КУРД АЛИ МУХАММЕД ФАРИД

КУРД АЛИ МУХАММЕД ФАРИД - сирийский учёный-арабист, общественный деятель.

Из се­мьи не­бо­га­то­го по­ме­щи­ка- кур­да . В 1892 году окон­чил французскую мис­сио­нер­скую шко­лу, с конца XIX века за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой. Ис­пы­тал влия­ние египетских про­све­ти­те­лей М. Аб­до, М. Ка­ми­ля и другх. В 1908 году ос­но­вал в городе Да­маск со­ци­аль­но-по­ли­тический и литературный журнал «Аль-Мук­та­бас», ко­торый вско­ре был за­пре­щён ос­ман­ски­ми вла­стя­ми за ан­ти­ту­рец­кую на­прав­лен­ность. Ини­циа­тор соз­да­ния (1919 год) и пер­вый пре­зи­дент Арабской АН в Да­ма­ске.

Ав­тор мо­но­гра­фий и ста­тей по ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературе арабских стран, в том числе «Ис­то­рия Си­рии» (том 1-6, 1925-1928 годы), «Ста­рое и но­вое в араб­ской ли­те­ра­ту­ре» (1925 год), «Кор­ни вах­ха­биз­ма» (издание 1956 года) и других, а так­же «Вос­по­ми­на­ний» (тома 1-4, 1948-1951 годы).