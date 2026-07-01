КУПКА ФРАНТИШЕК
КУПКА ФРАНТИШЕК - чешский живописец, график.
Учился в Художественнопромышленном училище в Яромерже, затем - в пражской АХ (1887-91 годы) у Ф. Секуэнса, в венской АХ (1892-1893 годы) у А. Айзенменгера, в 1894 году - у К. Дифенбаха в Вене. В годы учёбы увлёкся теософией. С 1895 года жил в Париже. Сотрудничал во многих иллюстрированных журналах. В графических и живописных работах конца 1890-х - начала 1900-х годов преобладает социально-критическая тематика («Деньги», «Религия», «Мир», все 1899 года, Национальная галерея, Прага). Одновременно писал спиритуалистические аллегории в духе символизма («Баллада: радости жизни», 1901-1902 год, там же). В картинах 1907-1910 годов, близких фовизму, проявилось увлечение Купки искусством греческой архаики. В 1911 году включился в созданную братьями М. Дюшаном, Р. Дюшан-Вийоном и Ж. Вийоном группу «Пюто», в которую входили также Ф. Леже, X. Грис, Ж. Метсенже, А. Архипенко. С этого времени Купка сосредоточил внимание на решении формально-пластических задач и стал одним из ведущих мастеров европейского авангардизма.
Под воздействием футуристической теории симультанности, а также современных научно- технических достижений (хронофотография, рентгеновские лучи) Купка обратился к опытам передачи движения посредством разложения форм на одномоментные аспекты («Женщина, собирающая цветы», 1910-1911 годы, Национальный музей современного искусства, Париж). К началу 1910-х годов относятся его первые абстрактные композиции («Круги Ньютона», 1911-1912 годы, там же; «Этюд к языку вертикалей», 1911 год, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид; «Аморфа, фуга в двух цветах», 1912 год, Национальная галерея, Прага). В абстракциях Купки радужные цвета располагаются по концентрически пересекающимся окружностям, расходящимся параболам, полусферам, создавая многомерные системы свёртывающихся и раскрывающихся пространств («Размещение графических мотивов», 1912-1913 годы, собрание Тиссен-Борнемиса; «Вокруг точки», 1925-1930 годы, Национальный музей современного искусства, Париж). Большая серия «Горизонтальные и вертикальные планы» (1913-1928 годы) строится на сложных пересечениях призматических форм и преломлённых световых лучей, вызывая многоплановые ассоциации с готической архитектурой, музыкальной полифонией, космической гармонией («Собор», 1913 год, частное собрание, Париж; «Голубое движение», 1924 год, Национальный музей современного искусства, Париж). В теоретическом сочинении «Творение в пластических искусствах» («La création dans les arts plastiques», 1911 год; издание 1923 года) Купка изложил свои представления о назначении искусствава: художник призван найти зримые эквиваленты «другой реальности» - миросозидающих, животворящих сил Вселенной.
С 1919 года Купка - экстраординарный профессор пражской АХ (занимался обучением чешских студентов в Париже). Встретившись с Т. ван Дусбургом, в 1931 году включился в объединение «Абстракция-Творчество». В полотнах этого времени преобладают ортогональные пересечения прямоугольных плоскостей и сегментов. Отвлечённая стереометрия сменяется в серии работ 1925-1935 годов комбинациями машиноподобных форм (сомкнутые контуры шатунов, дисков, поршней). После 2-й мировой войны регулярно участвовал в Салоне новых реальностей, получил широкое признание как один из основоположников абстракционизма.