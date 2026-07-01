КУПЕР ЭМИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ

КУПЕР ЭМИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ - российский дирижёр , скрипач.

Сын скри­па­ча и кон­тра­ба­си­ста А. Л. Ку­пер­што­ка. В 1892-1993 годах брал уро­ки иг­ры на скрип­ке у Й. Хель­мес­бер­ге­ра-млад­ше­го в Ве­не, в 1891-1896 годах кон­цер­ти­ро­вал как скри­пач в Ве­не, Бу­да­пеш­те, Бу­ха­ре­сте, Стам­бу­ле и других городах. Де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в 1897 году в Ки­ев­ском опер­ном те­ат­ре («Фра- Дья­во­ло» Д. Ф. Э. Обе­ра), в 1900-1907 годах ра­бо­тал там же. В 1897-1900 годах ди­ри­жёр опер­ных те­ат­ров Гель­синг­фор­са (Хель­син­ки), Одес­сы, Харь­ко­ва, Санкт-Пе­тер­бур­га, Рос­то­ва-на-До­ну.

С 1907 года в Мо­ск­ве. В 1907-1909 годах ди­ри­жёр Опе­ры С. И. Зи­ми­на, где ру­ко­во­дил по­ста­нов­кой опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (2-я редакция, впер­вые без ку­пюр, 1908 год), пре­мье­рой опе­ры «Зо­ло­той пе­ту­шок» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1909 год). С 1908 года по­сто­ян­ный ди­ри­жёр сим­фо­нических кон­цер­тов Московского от­де­ле­ния ИРМО; впер­вые в Мо­ск­ве ис­пол­нил 3-ю сим­фо­нию и «По­эму экс­та­за» А. Н. Скря­би­на (1909 год); позд­нее не­од­но­крат­но и с не­из­мен­ным ус­пе­хом ис­пол­нял со­чи­не­ния Скря­би­на в раз­ных стра­нах. В 1909-1914 годах ди­ри­жёр (с 1912 года главный дири­жёр) Рус­ских се­зо­нов С. П. Дя­ги­ле­ва ; эта дея­тель­ность при­нес­ла Куперу ме­ж­ду­нар. при­зна­ние.

В 1910-1919 годах ди­ри­жёр московского Боль­шо­го те­ат­ра; зна­чительными со­бы­тия­ми куль­тур­ной жиз­ни Мо­ск­вы ста­ли по­ста­нов­ки Купером опер Р. Ваг­не­ра на русском языке, а так­же по­ста­нов­ка опе­ры «Дон Ки­хот» Ж. Масс­не с Ф. И. Ша­ля­пи­ным в за­глав­ной пар­тии. В 1919-1924 годах главный ди­ри­жёр Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в Пет­ро­гра­де (уси­лия­ми К. и А. Н. Бе­нуа впер­вые в Рос­сии здесь по­став­лен ба­лет «Пет­руш­ка» И. Ф. Стра­вин­ско­го, 1920 год), в 1921–23 год – Пет­рогр. фи­лар­мо­нии. В 1919–24 год проф. Пет­роградской кон­сер­ва­то­рии (класс ор­ке­ст­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния).

В 1924-1926 год га­ст­ро­ли­ро­вал в Бу­энос-Ай­ре­се, Мад­ри­де, Лис­са­бо­не и других городах; осо­бый ус­пех име­ло кон­церт­ное ис­пол­не­ние опе­ры «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в Па­риж­ской опе­ре (1926 год). В СССР Купер не вер­нул­ся, в 1926-1928 годах главный ди­ри­жёр Национальной опе­ры Лат­вии в Ри­ге (смотри Лат­вий­ский театр опе­ры и ба­ле­та). В 1929-1932 годах ди­ри­жёр Чи­каг­ской городской опе­ры.

В 1932-1939 годах ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал, ди­ри­жи­ро­вал на круп­ней­ших опер­ных и кон­церт­ных сце­нах ми­ра. С 1940 года жил в США, в 1944-1950 годах ра­бо­тал в нью-йорк­ской « Мет­ро­по­ли­тен- опе­ре» (в 1950 году ди­ри­жи­ро­вал пер­вой американской по­ста­нов­кой опе­ры «Хо­ван­щи­на» Му­сорг­ско­го). С 1950 года ди­ри­жёр те­ат­ра «Опер­ная гиль­дия Мон­реа­ля», в 1951-1960 годах - сим­фо­нического ор­ке­ст­ра города Ба­тон-Руж (штат Луи­зиа­на, США).

По­след­ний кон­церт Купера (с про­грам­мой из со­чи­не­ний русских ком­по­зи­то­ров) со­сто­ял­ся в 1960 году. Сре­ди со­хра­нив­ших­ся ау­дио­за­пи­сей - опе­ры «Ро­мео и Джуль­ет­та» Ш. Гу­но (1945 год) и «Джо­кон­да» А. Пон­кь­ел­ли (1946 год).