КУРДЖИПСКИЙ КУРГАН

КУРДЖИПСКИЙ КУРГАН - курган с погребениями элиты конца IV века до нашей эры и 1-й половины - середины I века нашей эры на северном склоне урочища «Раскопана гора», близ станицы Курджипской Майкопского отдела Кубанского казачьего войска.

От­крыт в 1895 году, в 1896 году ис­сле­до­ван крае­ве­дом В. М. Сы­сое­вым. Оваль­ный в пла­не (25×21 метров; высота бо­лее 2 метров); западная часть сло­же­на из ка­мен­ных плит, вос­точ­ная - из жёл­той гли­ны с вкра­п­ле­ния­ми «уголь­ков» (воз­мож­но, раз­но­вре­мен­ные; обе по­стра­да­ли от гра­би­тель­ских рас­ко­пок). В юго-восточном сек­то­ре - ос­тат­ки 5 тру­по­по­ло­же­ний [3 вои­на (2 - го­ло­вой на вос­ток), вы­со­ко­по­став­лен­ная жен­щи­на (го­ло­вой на за­пад-юго-за­пад), слу­жан­ка], кон­ский че­реп с уз­дой.

Л. К. Га­ла­ни­ной ре­кон­ст­руи­ро­ва­но по­гре­баль­ное со­ору­же­ние - де­ревянная кон­ст­рук­ция на уров­не древ­не­го го­ри­зон­та, с пе­ре­кры­ти­ем. У восточного края кур­га­на на­хо­ди­лось «жерт­вен­ное ме­сто» - ог­рад­ка из трёх кам­ней с фраг­мен­та­ми ке­ра­ми­ки и во­тив­ным брас­ле­том внут­ри. В ин­вен­та­ре: зо­ло­тые грив­на с окон­ча­ни­ем в ви­де го­ло­вок коз­лов, по­яс­ные за­стёж­ки, на­ко­неч­ник ри­то­на, за­вер­шаю­щий­ся льви­ной го­лов­кой (по Га­ла­ни­ной - окон­ча­ние грив­ны из позд­не­го ком­плек­са), под­вес­ки, изо­бра­жаю­щие Пе­га­сов , вы­пол­нен­ные в кол­хид­ской тра­ди­ции; «кол­пач­ки», в том числе зо­ло­той с изо­бра­же­ни­ем вои­нов, дер­жа­щих от­руб­лен­ные го­ло­вы, се­реб­ря­ные и зо­ло­тые об­клад­ки на них; по­зо­ло­чен­ные тер­ра­ко­то­вые де­та­ли оже­ре­лья, гор­го­ней­о­ны (ме­даль­о­ны с изо­бра­же­ни­ем го­ло­вы гор­го­ны Ме­ду­зы ), пред­по­ло­жи­тель­но северногреческого про­ис­хо­ж­де­ния; фраг­мен­ты се­реб­ря­но­го ки­ли­ка; брон­зо­вый таз с на­клад­ны­ми рель­е­фа­ми (по­хи­ще­ние Те­ле­фом ма­лень­ко­го Оре­ста, сы­на Ага­мем­но­на), ко­те­лок, ча­ша, си­ту­ла, ос­тат­ки двух шка­ту­лок (крыш­ка од­ной ук­ра­ше­на пла­сти­ной с изо­бра­же­ни­ем кен­тав­ра), шле­мы хал­кид­ско­го ти­па, по­но­жи и ос­тат­ки обив­ки щи­та греческой ра­бо­ты; же­лез­ные ме­от­ские ме­чи, на­ко­неч­ни­ки стрел, очаж­ная под­став­ка и ко­чер­га; чер­но­ла­ко­вые ат­ти­че­ские со­су­ды (2 кув­шин­чи­ка и нож­ка кан­фа­ра); стек­лян­ные пер­стень со встав­лен­ной в щи­ток зо­ло­той фи­гур­кой тан­цов­щи­цы, мно­го­цвет­ный ам­фо­риск, фраг­мен­ты чаш; хал­це­до­но­вая гем­ма с изо­бра­же­ни­ем гри­фо­на; ли­тик в фор­ме ска­ра­бео­и­да с изо­бра­же­ни­ем иду­ще­го льва.

Ком­плекс от­но­сит­ся к ме­от­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре . С жен­ским по­гре­бе­ни­ем I века, пред­по­ло­жи­тель­но впу­щен­ным в западную или юго-западную часть на­сы­пи и от­но­ся­щим­ся к Зу­бов­ско- Воз­дви­жен­ской груп­пе, мож­но свя­зать: фраг­мент стек­лян­но­го со­суда (ча­ши?); зо­ло­тые де­та­ли под­ве­сок и оже­ре­лья, щи­ток бро­ши с изо­бра­же­ни­ем Аф­ро­ди­ты и Эро­та, 2 бро­ши с изо­бра­же­ни­ем свер­нув­ше­го­ся льва, брошь с де­ко­ром в ви­де ро­зет­ки, ин­кру­сти­ро­ван­ную стек­лом; брон­зо­вые фи­бу­лы, фраг­мент зер­ка­ла. На­ход­ки хра­нят­ся в Эр­ми­та­же (Санкт-Пе­тер­бург).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)