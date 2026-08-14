КУРБЕ Гюстав
Французский живописец.
Из семьи зажиточного фермера. Первые уроки живописи получил в Орнане у отца Бо (ученика А. Ж. Гро), в 1837–39 обучался в худож. школе в Безансоне у Ш. А. Флажуло (ученика Ж. Л. Давида). В 1839 отправился в Париж, где недолго обучался в академиях Сюиса и Лапена, изучал картины старых мастеров в Лувре (преим. испанских – Д. Веласкеса, Х.де Риберы, Ф. Сурбарана). В ранний период пишет пейзажи (в пастозной манере) родной пров. Франш-Конте, также композиции на религ. и лит. сюжеты («Лот с дочерьми», 1841, частное собрание, Париж; «Вальпургиева ночь», ок. 1841, не сохр.). Лучшими работами молодого К. были портреты его близких и особенно «романтизированные» автопортреты, которыми он впервые заявляет о себе в Салоне («Человек с чёрной собакой», 1842, Музей Пти-Пале, Париж; «Раненый», 1844, Музей Орсе, Париж; «Счастливые влюблённые», 1844–45, Музей Пти-Пале; «Человек с трубкой», ок. 1847–48, Музей Фабра, Монпелье).
В 1846 К. посетил Нидерланды; огромное впечатление, которое произвели на него произведения Ф. Халса и Рембрандта, укрепляют К. в поисках реалистич. пути в иск-ве («запечатлеть нравы, идеи и облик моей эпохи, согласно моей оценке»). Художник испытал сильное влияние идей П. Ж. Прудона. В отличие от франц. романтизма с его влечением к неординарному и экзотическому, в картинах К. предстают обыкновенные люди, занятые обыденными делами; вместе с тем его полотнам свойственна героич. приподнятость, а героям – значительность. Мастер пишет на холстах большого размера, изображая фигуры почти в натуральную величину: «Послеобеденный отдых в Орнане» (1849, Музей изящных искусств, Лилль), «Дробильщики камня» (1849, не сохр.), «Веяльщицы» (1855, Музей изящных искусств, Нант). Грандиозное полотно «Похороны в Орнане» (1849–50, Музей Орсе, Париж) – одно из самых значит. произведений франц. реализма 19 в. – подобно монументальной фреске, запечатлевшей жизнь франц. провинции. В 1850–1870-х гг. К. создаёт жанровые композиции, натюрморты, пейзажи: «Деревенские барышни» (1851–52, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Купальщицы» (1853), «Встреча» («Здравствуйте, господин Курбе!», 1854; обе – Музей Фабра, Монпелье).
Каждая новая работа К. вызывала дискуссии в прессе; вокруг мастера объединялись художники реалистич. направления, однако офиц. худож. круги относились к нему с открытой враждебностью. В Салон, приуроченный ко Всемирной выставке 1855 в Париже, не были приняты «Похороны в Орнане» и программная картина «Ателье» (1855, Музей Орсе), названная К. «реальной аллегорией». В ответ художник соорудил рядом с территорией выставки врем. «Павильон реализма» и устроил в нём персональную выставку, выпустив каталог с изложением принципов своего иск-ва («Манифест реализма»). В 1860-х гг. К. много путешествовал по Франции и за границей; в маринах («Бушующее море», 1870, Музей Орсе) воссоздал образ морской стихии – грозной, неподвластной человеку и великолепной в своём буйстве. Занимался также графикой и скульптурой.
В период Парижской коммуны (1871) К. был делегатом мэрии, возглавлял федерацию художников. После подавления Коммуны власти Третьей республики возбудили против К. судебный процесс, выдвинув ему ложное обвинение в участии в разрушении Вандомской колонны. Он был осуждён, заключён в тюрьму и приговорён к огромному штрафу. Вынужденный эмигрировать в Швейцарию (1873), художник умер в изгнании.
Сочинения:
Courbet raconté par lui-même et par ses amis / Éd. P. Courthion. Gen., 1948–1950. Vol. 1–2;
Courbet’s Letters / Ed. P. ten-Doesschate Chu. Chi., 1992.
Автор статьи: В. В. Стародубова.