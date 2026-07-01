КУПОЛ

КУПОЛ - пространственная несущая конструкция верхней части здания или сооружения, по форме близкая к полусфере либо другой поверхности вращения выпуклой наружу кривой вокруг вертикальной оси.

От вер­ти­каль­ной на­груз­ки в куполе воз­ни­ка­ют го­ри­зон­таль­ные уси­лия (рас­пор), ко­то­рые пе­ре­да­ют­ся на под­дер­жи­ваю­щую его кон­ст­рук­цию или вос­при­ни­ма­ют­ся ниж­ним (опор­ным) коль­цом са­мо­го купола. При­ме­ня­ет­ся для пе­ре­кры­тия круг­лых, эл­лип­ти­че­ских или мно­го­уголь­ных в пла­не по­ме­ще­ний без до­пол­нительных про­ме­жу­точ­ных опор.

Куполы из кам­ня и обож­жён­но­го кир­пи­ча поя­ви­лись в древ­но­сти, пер­во­на­чаль­но - в ви­де так называемых лож­ных куполов, в ко­то­рых го­ри­зон­таль­ные ря­ды клад­ки, на­ви­сая один над дру­гим, не пе­ре­да­ют сте­нам уси­лий рас­по­ра («гроб­ни­ца Ат­рея» в Ми­ке­нах, около 1350-1250 годов до нашей эры). Важ­ное зна­че­ние по­лу­чил купол в ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го Ри­ма с раз­ви­ти­ем клин­ча­тых арок, сво­дов и осо­бен­но по­сле изо­бре­те­ния бе­то­на. Пе­ре­кры­вая без опор боль­шое по­ме­ще­ние в цен­трических со­ору­же­ни­ях, купол уси­ли­вал его роль в ар­хитектурной ком­по­зи­ции, при­да­вал ему про­стор и тор­жественную ве­ли­че­ст­вен­ность, не­ред­ко об­раз­но вы­ра­жая идею си­лы и не­зыб­ле­мость ре­лигиозных пред­став­ле­ний (гран­ди­оз­ный кес­со­ни­ро­ван­ный купол Пан­те­о­на в Ри­ме).

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