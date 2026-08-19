КУПЕЙРУС ЛУИС
КУПЕЙРУС ЛУИС - нидерландский писатель.
Детские годы провёл в Индонезии; вернулся в Гаагу в 1878 году. Печатался с 1884 года. Психологические романы Купейруса на современную тему отразили влияние Г. Флобера и Э. Золя: «Элине Вере» («Eline Vere», 1889 год), «Книги маленьких душ» («De Boeken der kleine zielen», dl 1-4, 1901-1903 годы) и другие. Автор мифологических романов в традициях символизма - «Психея» («Psyche», 1898 год, русский перевод 1902 год), «Фидесса» («Fidessa», 1899 год); исторических романов о кризисных моментах всемирной истории - «Ксеркс» («Xerxes», 1919 год), «Искандер» («Iskander», 1920 год) и другие; романа-фантазии о рыцарях Круглого стола «Парящая шахматная доска» («Het zwevende schaakbord», 1917 год). Роман «Рок» («Noodlot», 1890 год) перекликается с романом О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Среди других сочинений: рассказы, повести, путевые записки, публицистика.