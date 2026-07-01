КУРАТОРИЯ

Личный императорский домен в Восточной Римской империи и Византии.

В отличие от стран Ближнего Востока, Византия не знала патримониального характера государственной власти, т.е. верховного права собственности главы империи на все ее территории. Кроме наделов, находившихся в частном или общинном владении, в Византии имелись также государственные земли (заброшенные, конфискованные или переданные в казну участки) и царские домены – куратории.

По всей видимости, куратории возникли еще в середине VI в., но уже в VII в. их число и размер сильно уменьшились и стали расти лишь с середины IX в. Первое упоминание о кураториях в собственно византийское время относится к периоду налогово-административных реформ Никифора I Геника. Василевс отобрал у церкви ряд наиболее плодородных и доходных земель, вероятно, из дарений императрицы Ирины 797-802 гг. Для этих имений, взятых под государственную опеку, были сохранены все возложенные на них подати, которые, впрочем, оказались перераспределены среди близлежащих крестьянских хозяйств и богоугодных заведений.

С постепенным укреплением внутреннего и внешнего могущества Византии и ее царя, система кураторий усложнилась, а значение возросло. Вскоре после смерти константинопольского патриарха Игнатия (877 г.), император Василий I присвоил статус куратории Манганам – родовому дворцу покойного предстоятеля, выкупленному василевсом. Не желая тратить казенные средства на личные нужды, Василий I организовал здесь специальное хозяйство для снабжения двора продовольствием. Позднее схожим образом поступил Роман I Лакапин: в 922 г. к западу от Большого дворца он выстроил свою резиденцию Мирелейон – дворцовый комплекс с фамильной усыпальницей (главная церковь Богородицы – нынешняя мечеть Бодрум Джами), ставший персональным центром власти разветвленного клана Лакапинов.

От середины Х в. есть сведения о крупных кураториях, учрежденных в Малой Азии, например, в Лидии и в отвоеванной у арабов Мелитене (934 г.). Перевод территорий (особенно недавно освобожденных от сарацин) под надзор императорской бюрократии не только создавал ценный экономический фонд, но и ограждал его от возможных посягательств со стороны земельных магнатов – в первую очередь, армейских функционеров (см. Динаты). Сверх того, по сути не отличаясь от частных владений, куратории могли вбирать в себя и конфискованную индивидуальную недвижимость, причем, несмотря на изменение статуса, положение местных крестьян (см. Парики) оставалось прежним.

В целом управление царским имуществом являлось обязанностью логофета стад, а контроль над кураториями осуществлялся великим куратором, которому подчинялись кураторы дворцов, кураторы вотчин, ксенодохи (директоры странноприимных домов) и эпискептиты – сборщики налогов и заведующие отдельными поместьями или небольшими округами.

Автор статьи: А. Н. Слядзь