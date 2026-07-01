КУПКА ФРАНТИШЕК

КУПКА ФРАНТИШЕК - чешский живописец, график .

Учил­ся в Ху­дожественнопромышленном училище в Яро­мер­же, за­тем - в праж­ской АХ (1887-91 годы) у Ф. Се­ку­эн­са, в вен­ской АХ (1892-1893 годы) у А. Ай­зен­мен­ге­ра, в 1894 году - у К. Ди­фен­ба­ха в Ве­не. В го­ды учё­бы ув­лёкся тео­со­фи­ей. С 1895 года жил в Па­ри­же. Со­труд­ни­чал во мно­гих ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных жур­на­лах. В гра­фических и жи­во­пис­ных ра­бо­тах конца 1890-х - начала 1900-х годов пре­об­ла­да­ет со­ци­аль­но-кри­тическая те­ма­ти­ка («День­ги», «Ре­ли­гия», «Мир», все 1899 года, Национальная га­ле­рея, Пра­га). Од­но­вре­мен­но пи­сал спи­ри­туа­ли­стические ал­ле­го­рии в ду­хе сим­во­лиз­ма («Бал­ла­да: ра­до­сти жиз­ни», 1901-1902 год, там же). В кар­ти­нах 1907-1910 годов, близ­ких фо­виз­му, про­яви­лось ув­ле­че­ние Купки искусством греческой ар­хаи­ки. В 1911 году вклю­чил­ся в соз­дан­ную бра­тья­ми М. Дю­ша­ном , Р. Дю­шан-Вий­оном и Ж. Вий­оном груп­пу «Пю­то», в ко­то­рую вхо­ди­ли так­же Ф. Ле­же, X. Грис, Ж. Мет­сенже, А. Ар­хи­пен­ко. С это­го вре­ме­ни Купка со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на ре­ше­нии фор­маль­но-пла­стических за­дач и стал од­ним из ве­ду­щих мас­те­ров ев­ропейского аван­гар­диз­ма.

Под воз­дей­ст­ви­ем фу­ту­ри­стической тео­рии си­муль­тан­но­сти, а так­же современных на­учно- тех­нических дос­ти­же­ний (хро­но­фо­то­гра­фия, рент­ге­нов­ские лу­чи) Купка об­ра­тил­ся к опы­там пе­ре­да­чи дви­же­ния по­сред­ст­вом раз­ло­же­ния форм на од­но­мо­мент­ные ас­пек­ты («Жен­щи­на, со­би­раю­щая цве­ты», 1910-1911 годы, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). К началу 1910-х годов от­но­сят­ся его пер­вые аб­ст­ракт­ные ком­по­зи­ции («Кру­ги Нью­то­на», 1911-1912 годы, там же; «Этюд к язы­ку вер­ти­ка­лей», 1911 год, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид; «Амор­фа, фу­га в двух цве­тах», 1912 год, Национальная га­ле­рея, Пра­га). В аб­ст­рак­ци­ях Купки ра­дуж­ные цве­та рас­по­ла­га­ют­ся по кон­цен­трически пе­ре­се­каю­щим­ся ок­руж­но­стям, рас­хо­дя­щим­ся па­ра­бо­лам, по­лу­сфе­рам, соз­да­вая мно­го­мер­ные сис­те­мы свёр­ты­ваю­щих­ся и рас­кры­ваю­щих­ся про­странств («Раз­ме­ще­ние гра­фи­че­ских мо­ти­вов», 1912-1913 годы, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са; «Во­круг точ­ки», 1925-1930 годы, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Боль­шая се­рия «Го­ри­зон­таль­ные и вер­ти­каль­ные пла­ны» (1913-1928 годы) стро­ит­ся на слож­ных пе­ре­се­че­ни­ях приз­ма­тических форм и пре­лом­лён­ных све­то­вых лу­чей, вы­зы­вая мно­го­пла­но­вые ас­со­циа­ции с го­тической ар­хи­тек­ту­рой, музыкальной по­ли­фо­ни­ей, кос­мической гар­мо­ни­ей («Со­бор», 1913 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж; «Го­лу­бое дви­же­ние», 1924 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). В тео­ре­тическом сочинении «Тво­ре­ние в пла­сти­че­ских ис­кус­ст­вах» («La création dans les arts plastiques», 1911 год; издание 1923 года) Купка из­ло­жил свои пред­став­ле­ния о на­зна­че­нии искусствава: ху­дож­ник при­зван най­ти зри­мые эк­ви­ва­лен­ты «дру­гой ре­аль­но­сти» - ми­ро­со­зи­даю­щих, жи­во­тво­ря­щих сил Все­лен­ной.

С 1919 года Купка - экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор праж­ской АХ (за­ни­мал­ся обу­че­ни­ем чешских сту­ден­тов в Па­ри­же). Встре­тив­шись с Т. ван Дус­бур­гом, в 1931 году вклю­чил­ся в объ­е­ди­не­ние «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во». В по­лот­нах это­го вре­ме­ни пре­об­ла­да­ют ор­то­го­наль­ные пе­ре­се­че­ния пря­мо­уголь­ных плос­ко­стей и сег­мен­тов. От­вле­чён­ная сте­рео­мет­рия сме­ня­ет­ся в се­рии ра­бот 1925-1935 годов ком­би­на­ция­ми ма­ши­но­по­доб­ных форм (сомк­ну­тые кон­ту­ры ша­ту­нов, дис­ков, порш­ней). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ре­гу­ляр­но уча­ст­во­вал в Са­ло­не но­вых ре­аль­но­стей, по­лу­чил ши­ро­кое при­зна­ние как один из ос­но­во­по­лож­ни­ков аб­ст­рак­цио­низ­ма.