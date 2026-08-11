КУРЧАТОВ Игорь Васильевич

Выдающийся советский физик, академик АН СССР (1943), трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954).

Родился в поселке Сим на Урале (ныне Челябинская область) в семье землемера. В 1920 г. окончил симферопольскую гимназию с золотой медалью и сразу же поступил на физико-математический факультет Таврического (Крымского) университета. В 1923 г. Курчатов поступил на третий курс кораблестроительного факультета Петроградского политехнического института. В 1924 г. работал в Баку на кафедре физики Азербайджанского политехнического института, а с 1925 г.— научный сотрудник в Ленинградском физико-техническом институте. Его первые научные публикации были посвящены новому явлению — сегнетоэлектричеству, а с 1932 г. Курчатов одним из первых в России стал изучать физику атомного ядра. В 1934 г. он наблюдал разветвление ядерных реакций, происходящих после нейтронного облучения веществ, затем исследовал искусственную радиоактивность, открыл ядерную изомерию — распад одинаковых атомов с разными скоростями. В 1940 г. Курчатов, Г. Н. Флеров и К. А. Петржак обнаружили, что атомные ядра урана могут подвергаться делению и без помощи нейтронного облучения — самопроизвольно (спонтанно). Во время Великой Отечественной войны Курчатов руководил разработкой защиты кораблей Черноморского флота от магнитных мин противника, а с 1943 г. начал работать над проектом создания атомного оружия. В это время в Москве появились Институт атомной энергии (с 1960 г. носит имя Курчатова) и первый советский циклотрон. Создание отечественной атомной бомбы было завершено к 1949 г., а в 1953 г. появилась бомба термоядерная. С именем Курчатова связано и строительство первой в мире атомной электростанции, которая дала ток в 1954 г. Его имя носит 104-й элемент Периодической системы Менделеева.