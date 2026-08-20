КУРДИСТАН

КУРДИСТАН - ис­то­рическая об­ласть в Западной Азии, на­се­лён­ная пре­имущественно кур­да­ми .

Фик­си­ро­ван­ных гра­ниц не име­ет. Бо́льшая часть Курдистана рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Ар­мян­ско­го и Иран­ско­го на­го­рий.

Пер­вое упо­ми­на­ние о Курдистане от­но­сит­ся к XII веку. В этот пе­ри­од сул­тан Сель­джук­ской им­пе­рии Му­из ад-Дин Ах­мад Санд­жар (1118-1157 годы) соз­дал про­вин­цию Курдистан с цен­тром в Ба­ха­ре. Ею управ­ля­ли по­лу­не­за­ви­си­мые курд­ские ди­на­стии (Ай­ю­би­ды, Ха­сан­вай­хи­ды, Мар­ва­ни­ды и другие). В 1-й половине XVI века за Курдистан раз­вер­ну­лась борь­ба ме­ж­ду Ос­ма­на­ми и Се­фе­ви­да­ми. По­сле Чал­ды­ран­ско­го сра­же­ния 1514 года западные, южные и центральные рай­оны Курдистана ото­шли к Ос­ман­ской им­пе­рии, а вос­точ­ные - к Ира­ну. В 1639 году этот раз­дел был под­твер­ждён ос­ма­но-иранским до­го­во­ром в городе Кас­ре-Ши­рин. На тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии сло­жи­лись курд­ские кня­же­ст­ва Бох­тан, Ха­кя­ри, Бах­диа­нан, Со­ран и Ба­бан, на тер­ри­то­рии Ира­на - княжество Ар­де­лан.

В начале 1820-х годов вновь обо­ст­рил­ся кон­фликт из-за Курдистана ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и Ира­ном, за­кон­чив­ший­ся под­пи­са­ни­ем Эр­зе­рум­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1823 года, ко­то­рый за­кре­пил преж­ние до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду эти­ми стра­на­ми о раз­де­ле Курдистана. В 1837-1852 годах ли­ше­ны ав­то­но­мии курд­ские кня­же­ст­ва Ос­ман­ской им­пе­рии (вклю­че­ны в со­став Мо­суль­ско­го ви­лай­е­та), в 1860 году - Ира­на.

В 1-й половине XIX века в Ос­ман­ской им­пе­рии про­изо­шёл ряд круп­ных вос­ста­ний кур­дов (в Бох­та­не под пред­во­ди­тель­ст­вом Бадр­хан-бе­ка, в Со­ра­не - под руководством Мир Му­хам­ме­да и других), це­лью ко­то­рых бы­ло рас­ши­ре­ние тер­ри­то­рии курд­ских эми­ра­тов. К началу 1850-х годов эти вос­ста­ния бы­ли же­сто­ко по­дав­ле­ны войсками сул­та­на. Во 2-й половине XIX века курд­ские вос­ста­ния во­зоб­но­ви­лись: в 1854-1855 годах под пред­во­ди­тель­ст­вом Ез­дан­ши­ра, в 1880-1882 годах - под руководсвом шей­ха Обей­дул­лы.

В пе­ри­од Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года и Иран­ской ре­во­лю­ции 1905-1911 годов в Курдистане на­ча­ли скла­ды­вать­ся курд­ские об­щественно-по­ли­тические ор­га­ни­за­ции и про­изо­шёл ряд круп­ных вос­ста­ний под ло­зун­га­ми пре­дос­тав­ле­ния кур­дам собственной го­су­дар­ст­вен­но­сти, ко­то­рые, од­на­ко, за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны в свя­зи с рас­па­дом Ос­ман­ской им­пе­рии бывший ос­ман­ский Курдистан был раз­де­лён ме­ж­ду Тур­цией, Ира­ком и Си­ри­ей (по­след­ние два го­су­дар­ст­ва пе­ре­да­ны Ли­гой На­ций в ка­че­ст­ве ман­дат­ных тер­ри­то­рий в управ­ле­ние со­от­вет­ст­вен­но Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции). Ус­ло­вия­ми Севр­ско­гомир­но­го до­го­во­ра 1920 года пре­ду­смат­ри­ва­лось от­де­ле­ние Ту­рец­ко­го Курдистана от Тур­ции и соз­да­ние са­мо­сто­ятельного курд­ско­го государственного об­ра­зо­ва­ния, гра­ни­цы ко­то­ро­го долж­на бы­ла оп­ре­де­лить анг­ло-фран­ко-итал. ко­мис­сия. До­го­вор был от­верг­нут турецкой сто­ро­ной и не всту­пил в си­лу. В октябре 1924 года Ли­га На­ций ут­вер­ди­ла так называемую Брюс­сель­скую ли­нию - по­гра­нич­ную ли­нию ме­ж­ду Тур­ци­ей и Ира­ком, раз­де­лив­шую Ту­рец­кий и Ирак­ский Курдистан. В декабре 1925 года Стам­бул пе­ре­дал на рас­смот­ре­ние Ли­ги На­ций во­прос о вклю­че­нии тер­ри­то­рии бывшего Мо­суль­ско­го ви­лай­е­та в со­став Тур­ции, но его тре­бо­ва­ние бы­ло от­кло­не­но.

Национальная по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва М. К. Ата­тюр­ка, осо­бен­но по­сле при­ня­тия им в 1928 году Ак­та о пе­ре­се­ле­нии, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го де­пор­та­цию курд­ско­го на­се­ле­ния с мест по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния в другие рай­оны стра­ны, ста­ла при­чи­ной ря­да вос­ста­ний в Ту­рец­ком Курдистане (1924, 1925, 1928, 1930, 1937 годы). В 1920-1930-х годах про­изош­ли круп­ные вос­ста­ния кур­дов так­же в Ирак­ском (1924, 1927-1928, 1931, 1932, 1936 годы) и Иран­ском (1923-1924, 1930 годы) Курдистанах. В 1939 году в Ирак­ском Курдистане воз­ник­ла на­цио­на­ли­стическая курд­ская организация «Хи­ва» («На­де­ж­да»). По­сле рас­ко­ла «Хи­вы» в 1944 году на ба­зе её ле­во­го кры­ла сфор­ми­ро­ва­лась пар­тия «Рыз­га­ри курд» («Ос­во­бо­ж­де­ние кур­дов»).

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны по со­гла­ше­нию ме­ж­ду СССР и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей тер­ри­то­рия Иран­ско­го Курдистана с августа 1941 года кон­тро­ли­ро­ва­лась советскими вой­ска­ми. Фак­тически пра­ви­те­лем Иран­ско­го Курдистана был гра­до­на­чаль­ник города Ме­ха­бад Ка­зи Му­хам­мед (1900 или 1901-1947 годы). В январе 1946 года здесь про­воз­гла­ше­на Ме­ха­бад­ская Рес­пуб­ли­ка. По­сле вы­во­да из Ира­на час­тей Сов. Ар­мии Ме­ха­бад­ская Рес­пуб­ли­ка па­ла (декабрь 1946 года).

В 1946 году чле­ны «Рыз­га­ри курд», пар­тии «Шорш» («Ре­во­лю­ция») и Су­лей­ма­ний­ско­го к-та Де­мо­кра­тич. пар­тии Иран­ско­го Курдистана (ДПИК) соз­да­ли Де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Кур­ди­ста­на (ДПК) под пред­се­да­тель­ст­вом Мус­та­фы Бар­за­ни. В 1958 году ДПК под­дер­жа­ла свер­же­ние в Ира­ке мо­нар­хии и вста­ла на путь ак­тив­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с пра­ви­тель­ст­вом А. К. Ка­се­ма, рас­счи­ты­вая на пре­дос­тав­ле­ние ав­то­но­мии кур­дам. От­каз Ка­се­ма от ус­ту­пок курд­ско­му национальному дви­же­нию стал при­чи­ной вос­ста­ния иракских кур­дов, на­чав­ше­го­ся в 1961 году.

В 1967 году в Иран­ском Курдистане под влия­ни­ем «бе­лой ре­во­лю­ции» вспых­ну­ло вос­ста­ние под руководством ДПИК, ко­то­рое в 1968 году бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но пра­ви­тельственными вой­ска­ми.

В мар­те 1970 года Ба­гдад дос­тиг врем. со­гла­ше­ния с ДПК, по­обе­щав пре­дос­та­вить кур­дам ав­то­но­мию, при­знать курд­ский язык вто­рым го­су­дар­ст­вен­ным язы­ком и вы­де­лить круп­ные сред­ст­ва на раз­ви­тие северных ре­гио­нов стра­ны. Пред­по­ла­га­лось, что за­кон об ав­то­но­мии бу­дет раз­ра­бо­тан и со­гла­со­ван сто­ро­на­ми к 1974 году. Од­на­ко тре­бо­ва­ния кур­дов не бы­ли вы­пол­не­ны пол­но­стью. 11 марта 1974 года пра­ви­тель­ст­во Ира­ка, воз­глав­ляе­мое С. Ху­сей­ном, в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке объ­я­ви­ло о соз­да­нии Курд­ско­го ав­то­ном­но­го района (КАР). В его со­став бы­ли вклю­че­ны административно-территориальные еди­ни­цы, в ко­то­рых кур­ды, по дан­ным пе­ре­пи­си 1957 года, со­став­ля­ли свыше 50% на­се­ле­ния. В КАР, од­на­ко, не во­шли бо­га­тые неф­тью Ха­на­кин и Кир­кук, на­се­лён­ные пре­имущественно кур­да­ми. Та­кое ре­ше­ние вы­зва­ло воз­му­ще­ние кур­дов и ста­ло при­чи­ной эс­ка­ла­ции во­енных дей­ст­вий на се­ве­ре Ира­ка. В 1975 году бое­вые от­ря­ды курд­ско­го национального дви­же­ния бы­ли раз­гром­ле­ны ирак­ски­ми пра­ви­тельств. си­ла­ми. Об­ра­зо­ва­ние КАР вы­зва­ло рас­кол в ря­дах курд­ских на­цио­на­ли­стов. Из ДПК вы­де­ли­лась пар­тия Но­вая ДПК, встав­шая на путь со­труд­ни­че­ст­ва с пра­ви­тель­ст­вом Ира­ка. В про­ти­во­вес ей 1 июня 1975 года на ба­зе ря­да ле­вых ор­га­ни­за­ций (Мар­кси­ст­ско-ле­нин­ская ли­га Курдистана, Со­циа­ли­стическое дви­же­ние Курдистана и другие) соз­дан Пат­рио­тический со­юз Курдистана (ПСК) во гла­ве с Дж. Та­ла­ба­ни.

Иранские кур­ды ак­тив­но под­дер­жа­ли Ис­лам­скую ре­во­лю­цию в Ира­не 1979 года. Од­на­ко Р. М. Хо­мей­ни от­верг прось­бу ДПИК об об­ра­зо­ва­нии на тер­ри­то­рии Ира­на курд­ской ав­то­но­мии. Вес­ной 1979 года раз­но­гла­сия ме­ж­ду ис­лам­ским пра­ви­тель­ст­вом и курд­ской оп­по­зи­ци­ей (ДПИК, ле­вая организация «Ко­ма­ла» и другие) пе­ре­росли в во­оруженное столк­но­ве­ния. Ле­том то­го же го­да ДПИК взя­ла под свой кон­троль большую часть Иран­ско­го Курдистана, но по­зд­нее иранское пра­ви­тель­ст­во вер­ну­ло его под свой кон­троль.

Во вре­мя ира­но-ирак­ской вой­ны 1980-1988 годов иракские кур­ды вы­сту­пи­ли на сто­ро­не Ира­на, ко­то­рый с ию­ля 1983 года раз­вер­нул бое­вые опе­ра­ции на тер­ри­то­рии Ирак­ско­го Курдистана (в мар­те 1987 года иранские вой­ска по­до­шли к городу Су­лей­ма­ния). В 1987 году курд­ские пар­тии и вое­ни­зи­ро­ван­ные ор­га­низа­ции в Ира­ке объ­е­ди­ни­лись в Национальный фронт Ирак­ско­го Курдистана. На за­клю­чительном эта­пе вой­ны иракская ар­мия про­ве­ла в северных рай­онах стра­ны опе­ра­цию под ко­до­вым названием «Ан­фаль», в ре­зуль­та­те ко­то­рой 182 тысяч кур­дов бы­ли унич­то­же­ны, 700 тысяч де­пор­ти­ро­ва­ны в другие рай­оны Ира­ка. В городе Ха­лабд­жа иракские вой­ска 16 матра 1988 года при­ме­ни­ли про­тив курд­ских пов­станческих от­ря­дов хи­мическое ору­жие.

По­ра­же­ние Ира­ка в вой­не в Пер­сид­ском заливе (смотри Ку­вейт­ский кри­зис 1990-1991 годов) по­зво­ли­ло Национальному фрон­ту Ирак­ско­го Курдистана ор­га­ни­зо­вать в на­ча­ле мар­та 1991 года но­вое вос­ста­ние и к 20 марта 1991 года взять под свой кон­троль прак­ти­че­ски весь се­вер стра­ны. Од­на­ко уже в кон­це мар­та то­го же года иракские вой­ска за­хва­ти­ли Су­лей­ма­нию и Кир­кук и по­да­ви­ли со­про­тив­ле­ние кур­дов. В от­вет США при под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции на­ча­ли гу­ма­ни­тар­ную опе­ра­цию по ока­за­нию по­мо­щи иракским кур­дам под ко­до­вым назв. «Вос­ста­нов­ле­ние ком­фор­та». В Ирак­ском Курдистане вы­са­ди­лись во­й­ска стран НАТО. Что­бы ней­тра­ли­зо­вать дей­ст­вия иракской авиа­ции, США, ссы­лаясь на ре­зо­лю­цию Со­вета Безо­пас­но­сти ООН № 688, объ­яви­ли тер­ри­то­рию Ира­ка се­вер­нее 36-й па­рал­ле­ли «не­по­лёт­ной зо­ной», тем са­мым фак­ти­че­ски обо­зна­чив южную гра­ни­цу Ирак­ско­го Курдистана. К октябрю 1991 года иракские вой­ска вы­ве­де­ны с тер­ри­то­рии КАР. В мае 1992 года там бы­ли про­ве­де­ны вы­бо­ры в Национальную ас­самб­лею, в ию­ле то­го же го­да сфор­ми­ро­ва­но ре­гио­наль­ное пра­ви­тель­ст­во. В октябре 1992 года пар­ла­мент КАР при­нял Дек­ла­ра­цию об об­ра­зо­ва­нии в рам­ках «де­мо­кра­тического, сво­бод­но­го и объ­е­ди­нён­но­го Ира­ка» государства «Сво­бод­ный Кур­ди­стан» со сто­ли­цей в городе Кир­кук (в тот мо­мент ещё ос­та­вал­ся под вла­стью Ба­гда­да), вклю­чив­ше­го бывшие иракские про­вин­ции Эр­биль, Су­лей­ма­ния и Да­хук.

В 1994 году курд­ское национальное дви­же­ние в Ира­ке пе­ре­жи­ло серь­ёз­ный кри­зис, пе­ре­рос­ший в воо­руженное столк­но­ве­ния ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми ДПК и ПСК. КАР был раз­де­лён на две зо­ны: Эр­биль и Да­хук кон­тро­ли­ро­ва­лись ДПК, Су­лей­ма­ния - ПСК. За­ру­чив­шись под­держ­кой Ира­на, от­ря­ды ПСК по­пы­та­лись за­хва­тить под­кон­троль­ные ДПК рай­оны Курдистана, од­на­ко по­лу­чи­ли от­пор сто­рон­ни­ков Ма­су­да Бар­за­ни (сын Мус­та­фы Бар­за­ни воз­гла­вил ДПК по­сле смер­ти от­ца в 1979 году), об­ра­тив­ше­го­ся за по­мо­щью к С. Ху­сей­ну. В сентябре 1996 года от­ря­ды ДПК ов­ла­де­ли Су­лей­ма­ни­ей. В октябре 1996 года под дав­ле­нием США ме­ж­ду вра­ж­дую­щи­ми иракскими курд­ски­ми пар­тия­ми за­клю­че­но пе­ре­ми­рие (со­гла­ше­ние о ми­ре под­пи­са­но 17 октября 1998 года). В со­от­вет­ст­вии с про­грам­мой ООН «Нефть в об­мен на про­до­воль­ствие» КАР ста­ла по­лу­чать часть до­хо­дов Ира­ка (13%) от экс­пор­та неф­ти. 4 октября 2002 года во­зоб­но­вил ра­бо­ту пар­ла­мент «Сво­бод­но­го Кур­ди­ста­на».

В 2003 году Ирак­ский Курдистан ока­зал ак­тив­ную под­держ­ку США и их со­юз­ни­кам в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии во­енной опе­ра­ции по свер­же­нию ре­жи­ма С. Ху­сей­на, пре­до­ста­вив свою тер­ри­то­рию для вы­сад­ки американской 173-й воз­душ­но-де­сант­ной бри­га­ды. В апреле 2003 года Кир­кук взят под кон­троль курд­ски­ми воо­руженными фор­ми­ро­ва­ния­ми. По­сле за­вер­ше­ния опе­ра­ции со­юз­ни­ков по ан­ти­ирак­ской коа­ли­ции КАР был пре­об­ра­зо­ван в субъ­ект фе­де­ра­ции, курд­ский язык объ­яв­лен вто­рым го­су­дар­ст­вен­ным языком, что за­кре­п­ле­но Кон­сти­ту­ци­ей Ира­ка (15 октября 2005 года). В декабре 2007 года пла­ни­ро­ва­лось про­вес­ти ре­фе­рен­дум о вхо­ж­де­нии города Кир­кук в со­став КАР, од­на­ко его про­ве­де­ние бы­ло от­ло­же­но (не в по­след­нюю оче­редь из-за про­тес­тов Тур­ции, при­гро­зив­шей в слу­чае вклю­че­ния Кир­ку­ка в КАР ок­ку­пи­ро­вать Ирак­ский Курдистан).

В 1960-х годах ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось курд­ское национальное дви­же­ние в Тур­ции, где бы­ла соз­да­на Де­мо­кра­тическая пар­тия Ту­рец­ко­го Курдистана (ДПТК), ста­вив­шая це­лью до­бить­ся прав на ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную и куль­тур­ную ав­то­но­мию для кур­дов в пре­де­лах турецкого го­су­дар­ст­ва. Ста­ли воз­ни­кать ле­галь­ные курд­ские мо­ло­дёж­ные и об­щественные ор­га­ни­за­ции и об­ще­ст­ва. С начала 1980-х годов в Ту­рец­ком Курдистане уси­ли­лось пов­станческое дви­же­ние под руководством Курд­ской ра­бо­чей пар­тии (КРП). Её влия­ние рас­про­стра­ни­лось так­же на зна­чительную часть сирийских кур­дов. В 1984 году ли­дер КРП А. Од­жа­лан объ­я­вил о на­ча­ле воо­руженной борь­бы за соз­да­ние на тер­ри­то­рии Тур­ции не­за­ви­си­мо­го Курд­ско­го государства. Объ­ек­та­ми на­па­де­ний бое­ви­ков КРП ста­ли пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния, ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти, а так­же тур­ки, про­жи­вав­шие на тер­ри­то­рии Ту­рец­ко­го Курдистана. В от­вет на это турецкое пра­ви­тель­ст­во уже­сто­чи­ло ре­прес­сии в от­но­ше­нии курд­ско­го национального дви­же­ния. К 1998 году бое­вые груп­пы КРП бы­ли раз­гром­ле­ны, Од­жа­лан аре­сто­ван (в ию­не 1999 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, впо­след­ст­вии за­ме­нён­ной по­жиз­нен­ным за­клю­че­ни­ем). В 2000 году КРП офи­ци­аль­но за­яви­ла об от­ка­зе от на­си­лия и тер­ро­ра и пе­ре­хо­де к пар­ла­мент­ским ме­то­дам борь­бы за пра­ва кур­дов. Од­на­ко в августе 2003 года в ра­йо­не города Сиирт про­изо­шёл ряд столк­но­ве­ний меж­ду от­ря­да­ми КРП и тур. вой­ска­ми. С 2004 года КРП вновь на­ча­ла ис­поль­зо­вать ме­то­ды тер­ро­ра для до­сти­же­ния сво­их це­лей.

Подъ­ём курд­ско­го национального дви­же­ния в Си­рии на­чал­ся в 1950-е годы. В 1957 году соз­да­на сир. ДПК (ДПК «аль-Пар­ти»), по­тре­бо­вав­шая за­кре­пить в сирийской кон­сти­ту­ции по­ло­же­ния о со­блю­де­нии национальных прав кур­дов и обес­пе­че­нии их уча­стия в ор­га­нах вла­сти и об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях. Стре­мясь не до­пу­стить вол­не­ний на курд­ских тер­ри­то­ри­ях, сирийское ру­ко­вод­ст­во со­че­та­ло осу­ще­ст­вле­ние не­ко­то­рых эко­но­мических про­ек­тов с по­ли­ти­кой ас­си­ми­ля­ции кур­дов, ог­ра­ни­че­ния ис­поль­зо­ва­ния курд­ско­го языка (курд­ские то­по­ни­мы за­ме­ня­лись араб­ски­ми). В 1961 году при­нят за­кон о соз­да­нии «араб­ско­го ("зе­лё­но­го") поя­са бе­зо­пас­но­сти» в Си­рий­ском Курдистане (на сты­ке сирийско-иракско-турецкой гра­ни­цы). С 1962 года в свя­зи с вве­дён­ным пра­ви­тель­ст­вом Си­рии за­пре­том на не­санк­цио­ни­ро­ван­ное пе­ре­се­че­ние кур­да­ми сирийско-турецкой гра­ни­цы остро вста­ла проб­ле­ма граж­дан­ст­ва сирийских кур­дов. На ру­бе­же 1960-1970-х годов в по­ли­ти­ку сирийского пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии кур­дов вне­се­ны не­ко­то­рые кор­рек­ти­вы, что поз­во­ли­ло ему от­ри­цать су­ще­ст­во­ва­ние в стра­не курд­ско­го национального воп­ро­са. С начала 2000-х года об­ста­нов­ка в Си­рий­ском Курдистане обо­ст­ри­лась. Сирийские кур­ды на­стой­чи­во тре­бу­ют ре­ше­ния проб­ле­мы граж­дан­ст­ва и га­ран­ти­ро­ва­ния им рав­ных прав с другими сирийскими граж­да­на­ми.

Дополнительная литература:

Виль­чев­ский О. Л. Кур­ды. Вве­де­ние в эт­ни­че­скую ис­то­рию курд­ско­го на­ро­да. М.; Л., 1961 год

Ни­ки­тин В. Кур­ды. М., 1964 год

Гран­тов­ский Э. А. Ран­няя ис­то­рия иран­ских пле­мен Пе­ред­ней Азии. М., 1970 год

Ла­за­рев М. С. Курд­ский во­прос (1891-1917 годы). М., 1972 год

он же. Им­пе­риа­лизм и курд­ский во­прос (1917-1923 годы). М., 1989 год

он же. Кур­ди­стан и курд­ский во­прос (1923-1945 годы). М., 2005 год

Ва­силь­е­ва Е. И.Юго-Вос­точ­ный Кур­ди­стан в XVII - на­ча­ле XIX вв. М., 1991 год

Ис­то­рия Кур­ди­ста­на. М., 1999 год

McDowall D. A modern history of the Kurds. 3rd ed. L.; N. Y., 2000 год

Мо­са­ки Н. З. Кур­ди­стан: ре­сур­сы и по­ли­ти­ка. М., 2005 год. Ч. 1-2

Salih Azad. Freies Kurdistan. Die selb­st­verwaltete Region Kurdistans. B., 2005 год

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)