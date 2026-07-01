КУПЛЯ-ПРОДАЖА

В гражданском праве договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму.

То­ва­ром по до­го­во­ру К.-п. мо­гут быть лю­бые ве­щи, ес­ли они не изъ­я­ты из обо­ро­та или не ог­ра­ни­че­ны в обо­ро­те. Ви­ды объ­ек­тов гражд. прав, на­хо­ж­де­ние ко­то­рых в обо­ро­те не до­пус­ка­ет­ся (объ­ек­ты, изъ­я­тые из обо­ро­та), долж­ны быть пря­мо ука­за­ны в за­ко­не. Ви­ды объ­ек­тов гражд. прав, ко­то­рые мо­гут при­над­ле­жать лишь оп­ре­де­лён­ным уча­ст­ни­кам обо­ро­та ли­бо на­хо­ж­де­ние ко­то­рых в обо­ро­те до­пус­ка­ет­ся по спец. раз­ре­ше­нию (объ­ек­ты, ог­ра­ни­чен­но обо­ро­то­спо­соб­ные), оп­ре­де­ля­ют­ся в по­ряд­ке, ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном. До­го­вор мо­жет быть за­клю­чён на К.-п. то­ва­ра, имею­ще­го­ся в на­ли­чии у про­дав­ца в мо­мент за­клю­че­ния до­го­во­ра, а так­же то­ва­ра, ко­то­рый бу­дет соз­дан или при­об­ре­тён про­дав­цом в бу­ду­щем, ес­ли иное не ус­та­нов­ле­но за­ко­ном или не вы­те­ка­ет из ха­рак­те­ра то­ва­ра. Ус­ло­вие о то­ва­ре счи­та­ет­ся со­гла­со­ван­ным, ес­ли до­го­вор по­зво­ля­ет оп­ре­де­лить на­име­но­ва­ние и ко­ли­че­ст­во то­ва­ра. К.-п. яв­ля­ет­ся од­ним из ти­пов до­го­во­ров, ре­гу­ли­рую­щих обя­за­тель­ст­ва по пе­ре­да­че иму­ще­ст­ва. Этим объ­яс­ня­ет­ся ши­ро­кое при­ме­не­ние до­го­во­ра в иму­ще­ст­вен­ном обо­ро­те.

К.-п. от­но­сит­ся к чис­лу тра­диц. ин­сти­ту­тов гражд. пра­ва, имею­щих мно­го­ве­ко­вую ис­то­рию раз­ви­тия. Уже в клас­сич. рим­ском пра­ве скла­ды­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве кон­сен­су­аль­но­го кон­трак­та emptio et ven­ditio, под ко­то­рым по­ни­мал­ся до­го­вор, по­сред­ст­вом ко­то­ро­го од­на сто­ро­на – про­да­вец (venditor) обя­зу­ет­ся пре­дос­та­вить др. сто­ро­не – по­ку­па­те­лю (emptor) вещь, то­вар (merx), а др. сто­ро­на – по­ку­па­тель обя­зу­ет­ся уп­ла­тить про­дав­цу за ука­зан­ную вещь оп­ре­де­лён­ную де­неж­ную це­ну (premium). Ус­ло­вия о то­ва­ре и его це­не при­зна­ва­лись су­ще­ст­вен­ны­ми эле­мен­та­ми К.-п. Рим­ско­му пра­ву бы­ли из­вест­ны до­го­во­ры о про­да­же бу­ду­ще­го уро­жая, в та­ких слу­ча­ях при­ме­нял­ся до­го­вор о про­да­же ве­щи бу­ду­щей или ожи­дае­мой (mei futurae sive speratae), а про­да­жа счи­та­лась со­вер­шён­ной под от­ла­га­тель­ным ус­ло­ви­ем. До­го­вор К.-п. мог иметь сво­им пред­ме­том так­же бес­те­лес­ную вещь (res incorporalis), т. е. иму­ще­ст­вен­ное пра­во (пра­во тре­бо­ва­ния, пра­во осу­ще­ст­в­ле­ния узуф­рук­та и т. п.).

До­го­вор К.-п. яв­ля­ет­ся кон­сен­су­аль­ным, по­сколь­ку счи­та­ет­ся за­клю­чён­ным с мо­мен­та дос­ти­же­ния сто­ро­на­ми со­гла­ше­ния по его су­ще­ст­вен­ным ус­ло­ви­ям, а мо­мент всту­п­ле­ния до­го­во­ра в си­лу не свя­зы­ва­ет­ся с пе­ре­да­чей то­ва­ра по­ку­па­те­лю. Соб­ст­вен­но пе­ре­да­ча то­ва­ра по­ку­па­те­лю пред­став­ля­ет со­бой ис­пол­не­ние за­клю­чён­но­го и всту­пив­ше­го в си­лу до­го­во­ра К.-п. со сто­ро­ны про­дав­ца. До­го­вор К.-п. – воз­мезд­ный, по­сколь­ку про­да­вец за ис­пол­не­ние сво­их обя­зан­но­стей по пе­ре­да­че то­ва­ра по­ку­па­те­лю дол­жен по­лу­чить от по­след­не­го встреч­ное пре­дос­тав­ле­ние в ви­де оп­ла­ты по­лу­чен­но­го то­ва­ра. До­го­вор К.-п. – дву­сто­рон­ний, по­сколь­ку ка­ж­дая из сто­рон (про­да­вец и по­ку­па­тель) не­сёт обя­зан­но­сти в поль­зу др. сто­ро­ны и счи­та­ет­ся долж­ни­ком др. сто­ро­ны в том, что обя­за­на сде­лать в её поль­зу, и од­но­вре­мен­но её кре­ди­тором в том, что име­ет пра­во от неё тре­бо­вать. Бо­лее то­го, в до­го­во­ре име­ют ме­сто две встреч­ные обя­зан­но­сти, оди­на­ко­во су­ще­ст­вен­ные и важ­ные: обя­зан­ность про­дав­ца пе­ре­дать по­ку­па­те­лю то­вар и обя­зан­ность по­ку­па­те­ля уп­ла­тить по­куп­ную це­ну, ко­то­рые вза­им­но обу­слов­ли­ва­ют друг дру­га и яв­ля­ют­ся в прин­ци­пе эко­но­ми­че­ски эк­ви­ва­лент­ны­ми.

Цель К.-п. со­сто­ит в пе­ре­несе­нии пра­ва соб­ст­вен­но­сти на вещь, слу­жа­щую то­ва­ром, на по­ку­па­те­ля. По об­ще­му пра­ви­лу пра­во соб­ст­вен­но­сти у при­об­ре­та­те­ля ве­щи по до­го­во­ру воз­ни­ка­ет с мо­мен­та её пе­ре­да­чи, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном или до­го­во­ром. В тех слу­ча­ях, ко­гда от­чу­ж­де­ние иму­ще­ст­ва под­ле­жит гос. ре­ги­ст­ра­ции, пра­во соб­ст­вен­но­сти у при­об­ре­та­те­ля воз­ни­ка­ет с мо­мен­та та­кой ре­ги­ст­ра­ции, ес­ли иное не ус­та­нов­ле­но за­ко­ном.

До­го­во­ром К.-п. долж­ны быть пре­ду­смот­ре­ны тре­бо­ва­ния, предъ­яв­ляе­мые к ка­че­ст­ву то­ва­ра. Про­да­вец обя­зан пе­ре­дать по­ку­па­те­лю то­вар, ка­че­ст­во ко­то­ро­го со­от­вет­ст­ву­ет до­го­во­ру. Важ­ное зна­че­ние име­ют нор­мы о га­ран­тии ка­че­ст­ва то­ва­ра. Не­об­хо­ди­мо раз­ли­чать за­кон­ную и до­го­вор­ную га­ран­тии ка­че­ст­ва то­ва­ра. За­кон­ная га­ран­тия име­ет­ся во всех слу­ча­ях, ес­ли та­ко­вая не пре­ду­смот­ре­на до­го­во­ром. Сущ­ность за­кон­ной га­ран­тии со­сто­ит в том, что то­вар дол­жен со­от­вет­ст­во­вать тре­бо­ва­ни­ям, предъ­яв­ляе­мым к его ка­че­ст­ву в мо­мент пе­ре­да­чи по­ку­па­те­лю, ес­ли иной мо­мент оп­ре­де­ле­ния со­от­вет­ст­вия то­ва­ра этим тре­бо­ва­ни­ям не пре­ду­смот­рен до­го­во­ром, и в пре­де­лах ра­зум­но­го сро­ка дол­жен быть при­год­ным для це­лей, для ко­то­рых то­ва­ры та­ко­го ро­да обыч­но ис­поль­зу­ют­ся.

До­го­вор К.-п. яв­ля­ет­ся ро­до­вым по­ня­ти­ем по от­но­ше­нию к не­ко­то­рым др. до­го­во­рам (отд. ви­ды К.-п.), суть ко­то­рых за­клю­ча­ет­ся в том, что од­но ли­цо обя­зу­ет­ся пе­ре­дать в соб­ст­вен­ность др. ли­ца к.-л. иму­ще­ст­во , а по­след­нее обя­зу­ет­ся при­нять это иму­ще­ст­во и уп­ла­тить за не­го оп­ре­де­лён­ную де­неж­ную сум­му (це­ну). К чис­лу до­го­во­ров, при­зна­вае­мых в ка­че­ст­ве отд. ви­дов К.-п., от­но­сят­ся: роз­нич­ная тор­гов­ля, кон­трак­та­ция, по­став­ка то­ва­ров, по­став­ка то­ва­ров для гос. нужд (см. По­став­ка ), до­го­во­ры энер­го­снаб­же­ния, про­да­жи не­дви­жи­мо­сти, про­да­жи пред­при­ятия.

Автор статьи: Е. Э. Чу­ков­ская.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)