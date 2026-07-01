КУПРЕЯНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ

Начало карьеры

В русской истории было много исследователей. Одним из таковых стал Иван Антонович Купреянов (Куприянов).

О ранних годах жизни путешественника сохранились немногочисленные сведения. Точная дата рождения неизвестна. Одни исследователи называют 1794 г., другие – 1799/1800 г. Место рождения – усадьба Федосово.

Как и большинство родителей – дворян, Купреяновы отдали своего сына в Морской кадетский корпус. В 1812 г. он стал гардемарином, а в 1815 г. – мичманом.

Экспедиции

После окончания учебного заведения началась взрослая жизнь. И в ней нашлось место дальним странствиям. В 1819 г. К. вошел в состав первой русской Антарктической экспедиции, которой руководил Ф.Ф. Беллинсгаузен. Отряд вышел из Кронштадта и направился на юг. К. служил мичманом на «Мирном». Цель – найти Антарктиду.

Экспедиция принесла блестящие результаты – открыла Антарктиду. «Восток» (Ф.Ф. Беллинсгаузен) и «Мирный» (М.П. Лазарев) обошли по окружности весь материк, обнаружили десятки новых о-вов, собрали уникальные коллекции.

Не прошло и года, как К. отправился в очередное плавание. В августе 1822 г. началось кругосветное путешествие «Крейсера», которое возглавил М.П. Лазарев. Отряд должен был дойти до русских владений в Северной Америке.

Служба на Балтике и в Черном море

Возвратившись в столицу, К. приступил к службе на Балтийском море. В 1826 – 1827 гг. он Занимался описанием Абосских шхер и Аландских о-вов. С 1828 г. – капитан-лейтенант.

В жизни К. был и черноморский этап. В 1828 – 1829 гг. он среди прочих атаковал крепость Анапу. По заданию командующего осадой Варны переправил через горы в озеро Девно баркас, чтобы изолировать турок и не допустить их связь с крепостью.

Последовало возвращение в Кронштадт. К. вошел в гвардейский экипаж и плавал по Балтике.

В Польскую кампанию 1831 г. К. обеспечил доставку главнокомандующего И.Ф. Паскевича-Эриванского в Пултуск. Затем занимался доставкой войск по Висле. Охранял на баржах и лодках мосты близ крепости Модлин. После взятия Варшавы Иван Антонович формирует на Висле вооруженную флотилию. За Польскую кампанию К. получил орден Св. Анны II степени, императорскую корону к нему и повышен до капитана 2-го ранга.

В 1832 г. К. оказался в Каспийском и Черном морях. Изучал расположение портов и выбирал новые места для строительства новых.

На службе Российско-Американской компании (РАК)

Вскоре жизнь К. резко изменилась. 30 августа 1834 г. его повысили до капитана 1-го ранга и назначили Главным правителем Русской Америки.

Добирался К. из столицы по суше: сначала до г. Охотска, затем – морем до Аляски. В конце октября 1835 г. он принял дела у Ф.П. Врангеля и исполнял должность до середины 1840 г. За годы в Русской Америке К. усилил связи с аборигенами. К его заслугам относится описание южного побережья Аляски. Развивал крепость Росс. Сдав дела новому правителю А.К. Этолину, отбыл в столицу.

Дальнейшая судьба

Вернувшись с дальних берегов, К. был назначен командиром отряда фрегатов в Кронштадте. Член общего присутствия Морского интендантства и Морского генерал-аудитората. С 1843 г. – контр-адмирал, с 1852 г. – вице-адмирал.

Умер К. в 1857 г. и был похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.