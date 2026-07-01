КУРАКИНЫ

Русский княжеский род, Гедиминовичи.

Бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки кн. Го­ли­цы­ных. Ро­до­на­чаль­ник – кн. Ан­д­рей Ива­но­вич Бул­га­ков Ку­ра­ка (? – меж­ду 1522 и 1541), в 1500 при­сут­ст­во­вал на свадь­бе кн. В. Д. Холм­ско­го, вое­во­да боль­шо­го пол­ка (1512) в хо­де рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22, вое­во­да в До­ро­го­бу­же (1521), на­ме­ст­ник в Бе­лой (но­яб. 1522). Его сы­но­вья: Фё­дор Ан­д­рее­вич Бул­га­ков-Ку­ра­кин (? – 1566), боя­рин (1548), 1-й вое­во­да в Ту­ле (1536–39), в апр. 1540 ко­ман­до­вал пе­ре­до­вым пол­ком, а за­тем пол­ком пра­вой ру­ки во Вла­ди­ми­ре, в мае 1548 – пол­ком пра­вой ру­ки под Ка­ши­рой, 1-й вое­во­да в Му­ро­ме (1549–50), Ко­лом­не (1550–51), в 1553 и 1557 в чис­ле про­чих бо­яр уп­рав­лял Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­ря, в ию­не 1555 хо­дил в по­ход с ца­рём к Ко­лом­не, а от­туда – в Ту­лу про­тив войск крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I, на­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (1562–66); Иван Ан­д­ре­евич Бул­га­ков-Ку­ра­кин (?–1567), боя­рин (1555), 3-й (авг. – сент. 1538), 2-й (1538–39) вое­во­да в Сер­пу­хо­ве, на­ме­стник в Плё­се (авг. 1540) и Смо­лен­ске (1551–52), в янв. 1548 ко­ман­до­вал пол­ком пра­вой ру­ки в Ко­лом­не, 1-й вое­во­да в За­рай­ске (1548–49), Ка­за­ни (1554–55, 1564–65), в февр. 1565 на­силь­но по­стри­жен в мо­на­хи, каз­нён; Дмит­рий Ан­д­рее­вич Бул­га­ков-Ку­ра­кин (? – не ра­нее 1572), боя­рин (1559), 1-й вое­во­да в Му­ро­ме «за го­ро­дом» (1540), в дек. 1541 ко­ман­до­вал сто­ро­же­вым пол­ком во Вла­ди­ми­ре, 1-й вое­во­да в Ко­ст­ро­ме (1543–44), в мае 1548 ко­ман­до­вал сто­ро­же­вым пол­ком «на бе­ре­гу» под Ко­лом­ной и Ка­ши­рой, вое­во­да в Пе­ре­славле-За­лес­ском (1549), в ию­не 1555 голо­ва «у ца­ря… в сто­ро­жех» во вре­мя по­хо­да к Ту­ле про­тив войск крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I, вое­во­да в Нов­го­ро­де (1560), на­ме­ст­ник в Пско­ве (1563–67), в 1572 при­нял по­стриг; Пётр Ан­д­реевич Ку­ра­кин (? – 1574), боя­рин (1559), на­ме­ст­ник в Ту­ле (июль 1540), Смо­лен­ске (1554–56), 1-й вое­во­да в Пско­ве (1560–63), Смо­лен­ске (1563–65), Ка­за­ни (1565–74), каз­нён; Гри­го­рий Ан­д­рее­вич Ку­ра­кин (? – 1594/95), боя­рин (1586/87), вое­во­да в Ми­хай­ло­ве (1556), во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558–83 1-й вое­во­да в Иван­го­ро­де (1558–1559), в апр. 1561 во­дил полк пра­вой ру­ки в Ли­во­нию, 2-й вое­во­да в Ка­за­ни (1564–75), в мае 1576 ко­ман­до­вал сто­ро­же­вым пол­ком в Ко­лом­не, в ок­тяб­ре – в по­хо­де к Ре­ве­лю. В мае 1577 ко­ман­до­вал «на бе­ре­гу» под Ка­ши­рой пол­ком ле­вой ру­ки, а по­сле ухо­да «боль­ших» вое­вод ос­тав­лен в Сер­пу­хо­ве во гла­ве боль­шо­го пол­ка. С вес­ны 1578 вое­во­да в По­лоц­ке, 1-й вое­во­да в Ка­за­ни (1579–87), 1-й вое­во­да в Пско­ве (1590–92). Внук Д. А. Ку­ра­ки­на – И. С. Ку­ра­кин. Сын П. А. Ку­ра­ки­на – Ан­д­рей Пет­ро­вич (? – 1615), боя­рин (1584; 1599), в 1573 ко­ман­до­вал сто­ро­же­вым пол­ком в по­хо­де на че­ре­ми­сов, вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Сер­пу­хо­ве (1576), в 1579 ос­тав­лен управ­лять Мо­ск­вой на вре­мя цар­ско­го по­хо­да в Ли­во­нию, зи­мой 1579/80 ко­ман­до­вал в Ка­ши­ре пол­ком ле­вой ру­ки; в ию­не то­го же го­да во­дил полк пра­вой ру­ки в Рже­ву Во­ло­ди­ме­ро­ву, в сент. 1580 хо­дил к Во­ло­ко­лам­ску 2-м вое­во­дой пе­ре­до­во­го пол­ка, 2-й вое­во­да в Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1579/80), Нов­го­ро­де (1580/81, 1605/06–1609/10), зи­мой 1581/82 ко­ман­до­вал пол­ком пра­вой ру­ки в по­хо­де про­тив вос­став­ших че­ре­ми­сов, в апр. 1582 ко­ман­до­вал пе­ре­до­вым пол­ком «на бе­ре­гу» в Ка­луге, в ок­тяб­ре воз­глав­лял полк пра­вой ру­ки в но­вом по­хо­де на че­ре­ми­сов из Му­ро­ма к Ка­за­ни. С 1585/86 в опа­ле, в 1580–90-х гг. слу­жил вое­во­дой в Ар­ске (1585/86–1586/87), Сви­яж­ске (1586/87) и Яд­ри­не (1594), к нач. 1599 вер­нул­ся в Мо­ск­ву, ру­ко­во­ди­тель Вла­ди­мир­ской чет­вер­ти (1599). В апр. 1601 при­вёл к Епи­фа­ни сто­ро­же­вой полк для поис­ка и унич­то­же­ния ле­ту­чих от­ря­дов крым­ских та­тар, в 1604/05–1605/06 по рас­по­ря­же­нию Л же­дмит­рия I вер­стал в Ко­ст­ро­ме ко­ст­ро­ми­чей и яро­слав­цев. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Се­мён Ан­д­рее­вич (? – 1606), боя­рин (не позд­нее апр. 1606), при­сут­ст­во­вал на свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек, вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Сер­пу­хо­ве, по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го ото­зван в Мо­ск­ву, но вско­ре вновь от­прав­лен в Сер­пу­хов вое­во­дой боль­шо­го пол­ка «на бе­ре­гу». Его сы­но­вья: Фё­дор Се­мё­но­вич [? – 2(12).11.1656], боя­рин (1645), столь­ник (не позд­нее 1614), в 1615 ус­пеш­но дей­ст­во­вал про­тив войск А. И. Ли­сов­ско­го, вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ту­ле (1616–17, 1623, 1627–28), пе­ре­до­во­го пол­ка в Де­ди­ло­ве (1619), вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1628–31, 1646–50), Ка­лу­ге (1634), Пско­ве (1635–36), Кра­пив­не (1640), Нов­го­ро­де (1645), в 1653 на­прав­лен осад­ным вое­во­дой в Ки­ев с поч. ти­ту­лом на­ме­ст­ни­ка Рос­тов­ско­го, гла­ва Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1653–1655/56), в 1652–53 18 раз ос­та­вал­ся уп­рав­лять Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­ря; Гри­го­рий Се­мё­но­вич (? – 1682), боя­рин (1651), столь­ник (не позд­нее 1614), чаш­ник (1635), вое­во­да в Вязь­ме (1638), Ве­нё­ве (1641), То­боль­ске (1643–46), Лив­нах (1647–49). Во вре­мя рус.-польск. вой­ны 1654–67 уча­ст­во­вал во взя­тии го­ро­дов Мсти­славль и Шклов. Имел поч. ти­тул на­ме­ст­ни­ка Рос­тов­ско­го (1655/56). 1-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1657–61), с 1659 но­сил поч. ти­тул на­ме­ст­ни­ка Псков­ско­го. В 1662 от­прав­лен с пол­ком в Бе­лёв и Севск, раз­бил вой­ско крым­ских та­тар. 1-й вое­во­да в Ка­за­ни (1662–68). В 1668 вое­во­да в Сев­ске, одер­жал неск. по­бед над поль­ско-ли­тов. вой­ска­ми, за­тем во­пре­ки цар­ско­му пред­пи­са­нию ид­ти к Не­жи­ну и Чер­ни­го­ву вёл дли­тель­ную оса­ду Глу­хо­ва, но это не от­ра­зи­лось на его карь­е­ре. В 1653–79 27 раз ос­та­вал­ся уп­рав­лять Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­ря. Де­ти Ф. С. Ку­ра­ки­на: На­та­лья Фё­до­ров­на (1628–74), 1-я же­на кн. И. А. Во­ро­тын­ско­го; Ф. Ф. Ку­ра­кин. Сын Г. С. Ку­ра­ки­на – Иван Гри­горь­е­вич [? – 15(25).9.1682], боя­рин (1682), столь­ник (1676), с то­го же го­да ком­нат­ный столь­ник ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, крав­чий (1680), вое­во­да в Смо­лен­ске (1681–1682) с поч. ти­ту­лом на­ме­ст­ни­ка Псков­ско­го (1682). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Б. И. Ку­ра­кин. Сре­ди де­тей по­след­не­го: Тать­я­на Бо­ри­сов­на [1(11).1.1695–7(18).5.1757], обер-гоф­мей­сте­ри­на (1730–46), 2-я же­на ген.- фельдм. кн. М. М. Го­ли­цы­на Стар­ше­го; Алек­сандр Бо­ри­со­вич [31.7(10.8). 1697–2(13).10.1749], обер-штал­мей­стер (1736), с дет­ст­ва со­про­во­ж­дал от­ца в за­гра­нич­ных по­езд­ках, был од­ним из пер­вых рус. лю­дей, по­лу­чив­ших об­ра­зо­вание за гра­ни­цей. С 1722 ка­мер-юн­кер и со­вет­ник по­соль­ст­ва в Гаа­ге, с мая 1722 со­сто­ял при франц. дво­ре; совм. с от­цом су­мел обес­пе­чить со­дей­ст­вие Фран­ции в со­хра­не­нии ми­ра с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей во вре­мя Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722–23 , по­сол в Па­ри­же (1727–1728), по­кро­ви­тель­ст­во­вал учив­ше­му­ся за гра­ни­цей В. К. Тре­диа­ков­ско­му. Вер­нув­шись в Рос­сию, бу­ду­чи двою­род­ным дя­дей имп. Пет­ра II, спо­соб­ст­во­вал па­де­нию кн. А. Д. Мен­ши­ко­ва, с 1730 вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние имп. Ан­ны Ива­нов­ны, рев­но­ст­ный сто­рон­ник Э. И. Би­ро­на (под­дер­жи­вал его в борь­бе про­тив А. П. Во­лын­ско­го), в 1731 ос­но­вал в Мо­ск­ве гос­пи­таль для со­дер­жа­ния от­став­ных офи­це­ров, увеч­ных и ра­не­ных сол­дат, зав. Двор­цо­вой ко­ню­шен­ной кан­це­ля­ри­ей (с 1736), чл. Ге­не­раль­но­го су­да над кн. Д. М. Го­ли­цы­ным (1736), во вре­мя под­пи­са­ния имп. Ан­ной Ива­нов­ной за­ве­ща­ния К. пер­вым вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем о на­зна­че­нии Би­ро­на ре­ген­том при имп. Ива­не VI Ан­то­но­ви­че ​ Р, се­на­тор (с дек. 1741); Ека­те­ри­на Бо­ри­сов­на [26.10(6.11).1702–17(28). 11.1772], 2-я же­на (с 1730) ген.-фельдм. А. Б. Бу­тур­ли­на.

Из де­тей А. Б. Ку­ра­ки­на наи­бо­лее из­вест­ны: Бо­рис Ле­он­тий Алек­сан­д­ро­вич [11(22).6.1733–22.11(3.12). 1764], ген.-по­ру­чик (1762), гоф­мей­стер (1761), чл. Гл. двор­цо­вой кан­це­ля­рии (с 1762), пре­зи­дент Кол­ле­гии эко­но­мии (1763–64), Ка­мер-кол­ле­гии (1764), се­на­тор (1764), был же­нат на до­че­ри С. Ф. Ап­рак­си­на – Еле­не Сте­па­нов­не [5(16).9.1735–31.10(11.11).1769]; На­та­лья Алек­сан­д­ров­на [7(18).4.1737–22.11(3.12).1798], статс-да­ма (1794), ка­ва­лер­ст­вен­ная да­ма ор­де­на Св. Ека­те­ри­ны 1-й сте­пе­ни (1797), бы­ла за­му­жем [с 20(31).1.1754] за кн. Н. В. Реп­ни­ным. Из сы­но­вей Б. Л. А. Ку­ра­ки­на из­вест­ны: Алек­сандр Б. Ку­ра­кин; Сте­пан Бо­ри­со­вич [9(20).7.1754–8(20).7.1805], д. тайн. сов. (1804), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1768–74, при­вёз клю­чи от кре­по­сти Бен­де­ры и мп. Ека­те­ри­не II (1770), уча­ст­во­вал в во­ен. дей­ст­ви­ях в Ре­чи По­спо­ли­той (1772–73). С 1773 ге­не­ральс-адъ­ю­тант А. И. Би­би­ко­ва, уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75, уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–91, се­на­тор (с 1801); Алек­сей Б. Ку­ра­кин. Сын по­след­не­го – Бо­рис Алек­сее­вич [13(24).9.1784–12(24).10.1850], тайн. сов. (1822), се­на­тор (с 1822), с 1833 в от­став­ке. Его сы­но­вья: Алек­сей Бо­ри­со­вич [4(16).5.1809–20.12.1872(1.1.1873)], тайн. сов. (1863), гоф­мей­стер (1868), с 1863 гоф­мей­стер дво­ра вел. кн. Ма­рии Ни­ко­ла­ев­ны, поч. чл. пе­терб. АХ, был же­нат (с 1835) на Юлии Фё­до­ров­не (уро­ж­дён­ной княж­не Го­ли­цы­ной) [1(13).11.1814–11(23).11.1881], гоф­мей­сте­ри­не дво­ра вел. кн. Ма­рии Фё­до­ров­ны (1866–81), обер-гоф­мей­сте­ри­не Вы­со­чай­ше­го дво­ра (1881), ка­ва­лер­ст­вен­ной да­ме ор­де­на Св. Ека­те­ри­ны 2-й сте­пе­ни (1868); Алек­сандр Бо­ри­со­вич [1813–6(18).2.1870], ген.-м. (1855), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Польск. вос­ста­ния 1830–1831, в 1834–55 слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку: ком. лейб-эс­ка­дро­на (1843–1847), 2-го ди­ви­зио­на (1847–1851/52), 1-го ди­ви­зио­на (1851/52–55), участ­ник Венг. по­хо­да 1849, Крым­ской вой­ны 1853–56, с 1862 в за­па­се, круп­ный зем­ле­вла­де­лец (св. 7,2 тыс. га в Ор­ловской губ., св. 9,8 тыс. га в Пен­зен­ской губ.).

Из де­тей Алек­сея Б. Ку­ра­ки­на [1809–1872(1873)] наи­более из­вес­тен Фё­дор Алек­сее­вич [18(30).4.1842–19.1(1.2). 1914], под­пол­ков­ник (1873), слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (1861–66), со­сто­ял при ко­ман­дую­щем вой­ска­ми Моск. ВО (1868–71), адъю­тант ки­ев­ско­го, по­доль­ско­го и во­лын­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра А. М. Дон­ду­ко­ва-Кор­са­ко­ва (1871–75), с 1875 в от­став­ке, круп­ный зем­ле­вла­де­лец (св. 12,3 тыс. га в Сер­доб­ском у.), по­пе­чи­тель Стран­но­при­им­но­го до­ма в Мо­ск­ве, чл. Са­ра­тов­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии, поч. член Моск. ар­хео­ло­гич. ин-та (1890), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и фи­нан­си­ро­вал из­да­ние «Ар­хи­ва кня­зя Ф. А. Ку­ра­ки­на» (т. 1–10, 1890–1902, под ред. М. И. Се­мев­ско­го и В. Н. Смоль­я­ни­но­ва), ко­то­рый со­дер­жит цен­ный ма­те­ри­ал по ис­то­рии внеш­ней по­ли­ти­ки и об­ществ. раз­ви­тия Рос­сии, све­де­ния о ро­де К., ма­те­риа­лы по кре­сть­ян­ско­му и по­ме­щичь­е­му хо­зяй­ст­ву и др.; ис­то­рич. сб-ков «Де­вят­на­дца­тый век» (1903), «Во­сем­на­дца­тый век» (1904–05, т. 1–2).

Из де­тей Алек­сан­д­ра Б. Ку­ра­ки­на (1813–70) наи­бо­лее из­вес­тен Ана­то­лий Алек­сан­д­ро­вич [22.1(3.2).1845–1.7.1936], д. стат. сов. (1880), штал­мей­стер (1896), в 1862–67 на во­ен. служ­бе, с 1867 в от­став­ке, по­се­лил­ся в име­нии Ан­д­ре­ев­ское в Мо­лог­ском у. Яро­слав­ской губ. и за­нял­ся хо­зяй­ст­вом (в ча­ст­но­сти, жи­вот­но­вод­ст­во и про­из-во мо­лоч­ных про­дук­тов; со­дер­жал фер­му на 100 ко­ров, да­вав­ших ре­корд­ные су­точ­ные на­дои; по его ини­циа­ти­ве в сё­лах Мо­лог­ско­го у. еже­год­но про­во­ди­лись вы­став­ки мо­лоч­но­го ско­та), мо­лог­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1869–71), поч. ми­ро­вой су­дья Мо­лог­ско­го у. (1869–92), пред. уезд­ной зем­ской упра­вы и гу­берн­ский зем­ский глас­ный (с 1869), пред. Мо­лог­ско­го учи­лищ­но­го со­ве­та (с 1869), де­пу­тат от дво­рян­ст­ва Мо­лог­ско­го у. в Яро­слав­ском дво­рян­ском со­б­ра­нии (1887–98). С 1872 чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре гос. иму­ществ, за­ни­мал­ся во­про­са­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к с. х-ву, гор­но­за­вод­ско­му де­лу и ле­со­вод­ству, при­ни­мал уча­стие в разл. со­ве­ща­ни­ях и ко­мис­си­ях (Ко­мис­сия по ис­сле­до­ва­нию по­ло­же­ния с. х-ва и сель­ской пром-сти, Ко­мис­сия для рас­смот­ре­ния во­про­сов о воз­мож­но­сти вве­де­ния в Рос­сии стра­хо­ва­ния ско­та). В 1883 ко­ро­на­ци­он­ный обер-це­ре­мо­ний­мей­стер на ко­ро­на­ции имп. Алек­сан­д­ра III. С 1896 член Осо­бой с.-х. ко­мис­сии при Мин-ве гос. иму­ществ, а с 1899 чл. Со­ве­та ми­ни­ст­ра зем­ле­де­лия и гос. иму­ществ, член (1905–07), пред. (с 1907) Со­ве­та глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем. С 1899 поч. опе­кун С.-Пе­терб. опе­кун­ско­го со­ве­та, с 1908 по­пе­чи­тель С.-Пе­терб. уч-ща глу­хо­не­мых. Член Гос. со­ве­та по на­зна­че­нию (1909–17), вхо­дил в груп­пу пра­вых. Д. чл. и чл. Со­ве­та «Рус­ско­го со­б­ра­ния». Во вре­мя Февр. ре­во­лю­ции 1917, в нач. мар­та, вы­ра­зил сим­па­тии но­во­му ре­жи­му. Ле­том был аре­сто­ван, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В эмиг­ра­ции во Фран­ции. Его сы­но­вья: Ми­ха­ил Ана­толь­е­вич [25.10(6.11).1872–16.3.1930], це­ре­мо­ний­мей­стер (1909), ки­ев­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1909–12), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , в эмиг­рации в Па­ри­же; Иван Ана­толь­е­вич [1(13).8.1874–27.10.1950], д. стат. сов. (1915), в долж­но­сти штал­мей­сте­ра (1913), мо­лог­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1902–06), яро­слав­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1906–15). Де­пу­тат 3-й Гос. ду­мы (1907–12), вхо­дил во фрак­цию ок­тяб­ри­стов, сек­ре­тарь Ко­мис­сии по нар. об­ра­зо­ва­нию, то­ва­рищ сек­ре­та­ря (с 1909 пред.) Ко­мис­сии по за­про­сам, член ко­мис­сий по ме­ст­но­му са­мо­управ­ле­нию, ве­ро­ис­по­вед­ным во­про­сам и др. Член ЦК «Сою­за 17 ок­тяб­ря». По­пе­чи­тель Вар­шав­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1915–16), с окт. 1918 уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22 в со­ста­ве войск Сев. об­лас­ти, управ­ляю­щий от­де­лом (мин-вом) фи­нан­сов Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва Се­вер­ной об­лас­ти и управ­ляю­щий Гос. бан­ком, с мар­та 1919 пред­ста­ви­тель Врем. пра­ви­тель­ст­ва Сев. об­лас­ти в «Ом­ском пра­ви­тель­ст­ве». В 1920 эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, с 1931 свя­щен­ник РПЦЗ, на­стоя­тель Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ской ц. в Ми­ла­не (1931–35), Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ско­го хра­ма во Фло­рен­ции (1935–50), хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Сан-Ре­мо (1948–50), ар­хи­ман­д­рит (1949), еп. Мес­син­ский (1950). Ав­тор вос­по­ми­на­ний (не опубл.). Двою­род­ный брат по­след­них – Алек­сандр Бо­ри­со­вич [17(29).1.1875–21.11.1941], д. стат. сов. (1916), це­ре­мо­ний­мей­стер (1911), ма­ло­ар­хан­гель­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1902–14), пред. Ор­лов­ско­го от­де­ле­ния «Сою­за 17 ок­тяб­ря», деп. 2-й Гос. ду­мы (1907; фрак­ция ок­тяб­ри­стов), ор­лов­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1914–17), по­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны пред. К-та по­мо­щи бе­жен­цам и глав­но­упол­но­мо­чен­ный Рос. об-ва Крас­но­го Кре­ста (с 1914). В 1920 аре­сто­ван, в 1922 ос­вобо­ж­дён, в сент. 1923 вновь аре­сто­ван, при­го­во­рён к 3 го­дам ссыл­ки и от­прав­лен в Усть-Сы­сольск, а за­тем в Вят­ку. В 1926 ос­во­бо­ж­дён, жил в Вят­ке, в окт. 1932 вы­ехал к се­мье в Та­ру­су, где ра­бо­тал стар­шим бух­гал­те­ром в ар­те­ли вы­ши­валь­щиц. В апр. 1933 вновь аре­сто­ван, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Позд­нее вы­ехал с семь­ёй во Фран­цию. Из де­тей И. А. Ку­ра­ки­на из­вест­на Ири­на Ива­нов­на [9(22).9.1903–17.1.1993], 2-я же­на (с 11.5.1951) кня­зя имп. кро­ви Гав­рии­ла Кон­стан­ти­но­ви­ча Ро­ма­но­ва [3(15).7.1887–28.2.1955].

Род К. за­пи­сан в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ки­ев­ской, Ор­лов­ской, Пен­зен­ской, Са­ра­тов­ской, Твер­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ний.

Автор статьи: А. П. Пят­нов.

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