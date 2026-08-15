КУПРИЯНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ

КУПРИЯНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ - российский военный деятель, вице-адмирал.

Дво­ря­нин. Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1815 год). В 1819-1821 годах на шлю­пе «Мир­ный» (командир - М. П. Ла­за­рев) уча­ст­во­вал в российской кру­го­свет­ной во­енно-морской экс­пе­ди­ции под руководством Ф. Ф. Бел­линс­гау­зе­на , в 1822-1825 годы - в кру­го­свет­ном пла­ва­нии к бе­ре­гам Рус­ской Аме­ри­ки под рук. Ла­за­ре­ва на фре­га­те «Крей­сер».

По­сле воз­вра­щ­е­ния на Бал­ти­ку Куприянов - командир ях­ты «Ли­зе­та» (1826-1827 годы), про­из­вёл опись Або­ских шхер и Аланд­ских островов. В русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов со­сто­ял при начальнике Главного морского шта­ба князе А. С. Мен­ши­ко­ве, уча­ст­во­вал в оса­де и штур­ме турецкой кре­по­сти Ана­па (1828 год, на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость»).

С 1829 года слу­жил в Гвардейском эки­па­же и пла­вал на Бал­ти­ке. В 1831 году во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов со­про­во­ж­дал генерал-фельдмаршала И. Ф. Пас­ке­ви­ча в Ме­мель (ны­не Клай­пе­да), позд­нее со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний в Главной квар­ти­ре дей­ст­вую­щей ар­мии в Цар­ст­ве Поль­ском . В 1832 году ко­ман­ди­рован на Кас­пий­ское и Чёр­ное мо­ря для ос­мот­ра пор­тов и вы­бо­ра мест для по­строй­ки но­вых.

Главный пра­ви­тель Рус­ской Аме­ри­ки (1834-1840 годы). В свя­зи с уси­ле­ни­ем кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны Гуд­зо­но­ва за­ли­ва ком­па­нии 1670 года на юго-вос­то­ке Аля­ски Куприн об­ра­щал осо­бое вни­ма­ние на раз­ви­тие то­ва­ро­об­ме­на с ме­ст­ны­ми пле­ме­на­ми. Стре­мил­ся при­ми­рить вра­ж­до­вав­шие ме­ж­ду со­бой ин­дей­ские пле­ме­на тлин­ки­тов. По ука­за­нию Куприна про­из­ве­де­на под­роб­ная опись бе­ре­гов Южных Аля­ски (1836 год), рас­ши­ре­на на юго-вос­ток, на бо­лее пло­до­род­ные зем­ли, тер­ри­то­рия ко­ло­нии Росс (ны­не Форт-Росс). По воз­вра­ще­нии в Крон­штадт (1841 год) со­сто­ял офи­це­ром для осо­бых по­ру­че­ний при начальнике Главного морского шта­ба. С 1853 года член Морского ге­не­рал-ау­ди­то­риа­та.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1828 год) и другими.