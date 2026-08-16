КУРАКИН ФЁДОР ФЕДОРОВИЧ
КУРАКИН ФЁДОР ФЕДОРОВИЧ - князь, российский государственный деятель; боярин (1660 год).
Из рода Куракиных. Начал службу стольником (1638 год). Успешную придворную карьеру Куракина определили не столько его личные таланты, сколько высокое местническое положение. В 1654 году участвовал в торжественном приёме грузинского царевича Николая Давыдовича [будущего царя Картли (1688-1703 годы) и Кахети (1703-1709 годы) Ираклия I] в Москве. Куракин следил за охраной царского шатра и возглавлял первую сотню стольников Государева полка во время походов царя Алексея Михайловича в Белоруссию и Литву в 1654-1655 годы в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов и под Ригу в 1656 году в ходе русско-шведской войны 1656-1658 годов. В 1658-1659 годах полковой воевода при подавлении восстания гетмана И. Е. Выговского; участвовал в местническом споре со своим прямым начальником боярином князем А. Н. Трубецким. За военную службу на украинских землях 23 февраля 1660 года пожалован боярством, а также шубой, кубком, прибавкой к окладу и 8 тысяч ефимков «на вотчину». Воевода «для сбору ратных людей» во Владимире (1660-1661 годы), полковой воевода в Туле (1661-1662 годы). В 1661-1663 годах входил в состав боярских надворных комиссий на время царских отъездов из Москвы и возглавлял такую комиссию в период Медного бунта 1662 года. В 1662-1663 годах и 1666 году возглавлял Владимирский судный приказ. В 1663-1665 годах воевода в Смоленске.
С 1667 года 1-й «дядька» (воспитатель) царевича Фёдора Алексеевича. В дальнейшем состоял при нём с чином комнатного боярина. По словам польск. современника (П. Потоцкого), Куракин стал воспитателем Фёдора Алексеевича «по испытанной его честности», однако ему «приличнее было бы заниматься сельским хозяйством, нежели образованием царских отроков». С мая 1675 года в опале по делу о «ведовстве» (был обвинён в том, что у него в доме якобы жила колдунья). В царствование Фёдора Алексеевича (1676-1682 годы) вновь постоянно упоминается в государевой Комнате, но большого влияния на государственные дела не имел.
Крупный землевладелец: в 1678 году имел 1134 двора, земли в Дедиловском, Коломенском, Мосальском, Московском, Рязанском, Суздальском, Угличском и Шацком уездах.
Из трёх дочерей Куракина наиболее известны: Мария Фёдоровна (около 1671-1695 годов), жена князя В. В. Долгорукова; Анна Фёдоровна [1 февраля 1662 года - 8 октября 10.1709 года], жена князя А. М. Черкасского.