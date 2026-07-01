КУРДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КУРДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература курдов.
Развивалась главным образом на трёх диалектах курдского языка: курманджи, горани и сорани.
Наиболее изучена литература на северном диалекте - курманджи. Она составила основу классической курдской литературы, которая создавалась в районах курдских княжеств Бохтан, Бахдианан, Хакяри, Битлис (Турецкий Курдистан). В ней доминирует эпическая и лирическая поэзия. В нач. XI века лирические стихи писал поэт Али Харири. Предположительно в XII-XIII веках составлены 2 священные книги курдов: «Масхави раш» («Чёрная книга») и «Джилва» («Сияние»). Факи Тейран (XIV век), подписывавший свои произведения псевдонимом Мим-Хай, - автор большого количества лирических и философских стихов, поэмы «Шейх Сан’ан», повествующей о любви мусульманского шейха-суфия к девушке-христианке. Поэму «Мавлуд» («Рождение») о пророке Мухаммеде, а также лирические газели создал Мела Бате (XV век). Первое и единственное известное произведение городской литературы - анонимная поэма «Замбильфрош» (XV-XVI века). Поэт-суфий Мела Джезири (XVI век) - основоположник школы курдской газели: его стихи, собранные в диване, представляют суфийское направление в этом жанре. Али Термуки (Теремахи; XVI век) - автор поэм «Рубиновое ожерелье», «Сыновья отчизны», «Жизнь, поистине, - сон», а также грамматики, заложившей основу преподавания на родном языке. В XVI - начале XVII веков творил Селим Слеман (поэма «Юсуф и Зелиха»), в XVII веке - Ахмеди Хани, поэт, гуманист и просветитель, создатель поэмы «Мам и Зин», а также газелей и стихотв. арабско-курдского словаря «Ноубар» («Первый плод») для детей. Анонимная поэма «Дымдым» (XVII-XVIII века) - письменное переложение народных исторических песен. В XVIII веке жили Харис Битлиси - автор поэмы «Лейли и Меджнун», Мурад-хан Баязиди - создатель небольшого дивана касыд и газелей.
Почти одновременно с литературой на курманджи получила развитие литература на южнокурдском диалекте - горани, имевшем статус литературного языка Юго-Восточного Курдистана (Иран). Наивысшего расцвета курдская литература на горани, включающая религиозные, эпические, героико-романтические и лирические сочинения (частью окрашенные суфийской символикой), достигла при правителях княжества Арделан (конец XII - середина XIX веков). Среди поэтов, писавших на горани: Мала Парешан (XIV век) - автор религиозных стихотворений; Мустафа Бесарани, Шейх Ахмад Тахти (оба XVII век). В XVIII-XIX веках творили поэты: Ханай Кубади (религиозные стихи, а также переложение с персидского языка на горани поэмы «Хосров и Ширин» Низами Гянджеви), Ахмад Комаси (автор известной элегии на смерть жены), Ранджури, Махзуми, Мала Хыдыр Рувари, Мала Шафи Джамарези (мастер любовной лирики, автор поэм «Джахангир и Рустам» и «Бой Надир шаха»), Маулави - крупный лирик, мастер пейзажной газели, Саиди, Мирза Кадыри Наваи, Джафаи и другие. Как и эпическая поэзия на курманджи, лирическая поэзия на горани была силлабической и использовала принцип парной рифмовки двустиший, присущий песенному фольклору курдов. Имеющая многовековые традиции религиозная литература на горани, связанная с вероучением «ахли хакк» («люди истины»), представлена стихами религиозно-мистического содержания, а также философско-религиозными произведениями.
С падением княжествава Арделан литература на горани затухает, и центр литературной жизни в XIX веке перемещается в фактически независимый Бабанский эмират; получает развитие литература на сулейманийском диалекте, грамматические нормы которого легли в основу литературы сорани. Крупные поэты 1-й половины XIX века, творчество которых развивалось под неизбежным влиянием персидской и арабской литератур: Нали, Салим, Курди. Религиозно- мистическая и интимная лирика представлена творчеством Салими Сена, Маджди, Махви, Харика, Адаба Мисбах-ад-Дивана. Основоположником сатирического направления стал поэт Шейх Реза Талебани. Во 2-й половине XIX века в курдской литературе усиливаются антиклерикальные и социально-критические мотивы, получают развитие просветительские идеи, гражданская лирика (Хаджи Кадыр Койи); намечается тенденция к сближению поэтического языка с разговорным. К рубежу XIX-XX веков относится зарождение курдской прозы. Курдская литература XX века активно разрабатывала темы, связанные с борьбой курдов за независимость (творчество поэтов Ахмеда Мухтар-бека, Фаика Бекаса, Зивера и других). Крупнейшие поэты-просветители 1-й половины XX века - Пирамерд, Горан, Салям. В 1945 году издана «Антология курдской поэзии» (на курдском и арабском языках). Известность получило творчество Абдурахмана Хажара, автора поэтического сборника «Алакок» (1945 год), комедии «Собака и Луна» (1958 год) и другие. Борьба за независимость Курдистана остаётся одной из наиболее актуальных тем курдской литературы 2-й половины XX - начала XXI веков (творчество поэтов Османа Сабри, Катырджана, Джагархуна - на курманджи; прозаиков Шакира Фаттаха, Ибрахима Ахмеда, Маруфа Барзынджи, Мехмеда Узуна, Мухаррама Амин Мухаммада - на сорани).
На территории СССР (преимущественно в Закавказье) курдская литература начала развиваться в 1930-е годы на курманджи. Заметным явлением стало творчество А. Ш. Шамилова (автобиографическая повесть «Курдский пастух», 1935 год; романы «Дорога к счастью», 1959 год, «Дым - дым», 1966 год, и другие), а также Ахмадэ Мирази (пьеса «Прошлое», 1935 год), Отарэ Шаро (сборник стихов «Первое сияние», 1935 год), Аджиэ Джинди, Вазирэ Надри, Джардоэ Генджо. Самое значительное произведение, созданное в годы Великой Отечественной войны, - поэма Надри «Надо и Гулизар» (опубликована в 1961 год). Военной теме посвящена поэзия Качахэ Мурада, Усвэ Бако. Во 2-й половине ХХ века известность получило творчество Саидэ Ибо, Смоэ Шамо, Карленэ Чачани, Ордиханэ Джалила, Бахчое Иско, Азизе Иско, Морова Мамедова, Шикое Хасана и других.
Издания:
Хани А. Мам и Зин / Критич. текст, пер., предисл. М. Б. Руденко. М., 1962 год
Двенадцать всадников Маривана: Новеллы курдских писателей. М., 1968 год
Замбильфрош. Курдская поэма и ее фольклорные версии / Критич. текст, пер., прим., предисл., прил. Ж. С. Мусаэлян. М., 1983 год
Anthology of Gorani Kurdish poetry / Comp. by A. M. Mardoukh. L., 1998 год