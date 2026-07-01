КУПЛЯ-ПРОДАЖА
В гражданском праве договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму.
Товаром по договору К.-п. могут быть любые вещи, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Виды объектов гражд. прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Виды объектов гражд. прав, которые могут принадлежать лишь определённым участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по спец. разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом. Договор может быть заключён на К.-п. товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретён продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара. Условие о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. К.-п. является одним из типов договоров, регулирующих обязательства по передаче имущества. Этим объясняется широкое применение договора в имущественном обороте.
К.-п. относится к числу традиц. институтов гражд. права, имеющих многовековую историю развития. Уже в классич. римском праве складывается в качестве консенсуального контракта emptio et venditio, под которым понимался договор, посредством которого одна сторона – продавец (venditor) обязуется предоставить др. стороне – покупателю (emptor) вещь, товар (merx), а др. сторона – покупатель обязуется уплатить продавцу за указанную вещь определённую денежную цену (premium). Условия о товаре и его цене признавались существенными элементами К.-п. Римскому праву были известны договоры о продаже будущего урожая, в таких случаях применялся договор о продаже вещи будущей или ожидаемой (mei futurae sive speratae), а продажа считалась совершённой под отлагательным условием. Договор К.-п. мог иметь своим предметом также бестелесную вещь (res incorporalis), т. е. имущественное право (право требования, право осуществления узуфрукта и т. п.).
Договор К.-п. является консенсуальным, поскольку считается заключённым с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям, а момент вступления договора в силу не связывается с передачей товара покупателю. Собственно передача товара покупателю представляет собой исполнение заключённого и вступившего в силу договора К.-п. со стороны продавца. Договор К.-п. – возмездный, поскольку продавец за исполнение своих обязанностей по передаче товара покупателю должен получить от последнего встречное предоставление в виде оплаты полученного товара. Договор К.-п. – двусторонний, поскольку каждая из сторон (продавец и покупатель) несёт обязанности в пользу др. стороны и считается должником др. стороны в том, что обязана сделать в её пользу, и одновременно её кредитором в том, что имеет право от неё требовать. Более того, в договоре имеют место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность продавца передать покупателю товар и обязанность покупателя уплатить покупную цену, которые взаимно обусловливают друг друга и являются в принципе экономически эквивалентными.
Цель К.-п. состоит в перенесении права собственности на вещь, служащую товаром, на покупателя. По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента её передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит гос. регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
Договором К.-п. должны быть предусмотрены требования, предъявляемые к качеству товара. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. Необходимо различать законную и договорную гарантии качества товара. Законная гарантия имеется во всех случаях, если таковая не предусмотрена договором. Сущность законной гарантии состоит в том, что товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его качеству в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Договор К.-п. является родовым понятием по отношению к некоторым др. договорам (отд. виды К.-п.), суть которых заключается в том, что одно лицо обязуется передать в собственность др. лица к.-л. имущество, а последнее обязуется принять это имущество и уплатить за него определённую денежную сумму (цену). К числу договоров, признаваемых в качестве отд. видов К.-п., относятся: розничная торговля, контрактация, поставка товаров, поставка товаров для гос. нужд (см. Поставка), договоры энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия.
Автор статьи: Е. Э. Чуковская.