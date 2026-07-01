КУРАЙ

КУРАЙ - башкирский музыкальный инструмент, продольная открытая флейта.

Из­го­тав­ли­ва­ет­ся обыч­но из по­ло­го стеб­ля зон­тич­но­го рас­те­ния. Основной зву­ко­ряд диа­то­ни­че­ский , диа­па­зон курая дос­ти­га­ет не­сколь­ких ок­тав. Тембр за­ви­сит от тол­щи­ны сте­нок и дли­ны ин­ст­ру­мен­та. Иг­ра­ют на от­кры­том воз­ду­хе.

Курай - основной ин­ст­ру­мент башкирской национальной му­зы­ки, тра­ди­ция иг­ры пре­имущественно муж­ская соль­ная (ис­пол­ни­тель - ку­рай­сы). На курае иг­ра­ют соль­ные ком­по­зи­ции (од­на из са­мых из­вест­ных - «Зве­ня­щий жу­равль»), ор­на­мен­ти­ро­ван­ные ва­ри­ан­ты про­тяж­ных пе­сен озон-кюй (во мно­же­ст­ве ва­ри­ан­тов бы­ту­ет пье­са «Ку­куш­ка»), про­грамм­но-изо­бра­зительной пье­сы в бы­ст­ром тем­пе на ос­но­ве ко­рот­ких пе­сен кыс­ка-кюй, тан­це­валь­ные наи­гры­ши и другие. Ино­гда иг­ра на курае пред­ва­ря­ет не­кое по­ве­ст­во­ва­ние (например, пье­са «Бе­лая па­лат­ка на гор­ном па­ст­би­ще гне­до­го ко­ня» - ле­ген­ду о ку­рай­сы и его ко­не). Не­ред­ко иг­ра на курае со­про­во­ж­да­ет­ся низ­ким жуж­жа­щим бур­дон­ным зву­ком, из­да­вае­мым го­ло­сом ку­рай­сы.

Для музыкального сти­ля ха­рак­тер­ны зву­ко­под­ра­жа­ния. Не­ко­то­рые вир­туо­зы вла­де­ют уни­каль­ным приё­мом, со­че­таю­щим 2-го­лос­ное пе­ние в сти­ле уз­ляу (род­ст­вен­но гор­ло­во­му пе­нию) c иг­рой на курае. В ХХ веке мо­ди­фи­ци­ро­ван­ный курай стал кон­церт­ным ин­ст­ру­мен­том.

В татарской куль­ту­ре курай - об­щее название от­кры­тых про­доль­ных флейт, при­ме­ня­ет­ся так­же к языч­ко­вым ду­хо­вым ин­ст­ру­мен­там.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)