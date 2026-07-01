КУРД АЛИ МУХАММЕД ФАРИД
КУРД АЛИ МУХАММЕД ФАРИД - сирийский учёный-арабист, общественный деятель.
Из семьи небогатого помещика-курда. В 1892 году окончил французскую миссионерскую школу, с конца XIX века занимался журналистикой. Испытал влияние египетских просветителей М. Абдо, М. Камиля и другх. В 1908 году основал в городе Дамаск социально-политический и литературный журнал «Аль-Муктабас», который вскоре был запрещён османскими властями за антитурецкую направленность. Инициатор создания (1919 год) и первый президент Арабской АН в Дамаске.
Автор монографий и статей по истории, философии и литературе арабских стран, в том числе «История Сирии» (том 1-6, 1925-1928 годы), «Старое и новое в арабской литературе» (1925 год), «Корни ваххабизма» (издание 1956 года) и других, а также «Воспоминаний» (тома 1-4, 1948-1951 годы).