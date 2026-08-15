КУРАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
КУРАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - русский прозаик, сценарист, литературный критик.
По окончании театроведческого факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (1961 год) работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм» (до 1988 года).
Дебютировал в печати в 1965 году. Литературную известность Кураеву принесла повесть «Капитан Дикштейн: Фантастическое повествование о мятежном кондукторе» (1987 год), обращённая к традициям Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского (тема «маленького человека», вторжение фантастического в обыденную реальность).
Одна из главных тем Кураева - Санкт-Петербург, который писатель называет «законченным художественным произведением». Повесть «Ночной дозор: Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР товарища Полуболотова» (1988 год) воссоздаёт образ демонического города, чья двойственная сущность (сочетание красоты и зла) отражается во внутреннем мире героев. Мотив двойничества и «петербургский миф» продолжают развиваться в «криминальной сюите» «Зеркало Монтачки» (1993 год). В повестях «Маленькая семейная тайна» (1990 год), «Петя по дороге в царствие небесное» (1991 год), «Блок-ада» (1994 год) варьруется тема смерти как способа выйти из пошлой повседневности.
В романе «Жребий № 241» (1995 год) Кураев сквозь призму биографий своих дедушки и бабушки анализирует историческую ситуацию России рубежа XIX-XX веков. Размышления Кураева о русской истории нашли отражение и в книге «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» (1996 год).
Среди других произведений: эссе о Чехове («Чехов с нами?», 1990 год; «Кто войдёт в дом Чехова?», 1993 год), публицистика, киносценарии.
Государственная премия РФ (1998 год).
Сочинения:
Питерская Атлантида: Повести и рассказы. СПб., 1999 год
Приют теней: Повести, рассказы, роман. М., 2001 год
Свидетели неизбежного. СПб., 2005 год
Похождения Кукуева. Сентиментальное путешествие. Иркутск, 2007 год.