КУРДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

КУРДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература курдов .

Раз­ви­ва­лась главным образом на трёх диа­лек­тах курд­ско­го языка: кур­манд­жи, го­ра­ни и со­ра­ни.

Наи­бо­лее изу­че­на литература на северном диа­лек­те - кур­манд­жи. Она со­ста­ви­ла ос­но­ву клас­си­че­ской курдской литературы, ко­то­рая соз­да­ва­лась в рай­онах курд­ских кня­жеств Бох­тан, Бах­диа­нан, Хакя­ри, Бит­лис (Ту­рец­кий Кур­ди­стан). В ней до­ми­ни­ру­ет эпическая и ли­рическая по­эзия. В нач. XI века ли­рические сти­хи пи­сал по­эт Али Ха­ри­ри. Пред­по­ло­жи­тель­но в XII-XIII веках со­став­ле­ны 2 свя­щен­ные кни­ги кур­дов: «Мас­ха­ви раш» («Чёр­ная кни­га») и «Джил­ва» («Сия­ние»). Фа­ки Тей­ран (XIV век), под­пи­сы­вав­ший свои про­из­ве­де­ния псевдонимом Мим-Хай, - ав­тор боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва ли­рических и фи­лософских сти­хов, по­эмы «Шейх Сан’ан», по­ве­ст­вую­щей о люб­ви му­сульманского шей­ха-су­фия к де­вуш­ке-хри­сти­ан­ке. По­эму «Мав­луд» («Ро­ж­де­ние») о про­ро­ке Му­хам­ме­де, а так­же ли­рические га­зе­ли соз­дал Ме­ла Ба­те (XV век). Пер­вое и един­ст­вен­ное из­вест­ное про­из­ве­де­ние го­род­ской литературы - ано­ним­ная по­эма «Зам­бильф­рош» (XV-XVI века). По­эт-су­фий Ме­ла Дже­зи­ри (XVI век) - ос­но­во­по­лож­ник шко­лы курд­ской га­зе­ли : его сти­хи, со­б­ран­ные в ди­ва­не, пред­став­ля­ют су­фий­ское на­прав­ле­ние в этом жан­ре. Али Тер­му­ки (Те­ре­ма­хи; XVI век) - ав­тор по­эм «Ру­би­но­вое оже­ре­лье», «Сы­но­вья от­чиз­ны», «Жизнь, по­ис­ти­не, - сон», а так­же грам­ма­ти­ки, за­ло­жив­шей ос­но­ву пре­по­да­ва­ния на род­ном язы­ке. В XVI - начале XVII веков тво­рил Се­лим Сле­ман (по­эма «Юсуф и Зе­ли­ха»), в XVII веке - Ах­ме­ди Ха­ни, по­эт, гу­ма­нист и про­све­ти­тель, соз­да­тель по­эмы «Мам и Зин», а так­же га­зе­лей и сти­хотв. араб­ско-курд­ско­го сло­ва­ря «Но­убар» («Пер­вый плод») для де­тей. Ано­ним­ная по­эма «Дым­дым» (XVII-XVIII века) - письменное пе­ре­ло­же­ние народных ис­то­рических пе­сен. В XVIII веке жи­ли Ха­рис Бит­ли­си - ав­тор по­эмы «Лей­ли и Медж­нун», Му­рад-хан Бая­зи­ди - соз­да­тель не­боль­шо­го ди­ва­на ка­сыд и га­зе­лей.

Поч­ти од­но­вре­мен­но с литературой на кур­манд­жи по­лу­чи­ла раз­ви­тие литература на юж­но­курд­ском диа­лек­те - го­ра­ни, имев­шем ста­тус литературного язы­ка Юго-Восточного Кур­ди­ста­на (Иран). Наи­выс­ше­го рас­цве­та курдская литература на го­ра­ни, вклю­чаю­щая ре­лигиозные, эпические, ге­рои­ко-ро­ман­тические и ли­рические со­чи­не­ния (ча­стью ок­ра­шен­ные су­фий­ской сим­во­ли­кой), дос­тиг­ла при пра­ви­те­лях княжества Ар­де­лан (конец XII - середина XIX веков). Сре­ди по­этов, пи­сав­ших на го­ра­ни: Ма­ла Па­ре­шан (XIV век) - ав­тор ре­лигиозных сти­хо­тво­ре­ний; Мус­та­фа Бе­са­ра­ни, Шейх Ах­мад Тах­ти (оба XVII век). В XVIII-XIX веках тво­ри­ли по­эты: Ха­най Ку­ба­ди (ре­лигиозные сти­хи, а так­же пе­ре­ло­же­ние с персидского языка на го­ра­ни по­эмы «Хос­ров и Ши­рин» Ни­за­ми Гянд­же­ви), Ах­мад Ко­ма­си (ав­тор из­вест­ной эле­гии на смерть же­ны), Ранд­жу­ри, Мах­зу­ми, Ма­ла Хы­дыр Ру­ва­ри, Ма­ла Ша­фи Джа­ма­ре­зи (мас­тер лю­бов­ной ли­ри­ки, ав­тор по­эм «Джа­хан­гир и Рус­там» и «Бой На­дир ша­ха»), Мау­ла­ви - круп­ный ли­рик, мас­тер пей­заж­ной га­зе­ли, Саи­ди, Мир­за Ка­ды­ри На­ваи, Джа­фаи и другие. Как и эпическая по­эзия на кур­манд­жи, ли­рическая по­эзия на го­ра­ни бы­ла сил­ла­би­че­ской и ис­поль­зо­ва­ла прин­цип пар­ной риф­мов­ки дву­сти­ший, при­су­щий пе­сен­но­му фольк­ло­ру кур­дов. Имею­щая мно­го­ве­ко­вые тра­ди­ции ре­лигиозная литература на го­ра­ни, свя­зан­ная с ве­роуче­ни­ем «ах­ли хакк» («лю­ди ис­ти­ны»), пред­став­ле­на сти­ха­ми ре­лигиозно-мис­тического со­дер­жа­ния, а так­же фи­лософско-ре­лигиозными про­из­ве­де­ния­ми.

С па­де­ни­ем княжествава Ар­де­лан литература на го­ра­ни за­ту­ха­ет, и центр литературной жиз­ни в XIX веке пе­ре­ме­ща­ет­ся в фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мый Ба­бан­ский эми­рат; по­лу­ча­ет раз­ви­тие литература на су­лей­ма­ний­ском диа­лек­те, грам­ма­тические нор­мы ко­то­ро­го лег­ли в ос­но­ву литературы со­ра­ни. Круп­ные по­эты 1-й половины XIX века, твор­че­ст­во ко­то­рых раз­ви­ва­лось под не­из­беж­ным влия­ни­ем персидской и арабской ли­те­ра­тур: На­ли, Са­лим, Кур­ди. Ре­лигиозно- мис­тическая и ин­тим­ная ли­ри­ка пре­дстав­ле­на твор­че­ст­вом Са­ли­ми Се­на, Мад­жди, Мах­ви, Ха­ри­ка, Ада­ба Мис­бах-ад-Ди­ва­на. Ос­но­во­по­лож­ни­ком са­ти­рического на­прав­ле­ния стал по­эт Шейх Ре­за Та­ле­ба­ни. Во 2-й половине XIX века в курдской литературе уси­ли­ва­ют­ся ан­ти­кле­ри­каль­ные и со­ци­аль­но-кри­тические мо­ти­вы, по­лу­ча­ют раз­ви­тие про­све­ти­тель­ские идеи, гражданская ли­ри­ка (Хад­жи Ка­дыр Койи); на­ме­ча­ет­ся тен­ден­ция к сбли­же­нию по­этического язы­ка с раз­го­вор­ным. К ру­бе­жу XIX-XX веков от­но­сит­ся за­ро­ж­де­ние курд­ской про­зы. Курдская литература XX века ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­ла те­мы, свя­зан­ные с борь­бой кур­дов за не­за­ви­си­мость (твор­че­ст­во по­этов Ах­ме­да Мух­тар-бе­ка, Фаи­ка Бе­ка­са, Зи­ве­ра и других). Круп­ней­шие по­эты-про­све­ти­те­ли 1-й половины XX века - Пи­ра­мерд, Го­ран, Са­лям. В 1945 году из­да­на «Ан­то­ло­гия курд­ской по­эзии» (на курд­ском и арабском язы­ках). Из­вест­ность по­лу­чи­ло твор­че­ст­во Аб­ду­рах­ма­на Ха­жа­ра, ав­то­ра по­этического сборника «Ала­кок» (1945 год), ко­ме­дии «Со­ба­ка и Лу­на» (1958 год) и другие. Борь­ба за неза­ви­си­мость Кур­ди­ста­на ос­та­ёт­ся од­ной из наи­бо­лее ак­ту­аль­ных тем курдской литературы 2-й половины XX - начала XXI веков (твор­че­ст­во по­этов Ос­ма­на Саб­ри, Ка­тырд­жа­на, Джа­гар­ху­на - на кур­манд­жи; про­заи­ков Ша­ки­ра Фат­та­ха, Иб­ра­хи­ма Ах­ме­да, Ма­ру­фа Бар­зынд­жи, Мех­ме­да Узу­на, Му­хар­ра­ма Амин Му­хам­ма­да - на со­ра­ни).

На тер­ри­то­рии СССР (пре­имущественно в За­кав­ка­зье) курдская литература на­ча­ла раз­ви­вать­ся в 1930-е годы на кур­манд­жи. За­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ло твор­че­ст­во А. Ш. Ша­ми­ло­ва (ав­то­био­гра­фическая по­весть «Курд­ский пас­тух», 1935 год; ро­ма­ны «До­ро­га к сча­стью», 1959 год, «Дым - дым», 1966 год, и другие), а так­же Ах­ма­дэ Ми­ра­зи (пье­са «Про­шлое», 1935 год), Ота­рэ Ша­ро (сборник сти­хов «Пер­вое сия­ние», 1935 год), Ад­жиэ Джин­ди, Ва­зи­рэ Над­ри, Джар­доэ Генд­жо. Са­мое зна­чительное про­из­ве­де­ние, соз­дан­ное в го­ды Великой Отечественной вой­ны, - по­эма Над­ри «На­до и Гу­ли­зар» (опубликована в 1961 год). Во­енной те­ме по­свя­ще­на по­эзия Ка­ча­хэ Му­ра­да, Ус­вэ Ба­ко. Во 2-й половине ХХ века извест­ность получило твор­че­ст­во Саи­дэ Ибо, Смоэ Ша­мо, Кар­ле­нэ Ча­ча­ни, Ор­ди­ха­нэ Джа­ли­ла, Бах­чое Ис­ко, Ази­зе Ис­ко, Мо­ро­ва Ма­ме­до­ва, Ши­кое Ха­са­на и других.

Издания:

Ха­ни А. Мам и Зин / Кри­тич. текст, пер., пре­дисл. М. Б. Ру­ден­ко. М., 1962 год

Две­на­дцать всад­ни­ков Ма­ри­ва­на: Но­вел­лы курд­ских пи­са­те­лей. М., 1968 год

Зам­бильф­рош. Курд­ская по­эма и ее фольк­лор­ные вер­сии / Кри­тич. текст, пер., прим., пре­дисл., прил. Ж. С. Му­са­элян. М., 1983 год

Anthology of Go­ra­ni Kurdish poetry / Comp. by A. M. Mar­doukh. L., 1998 год

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)