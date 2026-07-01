КУРАЙ
КУРАЙ - башкирский музыкальный инструмент, продольная открытая флейта.
Изготавливается обычно из полого стебля зонтичного растения. Основной звукоряд диатонический, диапазон курая достигает нескольких октав. Тембр зависит от толщины стенок и длины инструмента. Играют на открытом воздухе.
Курай - основной инструмент башкирской национальной музыки, традиция игры преимущественно мужская сольная (исполнитель - курайсы). На курае играют сольные композиции (одна из самых известных - «Звенящий журавль»), орнаментированные варианты протяжных песен озон-кюй (во множестве вариантов бытует пьеса «Кукушка»), программно-изобразительной пьесы в быстром темпе на основе коротких песен кыска-кюй, танцевальные наигрыши и другие. Иногда игра на курае предваряет некое повествование (например, пьеса «Белая палатка на горном пастбище гнедого коня» - легенду о курайсы и его коне). Нередко игра на курае сопровождается низким жужжащим бурдонным звуком, издаваемым голосом курайсы.
Для музыкального стиля характерны звукоподражания. Некоторые виртуозы владеют уникальным приёмом, сочетающим 2-голосное пение в стиле узляу (родственно горловому пению) c игрой на курае. В ХХ веке модифицированный курай стал концертным инструментом.
В татарской культуре курай - общее название открытых продольных флейт, применяется также к язычковым духовым инструментам.