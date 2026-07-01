КУПЕР ДЖЕЙМС ФЕНИМОР
КУПЕР ДЖЕЙМС ФЕНИМОР - американский писатель, публицист.
Сын крупного землевладельца, члена Конгресса США. Детство провёл в основанном отцом поселении Куперстаун. Учился в Йельском колледже (1803-1805 годы) в городе Нью-Хейвен, откуда был изгнан за плохое поведение, в 1806-1811 годы служил на флоте, где прошёл путь от простого матроса на торговом судне до офицера. Выйдя в отставку, безуспешно пытался заниматься политикой.
Литературный дебют Купера - роман «Предосторожность» («The precaution», 1820 год, русский перевод 1876 год), написанный под влиянием позднего английского просветительского реализма (У. Годвин, Дж. Остин и другие), успеха не имел. Известность Куперу принёс созданный в традициях В. Скотта исторический роман «Шпион» («The spy», 1821 год, русский перевод 1825 год) - первый образец этого жанра в американской литературе. Сочетание романтического пафоса с достоверностью и конкретностью описаний и пристальным вниманием к национальному колориту стало особенностью повествовательной стратегии Купера, одного из основоположников американского романтизма. Национальная история, героика освоения «территорий», проблемы взаимоотношений человека и природы, вера в незыблемость нравственных ценностей - в центре цикла романов Купера об охотнике Натти Бумпо и его друге - индейце Чингачгуке: «Пионеры» («The pioneers», 1823 год, в русском переводе 1832 года - «Поселенцы»), «Последний из могикан» («The last of the mohicans», 1826 год, русский перевод 1833 года), «Прерия» («The prairie», 1827 год, в русском переводе 1829 года - «Американские степи»), «Следопыт» («The pathfinder», 1840 год, в русском переводе 1841 года - «Путеводитель в пустыне»), «Зверобой» («The deerslayer», 1841 год, русский перевод 1848 года). Морская тематика претворена в романах «Лоцман» («The pilot», 1823 год, русский перевод 1832 года), «Красный корсар» («The red rover», 1828 год, в русском переводе 1832 года - «Красный морской разбойник»), «Морская волшебница» («The waterwitсh», 1830 год, в русском переводе 1875 года - «Пенитель моря») и другие.
Пребывание в Европе (1826-1835 годы) отразилось в сюжетах исторических романов Купера «Браво» («The bravo», 1831 год, русский перевод 1839 года), «Гейденмауэр» («The heidenmauer», 1832 год, в русским переводе 1880 года - «Лагерь язычников») и других; несовершенство политической системы Старого Света сатиричеcки (в духе Дж. Свифта) осмыслено в романе «Моникины» («Monikins», 1835 год, русский перевод 1953 года), не оценённом большинством современников; критика общественных институтов звучит в романах «Домой» («Homeward bound», 1838 год, в русском переводе 1876 года - «Американский пакетбот "Монтаук"»), «Кратер» («The crater», 1847 год, русский перевод 1867 года), «Землемер» («The chainbearer», 1845 год, русский перевод 1848 года), «Краснокожие» («The redskins», 1846 год, русский перевод 1898 года) и другие.
Среди произведений Купера - публицистические памфлеты, путевые очерки, заметки. Ряд произведений Купера экранизирован.
Сочинения:
The works. N. Y., 1895-1900 годы. Vol. 1-33
Собрание сочинений: В 9 томах. М., 1992-1993 годы