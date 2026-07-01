КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Русский прозаик.

В 1889 г., учась в Александровском военном училище, опубликовал свой первый рассказ "Последний дебют". В 1894 г. вышел в отставку. Опубликовал серию очерков "Киевские типы" (1895-1898 гг.). В 90-е гг., путешествуя по России, написал более ста произведений. Сотрудничал в журнале “Русское богатство”. В повести «Молох» (1896) критиковал индустриальную капиталистическую цивилизацию, подобную Молоху, пожирающему людей. В 1897 г. Куприн служил управляющим имением в Ровенском уезде, свои наблюдения представил в рассказах "Лесная глушь", "Конокрады", "Серебряный волк", повести "Олеся". Куприн писал и рассказы о животных ("Изумруд", "Белый пудель", "Барбос и Кулька", "Ю-ю" и др.). В 1899 г. Куприн познакомился с М. Горьким . В его журнале "Знание" в 1905 г. был опубликован "Поединок" Куприна. В этой повести описана жестокость армейских порядков царской армии. Повесть имела большой общественный резонанс. Во время Первой российской революции Куприн вел активную общественную деятельность: выступал с чтением наиболее критических отрывков из “Поединка”, контактировал матросами и лейтенантом П. Шмидтом, укрывал спасшихся с мятежного “Очакова” матросов. Был выслан из Севастополя, обличал расправу с командой восставшего крейсера “Очаков”. Склонялся к анархизму. В фантастическом утопическом произведении "Тост" (1906) Куприн переносит читателя в 2906 г., когда планета уже вступила в новую эру счастливой и гармоничной жизни, и свободное человечество в день всепланетного торжества с благодарностью вспоминает о героях революции 1905 г. В 1907 г. Куприн написал рассказ "Гамбринус" о протесте "маленького человека" против произвола. Обращался к библейским сюжетам ("Суламифь", 1908). В 1910 г. Куприн написал "Святую ложь" и "Гранатовый браслет", посвященный теме всепоглощающей любви. Рассказ “Анафема” (1913) был посвящен теме искусства, делающего человека смелым и протестующим. Научно-фантастическая повесть “Жидкое солнце” (1912) ставит вопрос об ответственности ученого, предвосхищая проблемы, связанные с атомной энергией. Во время Первой мировой войны служил в Финляндии, по состоянию здоровья вышел в отставку в 1915 г. Повесть о публичных женщинах "Яма" (1915) вызвала широкий общественный резонанс. Считал, что лидеры большевизма – честные люди, но не был согласен с их политикой. Работал в издательстве «Всемирная литература». Во время наступления Северо-Западной армии Куприн в октябре 1919 г. оказался на территории, занятой белыми в Гатчине. Поступил в армию в чине поручика, работал в военной газете «Приневский край». После поражения белых в декабре 1919 г. уехал в Хельсинки, затем в Париж. В эмиграции плодотворно работал ("Однорукий комендант", "Тень императора" и др.). Куприн ностальгировал по России. В 1928-1933 гг. написал автобиографический роман "Юнкера", роман "Планета". В 1937 г. с семьей возвратился на родину.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. М.. 2006-2007.

Авторы статьи: Шубин А.В. , Герулайтис Н.А.