КУРБСКИЙ Андрей Михайлович
Князь, русский и литовский военный и государственный деятель, писатель-публицист; боярин.
Из рода князей Курбских, ветви ярославских Рюриковичей. Впервые упомянут в источниках осенью 1547 среди участников свадебной церемонии младшего брата царя Ивана IV Васильевича, дмитровского кн. Юрия Васильевича. Был близок к правительству А. Ф. Адашева (единственный из современников позднее назвал его Избранной радой). В 1549–50 в чине стольника и в звании есаула участвовал в походе на Казань, находясь в составе свиты царя Ивана IV. 16.8.1550 послан воеводой в Пронск, в окт. 1550 зачислен в состав 1-й статьи «избранной тысячи» детей боярских, получив владения под Москвой. В 1552 участник похода на Казань, после его начала отправлен для снятия осады Тулы, преследовал отступавших крымских татар до р. Шиворонь, где участвовал в победоносной битве с ними и был ранен. В июле по царскому приказу выступил к Свияжску, в августе в составе рус. войска под общим командованием Ивана IV направился под Казань, при штурме которой 2.10.1552 прорвался в город через Елбугины ворота, затем преследовал за городом отступавших казанских татар, был тяжело ранен. Во время болезни царя Ивана IV Васильевича (март 1553) присягнул младенцу-наследнику – царевичу Дмитрию Ивановичу. В 1553 сопровождал Ивана IV на богомолье в Кирилло-Белозерский мон., присутствовал на беседе с Максимом Греком в Троице-Сергиевом мон., во время которой Максим Грек предостерегал царя от продолжения поездки и сделал пророчество о возможной гибели во время неё царевича Дмитрия Ивановича (что и произошло в июне 1553). В 1553/54 во главе сторожевого полка участвовал в подавлении восстания черемисов в Ср. Поволжье (награждён за службу золотым угорским), в 1555 руководил подавлением новой вспышки восстания. В июне 1556 уже в чине боярина и находясь в свите царя участвовал в походе Ивана IV для охраны пограничных рубежей под Серпухов; в сентябре – октябре возглавлял полк левой руки, стоявший в Калуге. В 1557 находился на береговой службе 2-м воеводой полка правой руки, стоявшего в Кашире, с 21.12.1557 – 1-м воеводой в Туле. С начала Ливонской войны 1558–83 1-й воевода сторожевого полка, затем – передового полка. Участвовал в осаде Нейшлосса (Сыренска), Нейгаузена (Новгородка), Дерпта (Юрьева; ныне Тарту, Эстония) и др. городов. 11.3.1559 послан 2-м воеводой полка правой руки на охрану юго-зап. границы от набегов крымских татар, находился в Калуге, Мценске, в июле – в Дедилове. Выступал убеждённым сторонником воен. действий против Крымского ханства. В февр. – марте 1560 командовал в очередном Ливонском походе большим полком. Совершил успешные походы под Вейсенштейн (Белый Камень; ныне г. Пайде, Эстония), Феллин (Вильян; ныне г. Вильянди, Эстония), Вольмар (ныне г. Валмиера, Латвия). В мае 1560 был в Юрьеве во главе передового полка, в августе нанёс поражение литов. отряду во главе с кн. А. И. Полубенским под Венденом (Кесью; ныне г. Цесис, Латвия). Участник битвы при Эрмесе (2.8.1560), положившей конец существованию Ливонского ордена. В кон. 1560 участвовал в неудачной для рус. войск битве под Вейсенштейном. При вступлении в войну польско- литов. и швед. войск вместе с др. полководцами защищал пограничные с Ливонией города. С 25.3.1562 находился в Великих Луках, 28 мая сжёг посад и захватил артиллерию в остроге Витебска, в августе проиграл бой с литов. отрядами под Невелем, был ранен. ВПолоцком походе 1562–63 2-й воевода сторожевого полка; в ночь с 5.2 на 6.2.1563 «по государеву указу» руководил установкой осадных тур (башен) перед полоцким острогом. После взятия Полоцка (15.2.1563) сопровождал Ивана IV до Великих Лук. 8.3.1563 получил назначение наместником в Юрьев на 1 год. С янв. 1563 вёл тайные переговоры с вел. гетманом литовским Н. Ю. Радзивиллом Рыжим об условиях перехода на службу к вел. кн. литовскому и польск. королю Сигизмунду II Августу. Осенью 1563 К. вёл санкционированные рус. стороной тайные, но безрезультатные переговоры с гр. И. фон Арцем, наместником герцога Финляндии Юхана, о сдаче рус. царю замка Гельмет в Ливонии.
В ночь на 30.4.1564 в сопровождении 12 слуг бежал в Вел. кн-во Литовское (ВКЛ). Одной из причин его поспешного бегства, по предположению ряда историков, были полученные К. известия о его грядущей скорой опале и опасения возможного разоблачения его тайных связей с Радзивиллом и польск. королём. Сам по себе побег К. за рубеж нельзя ещё считать предательством, однако он не был простым отъездом служилого человека от одного государя к другому. К. бежал, оставив на произвол судьбы практически всю свою собственность в Рус. гос-ве с расчётом получить в ВКЛ компенсацию за переход на сторону Сигизмунда II Августа. Вскоре после этого К., исходя из условий своего ленного пожалования землями в ВКЛ и на Волыни, стал участвовать в воен. походах и активно помогать польск. королю в войне с Рус. гос-вом, что уже можно считать изменой. Мать, жена и сын К., оставшиеся в Юрьеве, подверглись опале и скончались в тюрьме; вотчинные земли К. и др. его имущество были конфискованы и поступили в казну.
Сигизмунд II Август 4.7.1564 пожаловал К. волынскими местечками, Ковелем, Вижвой и Миляновичами с замками и с 28 сёлами, богатыми поместьями в Литве (до 10 сёл). Вскоре К. получил также упитские имения (в 1567, заключив договор с кн. М. А. Чарторыйским, К. присоединил к своим волынским владениям Смединскую вол.). В ВКЛ он занимал должности ковельского старосты (назначен в 1564, принял должность в 1565 и занимал её вплоть до смерти), кревского старосты (1566–71).
В сент. – окт. 1564 К. вместе с кн. Б. Ф. Корецким командовал передовым полком 70-тысячной польско-литов. армии в походе на Рус. гос-во, участвовал в безуспешной трёхнедельной осаде Полоцка. В марте 1565 во главе конного отряда из 200 воинов в составе 15-тысячной литов. армии опустошал великолуцкие земли. В кон. 1560-х гг. К. лично вступил в тайные переговоры с представителем имп.Максимилиана II Габсбурга аббатом И. Циром о создании антитурецкой лиги в составе Рус. гос-ва и Священной Рим. империи. До нач. 1571 К. оставался при Сигизмунде II Августе и рассматривался им в качестве возможного кандидата для переговоров с рус. знатью, чтобы убедить её представителей принять королевское подданство. В марте 1573 избран депутатом выборного сейма от Волыни, в мае 1573 участвовал в избрании польск. королём Генриха Валуа. С приходом к власти в Речи Посполитой в 1576 нового польск. короля Стефана Батория К. вернулся на воен. службу. В авг. – сент. 1579 в походе польско- литов. войск на Рус. гос-во участвовала рота во главе с К., включавшая 86 казаков и 14 гусаров. В результате этого похода войска Стефана Батория отвоевали у Рус. гос-ва Полоцк (31.8.1579) и некоторые др. крепости. В 1581 по приказу короля Стефана Батория К. отправился в поход уже на Псков, но на пути к нему, в районе рус. границы, серьёзно заболел и вернулся в Миляновичи.
Лит. интересы и духовные воззрения К. формировались под влиянием дяди со стороны матери – писателя В. М. Тучкова, учёного инока-публициста Максима Грека, духовного отца К., старца ярославского Спасо-Преображенского мон. Феодорита Кольского. К. был очень образован для своего времени, не чужд веяний зап.-европ. Контрреформации. Изучал грамматику, риторику, диалектику, философию и др. светские «науки». В 1570-х гг. выучил лат. яз. Его наиболее известные сочинения – три послания Ивану IV [1-е отправлено царю после побега из Юрьева; 2-е – ответ на царское письмо от 5.7.1564, своевременно не отправлено и впоследствии, очевидно в 1570-е гг. (не позднее кон. 1578), отд. части его были переработаны и приложены к следующему посланию; 3-е составлялось и дополнялось на рубеже 1578–1579], а также «История о князя великого московского делех». В посланиях К. царю в полемич. форме высказывалось несогласие с политикой Ивана IV, проводившейся в 1560–70-е гг., выражались симпатии к боярской аристократии. К. осуждал жестокие и бессудные казни подданных, видя в них покушение на прерогативы Страшного суда. Он высмеивал воен. неудачи рус. войск, которыми командовали не искусные «стратилаты», а безвестные «воеводишки», издевался над грубым стилем «широковещательного и многошумящего» царского послания, недостойного, по его мнению, даже рядового «убогого воина», противопоставлял царю свою зап.-европ. учёность, образованность и блестящие способности в области эпистолярного жанра и стиля. Стремясь вновь оправдать своё бегство в ВКЛ, К. в 3-м послании ссылался на «Парадоксы» Цицерона (прислал царю два отрывка из них в собств. переводе с лат. яз.). Предсказывал Ивану IV гибель вместе со всем царским домом, если царь не вернётся к благочестивым делам.
Вопрос о датировке «Истории о князя великого московского делех» остаётся спорным и окончательно не решённым, но несомненно то, что она написана в период между 1573 и 1583. «История...», в которой К. новаторски соединил приёмы разл. лит. жанров – летописей, житий, воинских повестей, мемуаров, написана в форме развёрнутого ответа на вопросы «светлых мужей» Речи Посполитой об особенностях правления Ивана IV. В ней изложена жизнь Ивана IV от рождения до нач. 1570-х гг., названы причины его нравственного перерождения (влияние иосифлян, «шурьёв» Захарьиных-Юрьевых и др. «пагубников отечества»), описаны трагич. судьбы мн. современников К., погибших от царского произвола. В «Истории…» К. выступил представителем просвещённой аристократии, стоявшей на позициях компромисса с др. категориями дворянства. Гос. идеалом К. была Избранная рада, церковным – нестяжательство (см. в ст. Нестяжатели).
Во время пребывания в Юрьеве К. написал два послания к старцу Псково-Печерского мон. Вассиану (Муромцеву) и, вероятно, «Ответ о правой вере Иоанну многоучёному» (возможно, известному в Юрьеве протестантскому проповеднику И. Веттерману). 1-е послание старцу Вассиану и «Ответ...» посвящены гл. обр. церковно-догматич. вопросам и имеют антикатолич. и антиеретич. направленность. 2-е послание старцу Вассиану содержит осуждение беззаконий царя, угодничества ряда церковных иерархов; в нём обличался неправедный суд, выражалось сочувствие бедственному положению служилых людей, торговцев, крестьян. К. призывал псково-печерских монахов выступить против жестоких действий Ивана IV и просил защиты от произвола царя. 3-е послание Вассиану, написанное, очевидно, уже в Вольмаре после бегства из Юрьева, содержало жалобы и упрёки монахам, не оказавшим К. поддержки и распространявшим о нём наветы.
В 1570-х гг. К. написал также ряд писем разным лицам, в т. ч. кн. К. К. Острожскому, в которых защищал православие и выступал против союза с католич. церковью и особенно против разл. реформационных и еретич. религ. движений. В беседах со старцем Артемием пришёл к идее создания кружка книжников. К. и его единомышленники (кн. М. А. Ноготков-Оболенский, шляхтич бакалавр А. Бжежевский и др.) переводили и переписывали разл. сочинения христианских писателей, составили в нач. 1570-х гг. сб-к церковных сочинений «Новый Маргарит» (включал труды Иоанна Златоуста, анонимное грамматич. соч. «О знаках книжных» и «Сказ», составленный самим К.), перевели с лат. яз. сб-к слов и житий визант. агиографа Симеона Метафраста. Во 2-й пол. 1570-х гг. К. перевёл с лат. яз. трактат Иоанна Дамаскина «Источник знания», включавший «Богословие», «Диалектику» (частично), возможно, «Книгу о ересях». К. работал также над переводами «Хроники» Никифора Каллиста Ксанфопула, сочинений отцов Церкви Василия Великого, Григория Богослова, Дионисия Ареопагита, Иеронима Блаженного и др. Оригинальные и переводные сочинения К. дошли до нас в списках 16–19 вв.
В истории др.-рус. лит-ры К. оставил глубокий след как выдающийся писатель- публицист, впервые предпринявший попытку синтеза разл. лит. жанров с целью создания нового жанра – биографии отд. правителя на фоне истории его царствования. Лит. творчество К. – знаменательный феномен отеч. культуры, находящийся на пересечении разл. лит. и языковых традиций – славяно-византийской и латинской, московской и западнорусской.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1914. Т. 1: Сочинения оригинальные; Переписка Ивана Грозного с А. Курбским. 3-е изд. М., 1993;
То же // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11: XVI в.;
Сочинения А. Курбского // Там же.
Дополнительная литература:
Горский С. [Д.]. Жизнь и историческое значение князя A. M. Курбского. Казань, 1858;
Ясинский А.Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. К., 1889;
Лурье Я.С. Донесения агента императора Максимилиана II аббата Цира о переговорах с А. М. Курбским в 1569 г. (По материалам Венского архива) // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958;
Скрынников Р.Г. Курбский и его письма в Псково-Печерский монастырь // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1962. Т. 18;
он же. Переписка Грозного с Курбским. Парадоксы Э. Кинана. Л., 1973;
Шмидт С.О. К изучению «Истории князя Курбского» // Славяне и Русь. М., 1968;
он же. К истории переписки Курбского и Ивана Грозного // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976;
Keenan E.L. The Kurbskii-Groznyi Apocrypha. Camb. (Mass.), 1971;
Рыков Ю.Д. Редакции «Истории» князя Курбского // Археографический ежегодник за 1970 г. М., 1971;
он же. «История о великом князе Московском» А. М. Курбского и Опричнина Ивана Грозного // Исторические записки. 1974. Т. 93;
он же. Князь А. М. Курбский и его концепция государственной власти // Россия на путях централизации. М., 1982;
Флоря Б.Н. Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3;
Зимин А.А. Первое послание Курбского Ивану Грозному: (Текстологические проблемы) // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 31;
он же. Побег князя А. Курбского в Литву // Русский родословец. 2002. № 1;
Rossing N., Rønne В.Apocryphal – not Apocryphal? A critical analysis of the discussion concerning the correspondence between Tsar Ivan IV Groznyj and Prince A. Kurbskij. Cph., 1980;
Цеханович А.А. К переводческой деятельности князя А. М. Курбского // Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1985;
Auerbach I. A. M. Kurbskij: Leben in osteurop ̈aischen Adelsgesellschaften des 16. Jahrhunderts. Münch., 1985;
idem.Identity in Exile: A. M. Kurbskii and national consciousness in the sixteenth century // Московская Русь (1359–1584): культура и историческое самосознание. M., 1997;
Морозов Б.Н. Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца XVI – начала XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 г. М., 1987;
Калугин В.В. Когда родился князь А. Курбский? // Архив русской истории. 1995. Вып. 6;
он же. А. Курбский и Иван Грозный: Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М., 1998
Автор статьи: Ю. Д. Рыков.