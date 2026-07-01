КУПЕР ЭМИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ
КУПЕР ЭМИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ - российский дирижёр, скрипач.
Сын скрипача и контрабасиста А. Л. Куперштока. В 1892-1993 годах брал уроки игры на скрипке у Й. Хельмесбергера-младшего в Вене, в 1891-1896 годах концертировал как скрипач в Вене, Будапеште, Бухаресте, Стамбуле и других городах. Дебютировал как дирижёр в 1897 году в Киевском оперном театре («Фра- Дьяволо» Д. Ф. Э. Обера), в 1900-1907 годах работал там же. В 1897-1900 годах дирижёр оперных театров Гельсингфорса (Хельсинки), Одессы, Харькова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.
С 1907 года в Москве. В 1907-1909 годах дирижёр Оперы С. И. Зимина, где руководил постановкой оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (2-я редакция, впервые без купюр, 1908 год), премьерой оперы «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова (1909 год). С 1908 года постоянный дирижёр симфонических концертов Московского отделения ИРМО; впервые в Москве исполнил 3-ю симфонию и «Поэму экстаза» А. Н. Скрябина (1909 год); позднее неоднократно и с неизменным успехом исполнял сочинения Скрябина в разных странах. В 1909-1914 годах дирижёр (с 1912 года главный дирижёр) Русских сезонов С. П. Дягилева; эта деятельность принесла Куперу междунар. признание.
В 1910-1919 годах дирижёр московского Большого театра; значительными событиями культурной жизни Москвы стали постановки Купером опер Р. Вагнера на русском языке, а также постановка оперы «Дон Кихот» Ж. Массне с Ф. И. Шаляпиным в заглавной партии. В 1919-1924 годах главный дирижёр Театра оперы и балета в Петрограде (усилиями К. и А. Н. Бенуа впервые в России здесь поставлен балет «Петрушка» И. Ф. Стравинского, 1920 год), в 1921–23 год – Петрогр. филармонии. В 1919–24 год проф. Петроградской консерватории (класс оркестрового дирижирования).
В 1924-1926 год гастролировал в Буэнос-Айресе, Мадриде, Лиссабоне и других городах; особый успех имело концертное исполнение оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова в Парижской опере (1926 год). В СССР Купер не вернулся, в 1926-1928 годах главный дирижёр Национальной оперы Латвии в Риге (смотри Латвийский театр оперы и балета). В 1929-1932 годах дирижёр Чикагской городской оперы.
В 1932-1939 годах активно гастролировал, дирижировал на крупнейших оперных и концертных сценах мира. С 1940 года жил в США, в 1944-1950 годах работал в нью-йоркской «Метрополитен- опере» (в 1950 году дирижировал первой американской постановкой оперы «Хованщина» Мусоргского). С 1950 года дирижёр театра «Оперная гильдия Монреаля», в 1951-1960 годах - симфонического оркестра города Батон-Руж (штат Луизиана, США).
Последний концерт Купера (с программой из сочинений русских композиторов) состоялся в 1960 году. Среди сохранившихся аудиозаписей - оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно (1945 год) и «Джоконда» А. Понкьелли (1946 год).