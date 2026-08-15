КУПРИЯНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ
КУПРИЯНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ - российский военный деятель, вице-адмирал.
Дворянин. Окончил Морской кадетский корпус (1815 год). В 1819-1821 годах на шлюпе «Мирный» (командир - М. П. Лазарев) участвовал в российской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена, в 1822-1825 годы - в кругосветном плавании к берегам Русской Америки под рук. Лазарева на фрегате «Крейсер».
После возвращения на Балтику Куприянов - командир яхты «Лизета» (1826-1827 годы), произвёл опись Абоских шхер и Аландских островов. В русско-турецкую войну 1828-1829 годов состоял при начальнике Главного морского штаба князе А. С. Меншикове, участвовал в осаде и штурме турецкой крепости Анапа (1828 год, награждён золотым оружием с надписью «За храбрость»).
С 1829 года служил в Гвардейском экипаже и плавал на Балтике. В 1831 году во время Польского восстания 1830-1831 годов сопровождал генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича в Мемель (ныне Клайпеда), позднее состоял для особых поручений в Главной квартире действующей армии в Царстве Польском. В 1832 году командирован на Каспийское и Чёрное моря для осмотра портов и выбора мест для постройки новых.
Главный правитель Русской Америки (1834-1840 годы). В связи с усилением конкуренции со стороны Гудзонова залива компании 1670 года на юго-востоке Аляски Куприн обращал особое внимание на развитие товарообмена с местными племенами. Стремился примирить враждовавшие между собой индейские племена тлинкитов. По указанию Куприна произведена подробная опись берегов Южных Аляски (1836 год), расширена на юго-восток, на более плодородные земли, территория колонии Росс (ныне Форт-Росс). По возвращении в Кронштадт (1841 год) состоял офицером для особых поручений при начальнике Главного морского штаба. С 1853 года член Морского генерал-аудиториата.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1828 год) и другими.