КУПОЛ
КУПОЛ - пространственная несущая конструкция верхней части здания или сооружения, по форме близкая к полусфере либо другой поверхности вращения выпуклой наружу кривой вокруг вертикальной оси.
От вертикальной нагрузки в куполе возникают горизонтальные усилия (распор), которые передаются на поддерживающую его конструкцию или воспринимаются нижним (опорным) кольцом самого купола. Применяется для перекрытия круглых, эллиптических или многоугольных в плане помещений без дополнительных промежуточных опор.
Куполы из камня и обожжённого кирпича появились в древности, первоначально - в виде так называемых ложных куполов, в которых горизонтальные ряды кладки, нависая один над другим, не передают стенам усилий распора («гробница Атрея» в Микенах, около 1350-1250 годов до нашей эры). Важное значение получил купол в архитектуре Древнего Рима с развитием клинчатых арок, сводов и особенно после изобретения бетона. Перекрывая без опор большое помещение в центрических сооружениях, купол усиливал его роль в архитектурной композиции, придавал ему простор и торжественную величественность, нередко образно выражая идею силы и незыблемость религиозных представлений (грандиозный кессонированный купол Пантеона в Риме).