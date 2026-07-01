КУПЕРЕН
КУПЕРЕН - династия французских музыкантов.
Родоначальник - Матюрен (около 1570-1640 годов), любитель музыки, торговец из Бовуара. Представители семьи (работали главным образом в Париже) - органисты, братья Луи Куперен [1626 - 1661 годы], Франсуа Старший (около 1630 года, Шомз-ан-Бри - после 1708 года, Париж), Шарль (крещён 9 апреля 1638 года, Шомз-ан- Бри - между 15 и 26 февраля 1679 года, Париж). Сын Шарля - Франсуа Куперен Младший («Великий», 1668-1733 годы). Династию продолжили его двоюродный брат Николя (20 декабря 1680 года, Париж - 25 июля 1748 года, там же), дочь Маргарита Антуанетта [19 сентября 1705 года, Париж - предположительно 1778 год, там же] - придворная клавесинистка Людовика XV (с 1729 года), и племянник Арман Луи (25 февраля 1727 года, Париж - 2 февраля 1789 года, там же). Последний известный музыкант - органист Жерве Франсуа Куперен (22 мая 1759 года, Париж - 11 марта 1826 года, там же), автор фортепианных сочинений.