КУПЕРЕН

КУПЕРЕН - династия французских музыкантов.

Ро­до­на­чаль­ник - Ма­тю­рен (около 1570-1640 годов), лю­би­тель му­зы­ки, тор­го­вец из Бо­вуа­ра. Пред­ста­ви­те­ли се­мьи (ра­бо­тали главным образом в Па­ри­же) - ор­га­ни­сты, бра­тья Луи Ку­пе­рен [1626 - 1661 годы], Фран­суа Стар­ший (около 1630 года, Шомз-ан-Бри - по­сле 1708 года, Па­риж), Шарль (кре­щён 9 апреля 1638 года, Шомз-ан- Бри - меж­ду 15 и 26 февраля 1679 года, Па­риж). Сын Шар­ля - Фран­суа Ку­пе­рен Млад­ший («Ве­ли­кий», 1668-1733 годы). Ди­на­стию про­дол­жи­ли его двою­род­ный брат Ни­ко­ля (20 декабря 1680 года, Па­риж - 25 июля 1748 года, там же), дочь Маргарита Ан­ту­анет­та [19 сентября 1705 года, Париж - предположительно 1778 год, там же] - при­двор­ная кла­ве­си­ни­ст­ка Лю­до­ви­ка XV (с 1729 года), и пле­мян­ник Ар­ман Луи (25 февраля 1727 года, Па­риж - 2 февраля 1789 года, там же). По­след­ний из­вест­ный му­зы­кант - ор­га­нист Жер­ве Фран­суа Ку­пе­рен (22 мая 1759 года, Па­риж - 11 марта 1826 года, там же), ав­тор фортепианных со­чи­не­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)