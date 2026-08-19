КУРАКИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
КУРАКИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1797 год).
Из рода Куракиных. Брат Александра Б. Куракина. Крупный земле- и душевладелец (ему принадлежали имения в Орловской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Псковской губерниях, а также крепостная кружевная мануфактура в селе Куракино).
После смерти родителей находился на попечении своих родственников - П. И. Панина и Н. И. Панина. В 1775-1776 годах в Лейденском ун-те изучал юридические науки. По возвращении в Россию произведён в прапорщики, но вскоре отказался от военой карьеры и поступил на гражданскую службу. В 1780 году назначен в канцелярию генерального прокурора и избран в 1-й (уголовный) департамент Верхнего земского суда Санкт-Петербуржской губернии. Взлёт карьеры Куракина пришёлся на период царствования императора Павла I. Сенатор (с 1796 года). Генеральный прокурор (в его канцелярии начал службу М. М. Сперанский, бывший до этого домашним учителем сына Куракина), управлял делами Тайной экспедиции, а также член Совета при Высочайшем дворе (1796-1798 годы). 16 декабря 1796 года император Павел I поручил Куракину собрать во всех государственных архивах изданные узаконения, передать их в Уложенную комиссию (смотри в статье Уложенные комиссии) и составить из них три книги законов Российской империи - уголовную, гражданскую и казённых дел. 19 декабря 1796 года на Куракина возложено управление Экспедицией государственных конских заводов.
Одновременно в 1797-1798 годах Куракин - министр Департамента уделов; главный директор Государственного ассигнационного банка, в 1798 году главный попечитель Вспомогательного банка для дворянства, образованного 18 декабря 1797 года по его инициативе. Поста генерального прокурора лишился в связи с интригой И. П. Кутайсова (из рода Кутайсовых) против «партии» императрицы Марии Фёдоровны, к которой причисляли обоих братьев Куракиных; направлен в 1-й департамент Сената. Вскоре подал в отставку и уехал в своё имение.
Возвращён на государственную службу императором Александром I. Председатель Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел, учреждённой указом Александра I от 15 сентября 1801 года. Малороссийский генерал-губернатор (1802-1807 годы). В период генерал- губернаторства Куракиным установлены новые границы края, проведена подготовительная работа для межевания земель, начата планомерная застройка городов; в 1804 году в Чернигове открыто ремесленное училище - одно из первых в России; в Полтаве сооружён памятник в честь столетия Полтавской битвы 1709 года (1805-1811 годы, архитектор Ж. Ф. Тома де Томон, скульптор Ф. Ф. Щедрин). С 1804 года Куракин - член Непременного совета. Министерства внутренних дел [24 ноября 1807 года - 31 матра 1810 года].
Под руководством Куракина значительно расширены полномочия и штаты МВД. По инициативе Куракина при министерстве 27 июня 1808 года образовано Главное правление мануфактур для заведования фабриками, поставлявшими сукно для обмундирования. 28 июля1808 года утверждён новый Устав Медико-хирургической академии, составленный в МВД под руководством Куракина. Указом императора Александра I от 21 сентября 1809 года по представлению Куракина в ведение МВД передан Комитет для приведения в лучшее состояние человеколюбивых заведений. 9 декабря 1809 года утверждено составленное Куракиным наставление товарищу министерства внутренних дел, в котором определялись его права и обязанности. Член Комитета охранения общей безопасности (1808-1810 годы, 1825-1829 годы). Член Государственного совета (с 1810 года; в 1821-1829 году председатель Департамента государственной экономии).
В марте 1810 года Куракин направлен в Париж, чтобы от имени Александра I поздравить с бракосочетанием императора Наполеона I. В отсутствие Куракина произведено реформирование МВД: часть функций передана Министерству финансов и Министерству полиции. Оставаться во главе ведомства с урезанными полномочиями Куракин не согласился и подал в отставку. В 1813 году председатель Комитета по борьбе с чумой в Волынской, Киевской и Подольской губерниях. Председатель Комитета финансов (1822-1829 годы), а также с 1824 года председатель Комитета для пособий санкт-петербуржским жителям, потерпевшим от наводнения. С 1826 года канцлер российских орденов; составил статут Беспорочной службы знака отличия. Член Верховного уголовного суда над декабристами.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1796 год; алмазными знаками к нему в 1797 году), Святого Андрея Первозванного (1797 год), Святого Владимира 1-й степени (1808 год) и другими.