КУПЕРЕН ФРАНСУА МЛАДШИЙ
КУПЕРЕН ФРАНСУА МЛАДШИЙ - французский композитор, клавесинист, органист.
Крупнейший представитель династии Куперен (был прозван «Великим»). Племянник Л. Куперена. Учился музыке у отца - Шарля Куперена (1638-1679 годы), преемника Л. Куперена на посту органиста парижской церкви Сен-Жерве. С 1683 года исполнял обязанности органиста (официально унаследовал должность своего отца в 1685 году), с 1693 года также королевский органист и придворный учитель музыки (обучал игре на клавесине членов королевской семьи). Пользовался славой органиста, клавесиниста и композитора. Выступал с концертами при дворе.
Важнейшая часть его наследия - музыка для клавесина. Между 1713 и 1730 годами им было опубликовано около 220 пьес, сгруппированных в 27 сюит, или «рядов» (ordres). Помимо традиц. танцев, в них содержится немало пьес (часто в форме старинного рондо) с программными названиями (примечательна галерея «портретов» знакомых композитора, женских характеров и тому подобного). Изысканность их стиля, тщательно разработанная орнаментика, грациозная ритмика, внимание к отделке деталей органично сочетаются с отточенностью формы целого. Основные исполнительские принципы (включая собственную систему записи украшений) и эстетические воззрения Куперен изложил в трактате «Искусство игры на клавесине» («L’art de toucher le clavecin», 1716 год). Органная музыка композитора представлена пьесами литургического назначения (объединены в 2 органные мессы, опубликованы в 1690 году). К сфере духовной музыки относится и большинство вокальных композиций Куперена: мотеты, версеты, утреня («Leçons de ténèbres», между 1713 и 1719 годами - образец ламентации на текст «Плача Иеремии») и другие (всего свыше 50 сочинений).
В камерно-инструментальной музыке композитор объединил французскую и итальянскую традиции. Среди инструментальных сочинений - 4 «королевских концерта» для клавесина и инструментального ансамбля (1722 год), 10 «новых концертов» (1724 год), 12 трио-сонат, в том числе «Парнас, или Апофеоз Корелли» (1724 год); концерт «Апофеоз Люлли» для ансамбля инструментов (1725 год), «Нации» (4 трио, 1726 год), сочинения для виолы да гамба и цифрованного баса (в том числе 2 сюиты, 1728 год).
Творчество Куперена, одна из вершин французской музыки барокко, оказало существенное влияние на европейских композиторов.
Нотные издания:
Œuvres complètes / Ed. M. Cauchie e. a. P., 1932-1933 годы. Vol. 1-12
Œuvres complètes / Révisé par K. Gilbert, D. Moroney. Monaco, 1980-1982 годы. Vol. 1-2
Сочинения:
Искусство игры на клавесине / Пер., коммент., вступ. ст. Я. Мильштейна. М., 1973 год
[Œuvres]: Textes / Réunis par C. Cessac. Versailles, 2000 год