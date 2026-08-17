КУРБАТОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ
КУРБАТОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ - российский византинист и медиевист, заслуженный деятель науки.
Выпускник и преподаватель (с 1955 год), доктор исторических наук (1966 год), профессор (с 1968 года), заведующий кафедрой истории средних веков (1970-1989 годы) ЛГУ. Ученик М. В. Левченко, один из создателей школы византинистов Санкт-Петербурга. Внёс значительный вклад в изучение проблем перехода от античности к Средневековью, истории ранневизантийского города, культуры Византии, в разработку университетских учебных курсов и изучение проблем истории и историографии Византии и балканских стран в средние века. Государственная премия РФ (1996 год).
Сочинения:
Ранневизантийский город (Антиохия в IV в.). Л., 1962 год
Основные проблемы внутреннего развития византийского города в IV– VII вв. Л., 1971 год
История Византии: историография. Л., 1975 год
История Византии: От античности к феодализму. М., 1984 год
Культура Византии. М., 1984-1991 годы. [Т. 1-3] (соавт.)
Ранневизантийские портреты. Л., 1991 год