стью, пре­имущественно древ­не­гре­че­ской, пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Лон­га, Ге­ро­до­та и других. С 1818 года жил на сво­ей фер­ме Ла-Ша­вонь­ер. Был яро­ст­ным про­тив­ни­ком ре­жи­ма Рес­тав­ра­ции, под­вер­гал­ся су­деб­ным пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны вла­стей. Убит слу­га­ми.

Из­вест­ность Курье как ли­те­ра­то­ру при­нес­ли пам­фле­ты , в ко­то­рых он вы­смеи­вал без­за­ко­ние, про­из­вол вла­стей и цер­ков­ни­ков, цен­зу­ру и мра­ко­бесие: «Пе­ти­ция к двум па­ла­там» («Pé­ti­tion aux deux chambres», 1816 год), «Про­стая речь По­ля-Луи, ви­но­де­ла из Ла Ша­вонь­ер» («Simple discours de Paul- Louis, vigneron de La Chavonni ̀ere», 1821 год), «Пе­ти­ция в за­щи­ту по­се­лян, ко­то­рым за­пре­ща­ют тан­це­вать» («Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser», 1822 год) и другие. В «Пам­фле­те пам­фле­тов» («Pamphlet des pamphlets», 1824 год) рас­су­ж­дал о зна­че­нии пам­фле­та и са­ти­рической литературы как мощ­но­го ору­дия про­тив не­пра­вед­ной вла­сти и спо­со­ба из­ме­нить об­щественные на­строе­ния.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1951 год

Пам­фле­ты. М., 1957 год