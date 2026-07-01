КУРАКИНЫ
Русский княжеский род, Гедиминовичи.
Ближайшие родственники кн. Голицыных. Родоначальник – кн. Андрей Иванович Булгаков Курака (? – между 1522 и 1541), в 1500 присутствовал на свадьбе кн. В. Д. Холмского, воевода большого полка (1512) в ходе рус.-литов. войны 1512–22, воевода в Дорогобуже (1521), наместник в Белой (нояб. 1522). Его сыновья: Фёдор Андреевич Булгаков-Куракин (? – 1566), боярин (1548), 1-й воевода в Туле (1536–39), в апр. 1540 командовал передовым полком, а затем полком правой руки во Владимире, в мае 1548 – полком правой руки под Каширой, 1-й воевода в Муроме (1549–50), Коломне (1550–51), в 1553 и 1557 в числе прочих бояр управлял Москвой в отсутствие царя, в июне 1555 ходил в поход с царём к Коломне, а оттуда – в Тулу против войск крымского хана Девлет-Гирея I, наместник в Новгороде (1562–66); Иван Андреевич Булгаков-Куракин (?–1567), боярин (1555), 3-й (авг. – сент. 1538), 2-й (1538–39) воевода в Серпухове, наместник в Плёсе (авг. 1540) и Смоленске (1551–52), в янв. 1548 командовал полком правой руки в Коломне, 1-й воевода в Зарайске (1548–49), Казани (1554–55, 1564–65), в февр. 1565 насильно пострижен в монахи, казнён; Дмитрий Андреевич Булгаков-Куракин (? – не ранее 1572), боярин (1559), 1-й воевода в Муроме «за городом» (1540), в дек. 1541 командовал сторожевым полком во Владимире, 1-й воевода в Костроме (1543–44), в мае 1548 командовал сторожевым полком «на берегу» под Коломной и Каширой, воевода в Переславле-Залесском (1549), в июне 1555 голова «у царя… в сторожех» во время похода к Туле против войск крымского хана Девлет-Гирея I, воевода в Новгороде (1560), наместник в Пскове (1563–67), в 1572 принял постриг; Пётр Андреевич Куракин (? – 1574), боярин (1559), наместник в Туле (июль 1540), Смоленске (1554–56), 1-й воевода в Пскове (1560–63), Смоленске (1563–65), Казани (1565–74), казнён; Григорий Андреевич Куракин (? – 1594/95), боярин (1586/87), воевода в Михайлове (1556), во время Ливонской войны 1558–83 1-й воевода в Ивангороде (1558–1559), в апр. 1561 водил полк правой руки в Ливонию, 2-й воевода в Казани (1564–75), в мае 1576 командовал сторожевым полком в Коломне, в октябре – в походе к Ревелю. В мае 1577 командовал «на берегу» под Каширой полком левой руки, а после ухода «больших» воевод оставлен в Серпухове во главе большого полка. С весны 1578 воевода в Полоцке, 1-й воевода в Казани (1579–87), 1-й воевода в Пскове (1590–92). Внук Д. А. Куракина – И. С. Куракин. Сын П. А. Куракина – Андрей Петрович (? – 1615), боярин (1584; 1599), в 1573 командовал сторожевым полком в походе на черемисов, воевода большого полка в Серпухове (1576), в 1579 оставлен управлять Москвой на время царского похода в Ливонию, зимой 1579/80 командовал в Кашире полком левой руки; в июне того же года водил полк правой руки в Ржеву Володимерову, в сент. 1580 ходил к Волоколамску 2-м воеводой передового полка, 2-й воевода в Ржеве Володимеровой (1579/80), Новгороде (1580/81, 1605/06–1609/10), зимой 1581/82 командовал полком правой руки в походе против восставших черемисов, в апр. 1582 командовал передовым полком «на берегу» в Калуге, в октябре возглавлял полк правой руки в новом походе на черемисов из Мурома к Казани. С 1585/86 в опале, в 1580–90-х гг. служил воеводой в Арске (1585/86–1586/87), Свияжске (1586/87) и Ядрине (1594), к нач. 1599 вернулся в Москву, руководитель Владимирской четверти (1599). В апр. 1601 привёл к Епифани сторожевой полк для поиска и уничтожения летучих отрядов крымских татар, в 1604/05–1605/06 по распоряжению Лжедмитрия I верстал в Костроме костромичей и ярославцев. Из его сыновей наиболее известен Семён Андреевич (? – 1606), боярин (не позднее апр. 1606), присутствовал на свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек, воевода большого полка в Серпухове, после вступления на престол Василия Ивановича Шуйского отозван в Москву, но вскоре вновь отправлен в Серпухов воеводой большого полка «на берегу». Его сыновья: Фёдор Семёнович [? – 2(12).11.1656], боярин (1645), стольник (не позднее 1614), в 1615 успешно действовал против войск А. И. Лисовского, воевода большого полка в Туле (1616–17, 1623, 1627–28), передового полка в Дедилове (1619), воевода в Астрахани (1628–31, 1646–50), Калуге (1634), Пскове (1635–36), Крапивне (1640), Новгороде (1645), в 1653 направлен осадным воеводой в Киев с поч. титулом наместника Ростовского, глава Владимирского судного приказа (1653–1655/56), в 1652–53 18 раз оставался управлять Москвой в отсутствие царя; Григорий Семёнович (? – 1682), боярин (1651), стольник (не позднее 1614), чашник (1635), воевода в Вязьме (1638), Венёве (1641), Тобольске (1643–46), Ливнах (1647–49). Во время рус.-польск. войны 1654–67 участвовал во взятии городов Мстиславль и Шклов. Имел поч. титул наместника Ростовского (1655/56). 1-й воевода в Новгороде (1657–61), с 1659 носил поч. титул наместника Псковского. В 1662 отправлен с полком в Белёв и Севск, разбил войско крымских татар. 1-й воевода в Казани (1662–68). В 1668 воевода в Севске, одержал неск. побед над польско-литов. войсками, затем вопреки царскому предписанию идти к Нежину и Чернигову вёл длительную осаду Глухова, но это не отразилось на его карьере. В 1653–79 27 раз оставался управлять Москвой в отсутствие царя. Дети Ф. С. Куракина: Наталья Фёдоровна (1628–74), 1-я жена кн. И. А. Воротынского; Ф. Ф. Куракин. Сын Г. С. Куракина – Иван Григорьевич [? – 15(25).9.1682], боярин (1682), стольник (1676), с того же года комнатный стольник царя Фёдора Алексеевича, кравчий (1680), воевода в Смоленске (1681–1682) с поч. титулом наместника Псковского (1682). Из его сыновей наиболее известен Б. И. Куракин. Среди детей последнего: Татьяна Борисовна [1(11).1.1695–7(18).5.1757], обер-гофмейстерина (1730–46), 2-я жена ген.- фельдм. кн. М. М. Голицына Старшего; Александр Борисович [31.7(10.8). 1697–2(13).10.1749], обер-шталмейстер (1736), с детства сопровождал отца в заграничных поездках, был одним из первых рус. людей, получивших образование за границей. С 1722 камер-юнкер и советник посольства в Гааге, с мая 1722 состоял при франц. дворе; совм. с отцом сумел обеспечить содействие Франции в сохранении мира с Османской империей во время Персидского похода 1722–23, посол в Париже (1727–1728), покровительствовал учившемуся за границей В. К. Тредиаковскому. Вернувшись в Россию, будучи двоюродным дядей имп. Петра II, способствовал падению кн. А. Д. Меншикова, с 1730 входил в ближайшее окружение имп. Анны Ивановны, ревностный сторонник Э. И. Бирона (поддерживал его в борьбе против А. П. Волынского), в 1731 основал в Москве госпиталь для содержания отставных офицеров, увечных и раненых солдат, зав. Дворцовой конюшенной канцелярией (с 1736), чл. Генерального суда над кн. Д. М. Голицыным (1736), во время подписания имп. Анной Ивановной завещания К. первым выступил с предложением о назначении Бирона регентом при имп. Иване VI Антоновиче Р, сенатор (с дек. 1741); Екатерина Борисовна [26.10(6.11).1702–17(28). 11.1772], 2-я жена (с 1730) ген.-фельдм. А. Б. Бутурлина.
Из детей А. Б. Куракина наиболее известны: Борис Леонтий Александрович [11(22).6.1733–22.11(3.12). 1764], ген.-поручик (1762), гофмейстер (1761), чл. Гл. дворцовой канцелярии (с 1762), президент Коллегии экономии (1763–64), Камер-коллегии (1764), сенатор (1764), был женат на дочери С. Ф. Апраксина – Елене Степановне [5(16).9.1735–31.10(11.11).1769]; Наталья Александровна [7(18).4.1737–22.11(3.12).1798], статс-дама (1794), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 1-й степени (1797), была замужем [с 20(31).1.1754] за кн. Н. В. Репниным. Из сыновей Б. Л. А. Куракина известны: Александр Б. Куракин; Степан Борисович [9(20).7.1754–8(20).7.1805], д. тайн. сов. (1804), участник рус.-тур. войны 1768–74, привёз ключи от крепости Бендеры имп. Екатерине II (1770), участвовал в воен. действиях в Речи Посполитой (1772–73). С 1773 генеральс-адъютант А. И. Бибикова, участвовал в подавлении Пугачёва восстания 1773–75, участник рус.-тур. войны 1787–91, сенатор (с 1801); Алексей Б. Куракин. Сын последнего – Борис Алексеевич [13(24).9.1784–12(24).10.1850], тайн. сов. (1822), сенатор (с 1822), с 1833 в отставке. Его сыновья: Алексей Борисович [4(16).5.1809–20.12.1872(1.1.1873)], тайн. сов. (1863), гофмейстер (1868), с 1863 гофмейстер двора вел. кн. Марии Николаевны, поч. чл. петерб. АХ, был женат (с 1835) на Юлии Фёдоровне (урождённой княжне Голицыной) [1(13).11.1814–11(23).11.1881], гофмейстерине двора вел. кн. Марии Фёдоровны (1866–81), обер-гофмейстерине Высочайшего двора (1881), кавалерственной даме ордена Св. Екатерины 2-й степени (1868); Александр Борисович [1813–6(18).2.1870], ген.-м. (1855), участник подавления Польск. восстания 1830–1831, в 1834–55 служил в Кавалергардском полку: ком. лейб-эскадрона (1843–1847), 2-го дивизиона (1847–1851/52), 1-го дивизиона (1851/52–55), участник Венг. похода 1849, Крымской войны 1853–56, с 1862 в запасе, крупный землевладелец (св. 7,2 тыс. га в Орловской губ., св. 9,8 тыс. га в Пензенской губ.).
Из детей Алексея Б. Куракина [1809–1872(1873)] наиболее известен Фёдор Алексеевич [18(30).4.1842–19.1(1.2). 1914], подполковник (1873), служил в Кавалергардском полку (1861–66), состоял при командующем войсками Моск. ВО (1868–71), адъютант киевского, подольского и волынского ген.-губернатора А. М. Дондукова-Корсакова (1871–75), с 1875 в отставке, крупный землевладелец (св. 12,3 тыс. га в Сердобском у.), попечитель Странноприимного дома в Москве, чл. Саратовской губернской учёной архивной комиссии, поч. член Моск. археологич. ин-та (1890), участвовал в подготовке и финансировал издание «Архива князя Ф. А. Куракина» (т. 1–10, 1890–1902, под ред. М. И. Семевского и В. Н. Смольянинова), который содержит ценный материал по истории внешней политики и обществ. развития России, сведения о роде К., материалы по крестьянскому и помещичьему хозяйству и др.; историч. сб-ков «Девятнадцатый век» (1903), «Восемнадцатый век» (1904–05, т. 1–2).
Из детей Александра Б. Куракина (1813–70) наиболее известен Анатолий Александрович [22.1(3.2).1845–1.7.1936], д. стат. сов. (1880), шталмейстер (1896), в 1862–67 на воен. службе, с 1867 в отставке, поселился в имении Андреевское в Мологском у. Ярославской губ. и занялся хозяйством (в частности, животноводство и произ-во молочных продуктов; содержал ферму на 100 коров, дававших рекордные суточные надои; по его инициативе в сёлах Мологского у. ежегодно проводились выставки молочного скота), мологский уездный предводитель дворянства (1869–71), поч. мировой судья Мологского у. (1869–92), пред. уездной земской управы и губернский земский гласный (с 1869), пред. Мологского училищного совета (с 1869), депутат от дворянства Мологского у. в Ярославском дворянском собрании (1887–98). С 1872 чиновник особых поручений при министре гос. имуществ, занимался вопросами, относящимися к с. х-ву, горнозаводскому делу и лесоводству, принимал участие в разл. совещаниях и комиссиях (Комиссия по исследованию положения с. х-ва и сельской пром-сти, Комиссия для рассмотрения вопросов о возможности введения в России страхования скота). В 1883 коронационный обер-церемониймейстер на коронации имп. Александра III. С 1896 член Особой с.-х. комиссии при Мин-ве гос. имуществ, а с 1899 чл. Совета министра земледелия и гос. имуществ, член (1905–07), пред. (с 1907) Совета главноуправляющего землеустройством и земледелием. С 1899 поч. опекун С.-Петерб. опекунского совета, с 1908 попечитель С.-Петерб. уч-ща глухонемых. Член Гос. совета по назначению (1909–17), входил в группу правых. Д. чл. и чл. Совета «Русского собрания». Во время Февр. революции 1917, в нач. марта, выразил симпатии новому режиму. Летом был арестован, но вскоре освобождён. В эмиграции во Франции. Его сыновья: Михаил Анатольевич [25.10(6.11).1872–16.3.1930], церемониймейстер (1909), киевский губернский предводитель дворянства (1909–12), участник 1-й мировой войны, в эмиграции в Париже; Иван Анатольевич [1(13).8.1874–27.10.1950], д. стат. сов. (1915), в должности шталмейстера (1913), мологский уездный предводитель дворянства (1902–06), ярославский губернский предводитель дворянства (1906–15). Депутат 3-й Гос. думы (1907–12), входил во фракцию октябристов, секретарь Комиссии по нар. образованию, товарищ секретаря (с 1909 пред.) Комиссии по запросам, член комиссий по местному самоуправлению, вероисповедным вопросам и др. Член ЦК «Союза 17 октября». Попечитель Варшавского учебного округа (1915–16), с окт. 1918 участник Гражд. войны 1917–22 в составе войск Сев. области, управляющий отделом (мин-вом) финансов Временного правительства Северной области и управляющий Гос. банком, с марта 1919 представитель Врем. правительства Сев. области в «Омском правительстве». В 1920 эмигрировал во Францию, с 1931 священник РПЦЗ, настоятель Свято-Николаевской ц. в Милане (1931–35), Христорождественского храма во Флоренции (1935–50), храма Христа Спасителя в Сан-Ремо (1948–50), архимандрит (1949), еп. Мессинский (1950). Автор воспоминаний (не опубл.). Двоюродный брат последних – Александр Борисович [17(29).1.1875–21.11.1941], д. стат. сов. (1916), церемониймейстер (1911), малоархангельский уездный предводитель дворянства (1902–14), пред. Орловского отделения «Союза 17 октября», деп. 2-й Гос. думы (1907; фракция октябристов), орловский губернский предводитель дворянства (1914–17), после начала 1-й мировой войны пред. К-та помощи беженцам и главноуполномоченный Рос. об-ва Красного Креста (с 1914). В 1920 арестован, в 1922 освобождён, в сент. 1923 вновь арестован, приговорён к 3 годам ссылки и отправлен в Усть-Сысольск, а затем в Вятку. В 1926 освобождён, жил в Вятке, в окт. 1932 выехал к семье в Тарусу, где работал старшим бухгалтером в артели вышивальщиц. В апр. 1933 вновь арестован, но вскоре освобождён. Позднее выехал с семьёй во Францию. Из детей И. А. Куракина известна Ирина Ивановна [9(22).9.1903–17.1.1993], 2-я жена (с 11.5.1951) князя имп. крови Гавриила Константиновича Романова [3(15).7.1887–28.2.1955].
Род К. записан в 5-ю часть дворянских родословных книг Киевской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Тверской и Ярославской губерний.
Автор статьи: А. П. Пятнов.