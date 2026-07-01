КУПЕР ДЖЕЙМС ФЕНИМОР

КУПЕР ДЖЕЙМС ФЕНИМОР - американский писатель, публицист .

Сын круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца, чле­на Кон­грес­са США. Дет­ст­во про­вёл в ос­но­ван­ном от­цом по­се­ле­нии Ку­перс­таун. Учил­ся в Йель­ском кол­лед­же (1803-1805 годы) в городе Нью-Хей­вен, от­ку­да был из­гнан за пло­хое по­ве­де­ние, в 1806-1811 годы слу­жил на фло­те, где про­шёл путь от про­сто­го мат­ро­са на тор­го­вом суд­не до офи­це­ра. Вый­дя в от­став­ку, без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­ни­мать­ся по­ли­ти­кой.

Литературный де­бют Купера - ро­ман «Пре­дос­то­рож­ность» («The precaution», 1820 год, русский перевод 1876 год), на­пи­сан­ный под влия­ни­ем позд­не­го английского про­све­ти­тель­ско­го реа­лиз­ма ( У. Го­двин , Дж. Ос­тин и другие), ус­пе­ха не имел. Из­вест­ность Куперу при­нёс соз­дан­ный в тра­ди­ци­ях В. Скот­та ис­то­рический ро­ман «Шпи­он» («The spy», 1821 год, русский перевод 1825 год) - пер­вый об­ра­зец это­го жан­ра в американской литературе. Со­че­та­ние ро­ман­тического па­фо­са с до­сто­вер­но­стью и кон­крет­но­стью опи­са­ний и при­сталь­ным вни­ма­ни­ем к национальному ко­ло­ри­ту ста­ло осо­бен­но­стью по­ве­ст­во­вательной стра­те­гии Купера, од­но­го из осно­во­по­лож­ни­ков американского ро­ман­тиз­ма. Национальная ис­то­рия, ге­рои­ка ос­вое­ния «тер­ри­то­рий», про­бле­мы взаи­мо­от­но­ше­ний че­ло­ве­ка и при­ро­ды, ве­ра в не­зыб­ле­мость нрав­ст­вен­ных цен­но­стей - в цен­тре цик­ла ро­ма­нов Купера об охот­ни­ке Нат­ти Бум­по и его дру­ге - ин­дей­це Чин­гач­гуке: «Пио­не­ры» («The pioneers», 1823 год, в русском переводе 1832 года - «По­се­лен­цы»), «По­след­ний из мо­ги­кан» («The last of the mohicans», 1826 год, русский перевод 1833 года), «Пре­рия» («The prairie», 1827 год, в русском переводе 1829 года - «Аме­ри­кан­ские сте­пи»), «Сле­допыт» («The pathfinder», 1840 год, в русском переводе 1841 года - «Пу­те­во­ди­тель в пус­ты­не»), «Зве­ро­бой» («The deerslayer», 1841 год, русский перевод 1848 года). Мор­ская те­ма­ти­ка пре­тво­ре­на в ро­ма­нах «Лоц­ман» («The pilot», 1823 год, русский перевод 1832 года), «Крас­ный кор­сар» («The red rover», 1828 год, в русском переводе 1832 года - «Крас­ный мор­ской раз­бой­ник»), «Мор­ская вол­шеб­ни­ца» («The waterwitсh», 1830 год, в русском переводе 1875 года - «Пе­ни­тель мо­ря») и другие.

Пре­бы­ва­ние в Ев­ро­пе (1826-1835 годы) от­ра­зи­лось в сю­же­тах ис­то­рических ро­ма­нов Купера «Бра­во» («The bravo», 1831 год, русский перевод 1839 года), «Гей­ден­мау­эр» («The hei­denmauer», 1832 год, в русским переводе 1880 года - «Ла­герь языч­ни­ков») и других; не­со­вер­шен­ст­во по­ли­тической сис­те­мы Ста­ро­го Све­та сати­ри­чеcки (в ду­хе Дж. Свиф­та) ос­мыс­ле­но в ро­ма­не «Мо­ни­ки­ны» («Mo­ni­kins», 1835 год, русский перевод 1953 года), не оце­нён­ном боль­шин­ст­вом со­вре­мен­ни­ков; кри­ти­ка об­щественных ин­сти­ту­тов зву­чит в ро­ма­нах «До­мой» («Home­ward bound», 1838 год, в русском переводе 1876 года - «Аме­ри­кан­ский па­кет­бот "Мон­та­ук"»), «Кра­тер» («The cra­ter», 1847 год, русский перевод 1867 года), «Зем­ле­мер» («The chainbearer», 1845 год, русский перевод 1848 года), «Крас­но­ко­жие» («The redskins», 1846 год, русский перевод 1898 года) и другие.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Купера - пуб­ли­ци­стические пам­фле­ты, пу­те­вые очер­ки, за­мет­ки. Ряд про­из­ве­де­ний Купера эк­ра­ни­зи­ро­ван.

Сочинения:

The works. N. Y., 1895-1900 годы. Vol. 1-33

Собрание сочинений: В 9 томах. М., 1992-1993 годы