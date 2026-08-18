КУРАКИН БОРИС ИВАНОВИЧ

КУРАКИН БОРИС ИВАНОВИЧ - князь, российский дипломат, действительный тайный советник.

Из ро­да Ку­ра­ки­ных , кре­ст­ник ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, сво­як (с 1691 года) Пет­ра I (пер­вая же­на Куракина - Ксе­ния - род­ная се­ст­ра Е. Ф. Ло­пу­хи­ной, пер­вой же­ны Пет­ра). С 1683 года в ка­че­ст­ве спаль­ни­ка на­хо­дил­ся в бли­жай­шем ок­ру­же­нии Пет­ра, уча­ст­ник его дет­ских игр и во­енных «по­тех» близ сло­бо­ды Се­мё­нов­ская (1691-1693 годв) и деревни Ко­жу­хо­во (1694 год) (ны­не обе в чер­те Мо­ск­вы), сто­ял у ис­то­ков об­ра­зо­ва­ния Се­мё­нов­ско­го лейб-гвар­дии пол­ка, в со­ста­ве пол­ка уча­ст­во­вал в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов. Вес­ной 1697 года под псевдонимом Бо­рис Ива­нов с груп­пой дво­рян­ской мо­ло­дё­жи от­прав­лен учить­ся мор­ско­му де­лу в Ве­не­цию, где про­шёл курс обу­че­ния ма­те­ма­ти­ке, ме­ха­ни­ке, ас­тро­но­мии, на­ви­га­ции, фор­ти­фи­ка­ции, вы­учил итальянский язык. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию в феврале 1698 года вы­дер­жал эк­за­мен «в сви­де­тель­ст­ве сво­их на­ук» у Пет­ра I, на­зна­чен в Азов­ский флот, в 1699 году со­про­вож­дал по­соль­ст­во Е. И. Ук­ра­ин­це­ва в Керчь. В на­ча­ле Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов в со­ста­ве Се­мё­нов­ско­го пол­ка уча­ст­во­вал в Нарв­ском сра­же­нии (1700 год), Но­те­бур­га штур­ме (1702 год) и взя­тии Нар­вы (1704 год). В 1707 году по­слан в Рим, где вёл пере­го­во­ры с па­пой Рим­ским Кли­мен­том XI, в ре­зуль­та­те ко­то­рых пап­ский пре­стол не при­знал С. Ле­щин­ско­го ко­ро­лём Ре­чи По­спо­ли­той; на об­рат­ном пу­ти по­се­тил Ве­не­ци­ан­скую рес­пуб­ли­ку, Гам­бург, Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию и Ни­дер­лан­ды, где пы­тал­ся пре­дот­вра­тить вер­бов­ку на­ём­ни­ков в шведскую ар­мию. Осе­нью 1708 года по­сле из­ме­ны И. С. Ма­зе­пы уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции из­бра­ния И. И. Ско­ро­пад­ско­гоно­вым гет­ма­ном. Ко­ман­до­вал Се­мё­нов­ским пол­ком в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года .

Осе­нью 1709 год на­прав­лен Пет­ром I к Бра­ун­швейг-Воль­фен­бют­тель­ско­му дво­ру для ве­де­ния пе­ре­го­во­ров о бра­ке ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча с внуч­кой гер­цо­га Шар­лот­той Хри­сти­ной Со­фи­ей. В Ган­но­ве­ре 22.6(3.7).1710 год под­пи­сал кон­вен­цию ме­ж­ду Рос­си­ей и Ган­но­вер­ским кур­фюр­ше­ст­вом о сою­зе про­тив Шве­ции. В 1710-1711 год вёл пе­ре­го­во­ры в Ве­ли­ко­бри­та­нии о со­блю­де­нии англ. сто­ро­ной ней­тра­ли­те­та. С окт. 1711 год пол­но­моч­ный мин. Рос­сии в Ни­дер­лан­дах (до 1712 год вме­сте с А. А. Мат­вее­вым). Один из круп­ней­ших пет­ров­ских ди­пло­ма­тов; бла­го­да­ря К. Рос­сии уда­лось с макс. поль­зой ис­поль­зо­вать во внеш­ней по­ли­ти­ке по­бе­ду в Пол­тав­ском сра­же­нии. Вы­пол­нял так-же мно­го­числ. по­ру­че­ния Пет­ра – от за­ку­пок в Ев­ро­пе ко­раб­лей до при­сыл­ки мно­же­ст­ва не­об­хо­ди­мых ца­рю ве­щей; за­ни­мал­ся во­про­са­ми най­ма спе­циа­ли­стов, ар­хи­тек­то­ров и иностр. учё­ных для ра­бо­ты в Рос­сии. Пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель Рос­сии на Бра­ун­швейг­ском кон­грес­се 1714 год, на ко­то­ром об­су­ж­дал­ся во­прос о за­клю­че­нии рос.-швед. ми­ра; под­пи­сал Грейф­свальд­ский со­юз­ный до­го­вор 1715 год с ган­но­вер­ским кур­фюр­стом Ге­ор­гом Лю­до­ви­ком (од­но­вре­мен­но с 1714 год ко­роль Ве­ли­ко­бри­та­нии Ге­орг I). В 1717 год со­про­во­ж­дал Пет­ра I во вре­мя его по­езд­ки по Фран­ции и Ни­дер­лан­дам, уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Фран­ци­ей и Прус­си­ей о за­клю­че­нии до­го­во­ра о сою­зе и тор­гов­ле и от име­ни Рос­сии под­пи­сал Ам­стер­дам­ский до­го­вор 1717 год. Уча­ст­во­вал в пред­ва­рит. пе­ре­го­во­рах со шве­да­ми о ми­ре в Ни­дер­лан­дах, а по­том на Аланд­ском кон­грес­се 1718-1719 год. Не вхо­дил в ближ­нюю «кум­па­нию» Пет­ра I, од­на­ко поль­зо­вал­ся до­ве­ри­ем им­пе­ра­то­ра, сде­лав­ше­го К. на пе­ри­од сво­его пре­бы­ва­ния в Пер­сид­ском по­хо­де 1722–23 год ру­ко­во­ди­те­лем и ко­ор­ди­на­то­ром дей­ст­вий рос. ди­пло­ма­тии в Зап. Ев­ро­пе. В 1723 год К. пе­ре­ехал в Па­риж (в 1724 год наз­на­чен рос. чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом), ему по­ру­чи­ли до­бить­ся от франц. дво­ра со­гла­сия на за­ду­ман­ный Пет­ром I брак ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XV с до­че­рью рос. им­пе­ра­то­ра Ели­за­ве­той Пет­ров­ной, что мог­ло стать ос­но­вой тес­но­го рос.-франц. сою­за. Мис­сия К. не увен­ча­лась ус­пе­хом.

Об­ра­зо­ван­ный че­ло­век, со­би­ра­тель книг, Куракин от­да­вал долж­ное на­уч­но-тех­ническим и куль­тур­ным дос­ти­же­ни­ям со­вре­мен­ной ему Западной Ев­ро­пы, лег­ко при­спо­со­бил­ся к ев­ропейской жиз­ни, уме­ло и с ус­пе­хом за­ни­ма­ясь по по­ру­чению ца­ря са­мы­ми раз­ны­ми де­ла­ми. С другой сто­ро­ны, всю свою жизнь за­щи­щая ин­те­ре­сы Рос­сии, Куракин ос­та­вал­ся про­тив­ни­ком пет­ров­ских ре­форм, осу­ж­дал по­ли­ти­ку Пет­ра I, счи­тая его цар­ст­во­ва­ние вре­ме­нем уни­же­ния русской ари­сто­кра­тии и упад­ка нра­вов. Свои тща­тель­но скры­вае­мые взгля­ды Куракин вы­ра­зил в «Гис­то­рии о Пет­ре I и ближ­них к не­му лю­дях. 1682-1695 годов» (опубликовано в журнале «Рус­ская ста­ри­на», 1890 год, № 10; яв­ля­лась ча­стью за­ду­ман­ной, но не на­пи­санной Куракина «Гис­то­рии о Сла­вя­но-рос­сий­ской им­пе­рии»). Ос­то­рож­ный и рас­чётли­вый в жиз­ни, в «Гис­то­рии о ца­ре Пет­ре I…» он по­ка­зал се­бя желч­ным пам­фле­ти­стом, дав уни­чи­жи­тель­ные ха­рак­те­ри­сти­ки пет­ров­ско­му ок­ру­же­нию и кос­вен­но са­мо­му Пет­ру: его Куракин пред­ста­вил са­мо­вла­ст­ным пра­ви­те­лем, при ко­то­ром «имя кня­зей бы­ло смер­тель­но воз­не­на­ви­де­но и унич­то­же­но».

Ав­тор днев­нико­вых и пу­те­вых за­пи­сок, ав­то­био­гра­фии (до­ве­де­на до 1709 года).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1717 год), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1725 год).

Сочинения:

Жизнь кня­зя Б. И. Ку­ра­ки­на, им са­мим опи­сан­ная, 1676-1709 годы // Ар­хив кня­зя Ф. А. Ку­ра­ки­на. СПб., 1890 год. Т. 1

Рус­ско- швед­ская вой­на. За­пис­ки. 1700-1710 годы // Там же; Днев­ник и пу­те­вые за­мет­ки кня­зя Б. И. Ку­ра­ки­на. 1705–1708 годы // Там же; За­пис­ки кня­зя Б. И. Ку­ра­ки­на о пре­бы­ва­нии в Анг­лии, отъ­ез­де в Рос­сию к ар­мии, пу­те­ше­ст­вии с ца­рем Пет­ром Алек­сее­ви­чем в Кар­лс­бад и о на­зна­че­нии сво­ем на съезд в Ут­рехт. 1710-1712 годы // Там же. СПб., 1892 год. Т. 3

Во­ен­ная хит­рость ца­ря Пет­ра Алек­сее­ви­ча под Нар­вою 8 ию­ня 1704 года // Там же; Ду­хов­ная кня­зя Б. И. Ку­ра­ки­на // Рус­ский ар­хив. 1893 год. № 2