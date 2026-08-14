КУРБЕ Гюстав

Французский жи­во­пи­сец.

Из се­мьи за­жи­точ­но­го фер­ме­ра. Пер­вые уро­ки жи­во­пи­си по­лу­чил в Ор­на­не у от­ца Бо (уче­ни­ка А. Ж. Гро), в 1837–39 обу­чал­ся в ху­дож. шко­ле в Бе­зан­со­не у Ш. А. Фла­жу­ло (уче­ни­ка Ж. Л. Да­ви­да). В 1839 от­пра­вил­ся в Па­риж, где не­дол­го обу­чал­ся в ака­де­ми­ях Сюи­са и Ла­пе­на, изу­чал кар­ти­ны ста­рых мас­те­ров в Лув­ре (пре­им. ис­пан­ских – Д. Ве­ла­ске­са, Х.де Ри­бе­ры, Ф. Сур­ба­ра­на). В ран­ний пе­ри­од пи­шет пей­за­жи (в пас­тоз­ной ма­не­ре) род­ной пров. Франш-Кон­те, так­же ком­по­зи­ции на ре­лиг. и лит. сю­же­ты («Лот с до­черьми», 1841, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж; «Валь­пур­гие­ва ночь», ок. 1841, не сохр.). Луч­ши­ми ра­бо­та­ми мо­ло­до­го К. бы­ли порт­ре­ты его близ­ких и осо­бен­но «ро­ман­тизи­ро­ван­ные» ав­то­порт­ре­ты, ко­то­ры­ми он впер­вые за­яв­ля­ет о се­бе в Са­ло­не («Че­ло­век с чёр­ной со­ба­кой», 1842, Му­зей Пти-Па­ле, Па­риж; «Ра­не­ный», 1844, Му­зей Ор­се, Па­риж; «Сча­ст­ли­вые влюб­лён­ные», 1844–45, Му­зей Пти-Па­ле; «Че­ло­век с труб­кой», ок. 1847–48, Му­зей Фаб­ра, Мон­пе­лье).

В 1846 К. по­се­тил Ни­дер­лан­ды; ог­ром­ное впе­чат­ле­ние, ко­то­рое про­из­ве­ли на не­го про­из­ве­де­ния Ф. Хал­са и Рем­бранд­та, ук­ре­п­ля­ют К. в по­ис­ках реа­ли­стич. пу­ти в иск-ве («за­пе­чат­леть нра­вы, идеи и об­лик мо­ей эпо­хи, со­глас­но мо­ей оцен­ке»). Ху­дож­ник ис­пы­тал силь­ное влия­ние идей П. Ж. Пру­до­на . В от­ли­чие от франц. ро­ман­тиз­ма с его вле­че­ни­ем к не­ор­ди­нар­но­му и эк­зо­ти­че­ско­му, в кар­ти­нах К. пред­ста­ют обык­но­вен­ные лю­ди, за­ня­тые обы­ден­ны­ми де­ла­ми; вме­сте с тем его по­лот­нам свой­ст­вен­на ге­ро­ич. при­под­ня­тость, а ге­ро­ям – зна­чи­тель­ность. Мас­тер пи­шет на хол­стах боль­шо­го раз­ме­ра, изо­бра­жая фи­гу­ры поч­ти в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну: «По­сле­обе­ден­ный от­дых в Ор­на­не» (1849, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Лилль), «Дро­биль­щи­ки кам­ня» (1849, не сохр.), «Ве­яль­щи­цы» (1855, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Нант). Гран­ди­оз­ное по­лот­но «По­хо­ро­ны в Ор­на­не» (1849–50, Му­зей Ор­се, Па­риж) – од­но из са­мых зна­чит. про­из­ве­де­ний франц. реа­лиз­ма 19 в. – по­доб­но мо­ну­мен­таль­ной фре­ске, за­пе­чат­лев­шей жизнь франц. про­вин­ции. В 1850–1870-х гг. К. соз­да­ёт жан­ро­вые ком­по­зи­ции, на­тюр­мор­ты, пей­за­жи: «Де­ре­вен­ские ба­рыш­ни» (1851–52, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), «Ку­паль­щи­цы» (1853), «Встре­ча» («Здрав­ст­вуй­те, гос­по­дин Кур­бе!», 1854; обе – Му­зей Фаб­ра, Мон­пе­лье).

Ка­ж­дая но­вая ра­бо­та К. вы­зы­ва­ла дис­кус­сии в прес­се; во­круг мас­те­ра объ­е­ди­ня­лись ху­дож­ни­ки реа­ли­стич. на­прав­ле­ния, од­на­ко офиц. ху­дож. кру­ги от­но­си­лись к не­му с от­кры­той вра­ж­деб­но­стью. В Са­лон, при­уро­чен­ный ко Все­мир­ной вы­став­ке 1855 в Па­ри­же, не бы­ли при­ня­ты «По­хо­ро­ны в Ор­на­не» и про­грамм­ная кар­ти­на «Ате­лье» (1855, Му­зей Ор­се), на­зван­ная К. «ре­аль­ной ал­ле­го­ри­ей». В от­вет ху­дож­ник со­ору­дил ря­дом с тер­ри­то­ри­ей вы­став­ки врем. «Па­виль­он реа­лиз­ма» и уст­ро­ил в нём пер­со­наль­ную вы­став­ку, вы­пус­тив ка­та­лог с из­ло­же­ни­ем прин­ци­пов сво­его иск-ва («Ма­ни­фест реа­лиз­ма»). В 1860-х гг. К. мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции и за гра­ни­цей; в ма­ри­нах («Бу­шую­щее мо­ре», 1870, Му­зей Ор­се) вос­соз­дал об­раз мор­ской сти­хии – гроз­ной, не­под­вла­ст­ной че­ло­ве­ку и ве­ли­ко­леп­ной в сво­ём буй­ст­ве. За­ни­мал­ся так­же гра­фи­кой и скульп­ту­рой.

В пе­ри­од Па­риж­ской ком­му­ны (1871) К. был де­ле­га­том мэ­рии, воз­глав­лял фе­де­ра­цию ху­дож­ни­ков. По­сле по­дав­ле­ния Ком­му­ны вла­сти Треть­ей рес­пуб­ли­ки воз­бу­ди­ли про­тив К. су­деб­ный про­цесс, выд­ви­нув ему лож­ное об­ви­не­ние в уча­стии в раз­ру­ше­нии Ван­дом­ской ко­лон­ны . Он был осу­ж­дён, за­клю­чён в тюрь­му и при­го­во­рён к ог­ром­но­му штра­фу. Вы­ну­ж­ден­ный эмиг­ри­ро­вать в Швей­ца­рию (1873), ху­дож­ник умер в из­гна­нии.

Сочинения:

Courbet raconté par lui-même et par ses amis / Éd. P. Courthion. Gen., 1948–1950. Vol. 1–2;

Courbet’s Letters / Ed. P. ten-Does­schate Chu. Chi., 1992.

Автор статьи: В. В. Ста­ро­ду­бо­ва.