КУПРЕЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУПРЕЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - Российский график.
Учился в Санкт-Петербурге у А. П. Остроумовой-Лебедевой (1912-1917 годы), в студиях Д. Н. Кардовского (1912–14 год) и К. С. Петрова-Водкина (1914-1916 годы). С 1922 года жил в Москве. Член объединений Общество художников-станковистов (ОСТ) и «Четыре искусства» (середина 1920-х годов). Работал в разных графических манерах и техниках (ксилография, литография, акварель, рисунок) в области иллюстрации и книжного оформления, сотрудничал с сатирическими журналами «Безбожник», «Крокодил», журналом «Пионер» и другими.
В ранних ксилографиях («Броневики», 1918 год; «Крейсер Аврора», 1923 год) и рисунках (серии «Железнодорожные пути», 1927 год, «Балтфлот», 1932 год, обе - ГТГ) непосредственность и экспрессивность сочетаются с точностью передачи натуры. Выполнял также зарисовки на бытовые темы («Кофейня на пляже», 1925 год, и другие), пейзажи, отмеченные живописностью, богатством тональных переходов (серии акварелей «Вечера в Селище», «Стада», 1926-1929 годы; ГТГ, ГМИИ, ГРМ). Купреянов был в числе отечественных графиков, разрабатывавших тоновую психологическую иллюстрацию (к произведениям Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского, М. Горького, А. А. Фадеева и другими). Преподавал в Москве - в Высшем институте фотографии и фототехники (начало 1920-х годов), Вхутемасе - Вхутеине (профессор, 1922-1930 годы) и Полиграфическом институте (1930-1933 годы); среди учеников - М. В. Куприянов, Н. А. Соколов, А. М. Лаптев.
Сочинения:
Литературно-художественное наследие. М., 1973 год