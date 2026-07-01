ЗЕТА

ЗЕТА - славянское средневековое го­су­дар­ст­во на ад­риа­тическом по­бе­ре­жье Бал­кан­ско­го полуострова.

Ос­но­ва­но в IX веке на мес­те римской провинции Пре­ва­лис (Prevalis). Фор­маль­но под­чи­ня­лось Ви­зан­тии . В IX-XI веках но­си­ло название Дук­ля по ил­ли­рий­ско­му пле­ме­ни док­леа­тов. С XII века в ви­зантийских хро­ни­ках име­но­ва­лось Зета (по при­то­ку реки Мо­ра­ча). С 1186 года вхо­ди­ло в со­став сербского государства Не­ма­ни­чей. Во второй половине XIV века по­сле смер­ти Сте­фа­на Ду­ша­на ста­ло са­мо­сто­ятельным од­но­именным кня­же­ст­вом Зета под управ­ле­ни­ем ди­на­стии Бал­ши­чей (1366-1421 годы), а за­тем Црное­ви­чей (1430-1499 годы). В 1444 году Сте­фан Црное­вич при­знал вер­хов­ную власть Ве­не­ции. В 1496 году Зета бы­ла за­воё­ва­на тур­ка­ми. C середины XV века но­сит название Чер­но­го­рия.

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