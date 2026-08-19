КУРАКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

КУРАКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - князь, российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник 1-го класса.

Из ро­да Ку­ра­ки­ных . Брат Алек­сея Б. Ку­ра­ки­на. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ли име­ния в Са­ра­тов­ской, Пен­зен­ской, Мо­с­ков­ской, Санкт-Пе­тер­бург­ской, Псков­ской, Там­бов­ской, Ря­зан­ской гу­бер­ни­ях).

По­сле смер­ти от­ца вос­пи­ты­вал­ся Н. И. Па­ни­ным, бра­том ба­буш­ки А. И. Ку­ра­ки­ной, вме­сте с великим князем Пав­лом Пет­ро­ви­чем (бу­ду­щим императором Пав­лом I ), стал дру­гом дет­ст­ва на­след­ни­ка пре­сто­ла. Слу­шал лек­ции в университетете Кри­стиа­на Альб­рех­та в Ки­ле (1766 год), Страс­бург­ском (1769 год) и Лей­ден­ском (1770-1771 годы) университетах. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию в 1773 году со­сто­ял при великом князе Пав­ле Пет­ро­ви­че, в 1776 году со­про­во­ж­дал его в по­езд­ке в Бер­лин для зна­ком­ст­ва с не­вес­той - вюр­тем­берг­ской прин­цес­сой Со­фи­ей До­ро­те­ей Ав­гу­стой Луи­зой (бу­ду­щая императрица Ма­рия Фё­до­ров­на), за­тем ве­ли­ко­кня­же­скую че­ту - в их пу­те­ше­ст­вии по Западной Ев­ро­пе (1781-1782 годы).

С 1777 года исполнительный директор обер- про­ку­ро­ра 3-го департамента Се­на­та, в 1779 году исполнительный директор обер-про­ку­ро­ра 2-го департамента. В 1780-1783 годы пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Санкт-Пе­тербуржской губернии и за­се­да­тель в 1-м (уго­лов­ном) департаменте Верх­не­го зем­ско­го су­да. Один из ини­циа­то­ров от­кры­тия в 1778-1779 годах ма­сон­ской ло­жи «швед­ской сис­те­мы стро­го­го на­блю­де­ния» в Рос­сии, ко­то­рую императрица Ека­те­ри­на II по­до­з­ре­ва­ла в под­стре­ка­тель­ст­ве на­след­ни­ка к её свер­же­нию.

В 1782 году за пе­ре­пис­ку с фли­гель-адъ­ю­тан­том П. А. Би­би­ко­вым, со­дер­жав­шую кри­ти­ку Г. А. По­тём­ки­на (смотри По­тём­кин-Тав­ри­чес­кий ) и нра­вов российского дво­ра, уда­лён в са­ра­тов­ское име­ние (впо­след­ст­вии бла­го­да­ря великому князю Пав­лу Пет­ро­ви­чу по­лу­чил раз­ре­ше­ние два­ж­ды в год по­се­щать сто­ли­цу). Воз­вра­щён ко дво­ру императором Пав­лом I при его всту­п­ле­нии на пре­стол.

Член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (1796-1798, 1801 годы). В 1796-1798 годы член Кол­ле­гии ино­стран­ных дел (в 1801-1802 годах уп­рав­ляю­щий ею) и ви­це-канц­лер (вновь в 1801-1802 годы). Вме­сте с Ф. В. Рос­топ­чи­ным и великим князем Алек­сан­дром Пав­ло­ви­чем (бу­ду­щим императором Алек­сан­дром I) раз­би­рал бу­ма­ги императрицы Ека­те­ри­ны II и, ве­ро­ят­но, уча­ст­во­вал в унич­то­же­нии её за­ве­ща­ния, ли­шав­ше­го Пав­ла I пре­сто­ла. Пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель Е. И. В. при под­пи­са­нии 4 января 1797 года Кон­вен­ции с Маль­тий­ским ор­де­ном (смотри в статье Ио­ан­ни­ты ) об уч­ре­ж­де­нии Ве­ли­ко­го при­ор­ст­ва Рос­сий­ско­го (ве­ли­кий ба­льи ор­де­на с 1801 года). Действительный член Российской ака­де­мии (с 1798 года). Се­на­тор (с 1798 года).

Долж­но­сти ви­це-канц­ле­ра ли­шил­ся в ре­зуль­та­те при­двор­ной ин­три­ги И. П. Ку­тай­со­ва (из ро­да Ку­тай­со­вых), имев­шей це­лью ос­ла­бить влия­ние «пар­тии» императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, к ко­то­рой от­но­си­ли обо­их братьев Ку­ра­ки­ных. Его опа­ла пре­кра­ще­на по­сле от­ста­вок Н. П. Па­ни­на и Ф. В. Рос­топ­чи­на.

1 марта 1801 года под­пи­сал до­го­вор со Шве­ци­ей о друж­бе, тор­гов­ле и мо­репла­ва­нии. С 1801 года член Не­пре­мен­но­го со­ве­та. С 1802 года канц­лер российских ор­де­нов. По­сле по­ра­же­ния 3-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции сто­рон­ник за­клю­че­ния фран­ко-российского сою­за. Российский по­сол в Ве­не (1807-1808 годы). Сме­нил П. П. Дол­го­ру­ко­го и П. Я. Уб­ри на пе­ре­го­во­рах в Тиль­зи­те, уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года. По­сол в Па­ри­же (1808-1812 годы; од­но­вре­мен­но с 1810 года член Государственного со­ве­та). Про­яв­лял боль­шую на­стой­чи­вость, пы­та­ясь до­бить­ся под­пи­са­ния кон­вен­ции, га­ран­ти­ро­вав­шей от­каз Фран­ции от вос­ста­нов­ле­ния Поль­ши, чем вы­зы­вал на­рас­таю­щее раз­дра­же­ние На­по­ле­о­на I. Про­сла­вил­ся ге­ро­ическим по­ве­де­ни­ем во вре­мя по­жа­ра на ба­лу у австрийского по­сла князя К. Ф. Швар­цен­бер­га (1810 год).

С 1811 год в де­пе­шах при­зы­вал императора Алек­сан­д­ра I го­то­вить­ся к вой­не с Фран­ци­ей, пред­ла­гал до­бить­ся под­держ­ки или ней­тра­ли­те­та со сто­ро­ны Австрийской им­пе­рии и Прус­сии, за­клю­чить мир­ный до­го­вор с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , а с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Шве­ци­ей - сою­зы, в слу­чае вой­ны ре­ко­мен­до­вал из­бе­гать ге­не­раль­но­го сра­же­ния, ис­поль­зуя так­ти­ку «ма­лой вой­ны», при­ме­няе­мую ис­пан­ца­ми про­тив фран­цу­зов. В феврале 1812 года пред­ла­гал Н. П. Ру­мян­це­ву вес­ти с На­по­ле­о­ном I пе­ре­го­во­ры, что­бы от­тя­нуть на­ча­ло вой­ны.

До кон­ца жиз­ни со­хра­нял об­лик и при­выч­ки вель­мо­жи XVIII века; за лю­бовь к брил­ли­ан­там и чрез­мер­ное вни­ма­ние к оде­ж­де по­лу­чил про­зви­ще Пав­лин. В бра­ке не со­сто­ял, имел мно­же­ст­во вне­брач­ных де­тей, от не­го про­изош­ли два ба­рон­ских ро­да - Сер­до­би­ны и Врев­ские.

В 1804 году пе­ре­вёл в воль­ные хле­бо­паш­цы около 3 тысяч кре­сть­ян сло­бод Бе­ло­ку­ра­кин­ская и Пав­лов­ка Ста­ро­бель­ско­го у Во­ро­неж­ской губернии. Ус­ту­пил им 60 тысяч десятин (65,5 тысяч гектаров) зем­ли за вы­куп.

Член ВЭО (с 1776 года), в 1797 году из­бран его пре­зи­ден­том (от долж­но­сти от­ка­зал­ся).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1796 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1796 год), Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1802 год) и другими.

Сочинения:

Souvenirs d’un voyage en Hollande et en Angleterre. Saint-Pétersbourg, 1815 год

Опи­са­ние пу­те­ше­ст­вия в 1786 г. вниз по Су­ре... // Су­ра. 2001 год. № 1