КУПЕРЕН ЛУИ
КУПЕРЕН ЛУИ - французский органист и композитор.
Представитель династии Куперен, дядя Ф. Куперена. В начале 1650-х годов обосновался в Париже, с 1653 года органист церкви Сен-Жерве, также придворный музыкант - исполнитель на виоле.
Хотя его произведения при жизни не публиковались, пользовался большим авторитетом как композитор. Его органные сочинения (более 70, главным образом фуги и версеты - вариации на мелодии григорианского хорала) - яркие образцы музыки французского барокко и национальной органной школы. Среди произведений для клавесина (количеством свыше 130) - многочисленные танцы (аллеманды, куранты, сарабанды, жиги, пассакальи, чаконы, гальярды и другие), а также свободные, «нетактированные» прелюдии импровизационного характера («pr ́eludes non mesur ́es»), записанные чаще всего без обозначений размера и тактовых черт. Среди других сочинений - 2 фантазии для дуэта виол и 3 «симфонии» для 1-2 облигатных инструментов в сопровождении бассо континуо.
Сочинения:
Pièces de clavecin / Ed. D. Moroney. Monaco, 1985 год