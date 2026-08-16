КУПРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

КУПРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, член- корреспондент АХ СССР (1954 год).

Учил­ся в ча­ст­ной шко­ле Л. Е. Дмит­рие­ва-Кав­каз­ско­го (в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1902-1904 годы), сту­дии К. Ф. Юо­на (в Мо­ск­ве, 1904-1906 годы), в МУЖВЗ (1906-1910 годы) у А. Е. Ар­хи­по­ва, К. А. Ко­ро­ви­на , Л. О. Пас­тер­на­ка (ис­клю­чён из учи­ли­ща как пред­ста­ви­тель «ра­ди­каль­но-оп­по­зи­ци­он­но­го те­че­ния»). Один из членов-уч­ре­ди­те­лей общества «Буб­но­вый ва­лет» (1911 год), вхо­дил в об­ще­ст­ва «Мо­с­ков­ские жи­во­пис­цы» (1924 год), «Бы­тие» (1926 год); уча­ст­во­вал так­же в вы­став­ках «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (1917 год, 1921 год).

Ран­нее твор­че­ст­во Куприна сфор­ми­ро­ва­лось под влия­ни­ем се­зан­низ­ма и ку­биз­ма. В его жи­во­пи­си 1910-х годы до­ми­ни­ру­ет на­тюр­морт («С ты­к­вой», 1912 год; «С си­ним под­но­сом», 1914 год; «Со ста­ту­эт­кой Б. Д. Ко­ро­лё­ва», 1919 год; все - ГТГ). С 1920-х годов в жи­во­пи­си Куприна ве­ду­щее ме­сто за­ни­ма­ет пей­заж, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ют им­прес­сио­ни­стические . и реа­ли­стические тен­ден­ции. Од­на из главных тем его пей­заж­ной жи­во­пи­си - об­раз Кры­ма, над ко­то­рым он ра­бо­тал с 1926 года: «Ули­ца в Бах­чи­са­рае. Пол­день» (1926 год), «Бах­чи­са­рай. Чу­рук-Су. Пол­день» (1927 год; обе - ГРМ), «То­по­ля» (1927 год, ГТГ). Осо­бое ме­сто в жи­во­пи­си Куприна за­ни­ма­ет ин­ду­ст­ри­аль­ный пей­заж («За­вод под Мо­ск­вой», 1915 год, ГТГ; «Ба­ку. Неф­тя­ные про­мыс­лы Би­би-Эй­бат», 1931 год, ГРМ и ГТГ). С 1930-х годов, под влия­ни­ем ус­та­но­вок со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма , его про­из­ве­де­ния ста­но­вят­ся бо­лее ака­де­мич­ны­ми («Беа­саль­ская до­ли­на», 1937 год, ГТГ; «За­мер­заю­щее бо­ло­то», 1947 год, ГРМ).

Пре­по­да­вал в Мо­ск­ве - в ГСХМ (1918-1920 годы), Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1922-1930 годы; профессор с 1924 года), Тек­стиль­ном институте (1931-1939 годы), МВХПУ (1946-1952 годы), так­же в Ни­же­го­род­ских и Сор­мов­ских ГСХМ (1920-1922 годы).

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фия // Мас­те­ра со­вет­ско­го изо­бра­зи­тель­но­го ис­кус­ст­ва. Про­из­ве­де­ния и ав­то­био­гра­фи­че­ские очер­ки. М., 1951 год. Т. 1

Ме­то­ды и тех­ни­ка жи­во­пи­си // Во­про­сы изо­бра­зи­тель­но­го ис­кус­ст­ва. М., 1956 год. Вып. 3