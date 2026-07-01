КУРДЖИПСКИЙ КУРГАН
КУРДЖИПСКИЙ КУРГАН - курган с погребениями элиты конца IV века до нашей эры и 1-й половины - середины I века нашей эры на северном склоне урочища «Раскопана гора», близ станицы Курджипской Майкопского отдела Кубанского казачьего войска.
Открыт в 1895 году, в 1896 году исследован краеведом В. М. Сысоевым. Овальный в плане (25×21 метров; высота более 2 метров); западная часть сложена из каменных плит, восточная - из жёлтой глины с вкраплениями «угольков» (возможно, разновременные; обе пострадали от грабительских раскопок). В юго-восточном секторе - остатки 5 трупоположений [3 воина (2 - головой на восток), высокопоставленная женщина (головой на запад-юго-запад), служанка], конский череп с уздой.
Л. К. Галаниной реконструировано погребальное сооружение - деревянная конструкция на уровне древнего горизонта, с перекрытием. У восточного края кургана находилось «жертвенное место» - оградка из трёх камней с фрагментами керамики и вотивным браслетом внутри. В инвентаре: золотые гривна с окончанием в виде головок козлов, поясные застёжки, наконечник ритона, завершающийся львиной головкой (по Галаниной - окончание гривны из позднего комплекса), подвески, изображающие Пегасов, выполненные в колхидской традиции; «колпачки», в том числе золотой с изображением воинов, держащих отрубленные головы, серебряные и золотые обкладки на них; позолоченные терракотовые детали ожерелья, горгонейоны (медальоны с изображением головы горгоны Медузы), предположительно северногреческого происхождения; фрагменты серебряного килика; бронзовый таз с накладными рельефами (похищение Телефом маленького Ореста, сына Агамемнона), котелок, чаша, ситула, остатки двух шкатулок (крышка одной украшена пластиной с изображением кентавра), шлемы халкидского типа, поножи и остатки обивки щита греческой работы; железные меотские мечи, наконечники стрел, очажная подставка и кочерга; чернолаковые аттические сосуды (2 кувшинчика и ножка канфара); стеклянные перстень со вставленной в щиток золотой фигуркой танцовщицы, многоцветный амфориск, фрагменты чаш; халцедоновая гемма с изображением грифона; литик в форме скарабеоида с изображением идущего льва.
Комплекс относится к меотской археологической культуре. С женским погребением I века, предположительно впущенным в западную или юго-западную часть насыпи и относящимся к Зубовско- Воздвиженской группе, можно связать: фрагмент стеклянного сосуда (чаши?); золотые детали подвесок и ожерелья, щиток броши с изображением Афродиты и Эрота, 2 броши с изображением свернувшегося льва, брошь с декором в виде розетки, инкрустированную стеклом; бронзовые фибулы, фрагмент зеркала. Находки хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург).