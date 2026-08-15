КУПОЛ СКАЛЫ

КУПОЛ СКАЛЫ - одна из главных святынь ислама в центре комплекса культовых сооружений Харам аш-Шариф в Иерусалиме .

В му­сульманском пре­да­нии свя­зы­ва­ет­ся с ме­стом жерт­во­при­но­ше­ния Иб­ра­хи­ма и воз­не­се­ния (ми­радж) про­ро­ка Му­хам­ме­да. По­строе­на омей­яд­ским ха­ли­фом Абд аль- Ма­ли­ком в 687-691 годах. Пред­став­ля­ет со­бой один из наи­бо­лее ран­них па­мят­ни­ков ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ры, по пла­ну и внутреннему уб­ран­ст­ву близ­кий ран­не­хри­сти­ан­ским ви­зантийским мар­ти­ри­ям . По­зо­ло­чен­ный де­ревянный ку­пол диа­мет­ром 20,5 метров и высотой 30 метров по­ко­ит­ся на воз­ве­дён­ном над ска­лой вы­соком ци­лин­д­рическом двухярус­ном ба­ра­ба­не. Его ок­ру­жа­ет 8-уголь­ная в пла­не об­ход­ная га­ле­рея с пло­ски­ми ни­ша­ми сна­ру­жи. Вы­со­кий па­ра­пет с ар­ка­дой мас­ки­ру­ет скат кры­ши. Внутрь зда­ния ве­дут 4 две­ри с пор­ти­ка­ми. Верх­няя часть стен ук­ра­ше­на мо­заи­ка­ми омей­яд­ско­го вре­ме­ни.

На­чи­ная с Аб­ба­си­дов ме­четь Купол Скалы не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лась. При кре­сто­нос­цах слу­жи­ла цер­ко­вью. От это­го вре­ме­ни со­хра­нил­ся де­ревянный ам­вон, пре­вра­щён­ный в под­став­ку для Ко­ра­на . Уб­ран­ст­во Купола Скалы силь­но из­ме­не­но в XVI веке при Су­лей­ма­не I Ка­ну­ни. В ХХ веке про­ве­де­но 6 рес­тав­ра­ций, в том числе в 1956-1962 годах.

Купол Скалы в составе памятников Старого го­рода (в Иерусалиме) включён в список Всемирного наследия.

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