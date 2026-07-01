КУПЕЦКИЙ ЯН
КУПЕЦКИЙ ЯН - чешский живописец.
Родился в протестантской семье, эмигрировавшей из-за религиозных преследований из Богемии в словацкий город Пезинок. Учился в Вене у Б. Клауса (1684-1687 годы), в Венеции и Риме (1687-1707 годы). Испытал влияние итальянских портретистов (И. К. Лота, В. Гисланди, Б. Строцци, Г. Рени), также А. ван Дейка, Н. де Ларжильера и Г. Риго.
Около 1700 года открыл собственную мастерскую в Риме. Около 1709-1723 годов работал в Вене, с 1723 года - в Нюрнберге. Создавал преимущественно портреты; среди изображений знатных и владетельных особ - портрет императора Петра I, которого Купецкий писал в 1712 году в Карлсбаде (Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг). Помимо парадных портретов, известны многочисл. автопортреты художника (1707 год, галерея Уффици, Флоренция), некоторые - с женой или сыном (1711 год, Национальная галерея, Прага; 1718-1719 годы, Музей изобразительных искусств, Будапешт).
Расширяя рамки жанра, Купецкий привносил в портрет дополнительные мотивы, связанные с занятиями музыкой, живописью и тому подобное («Портрет миниатюриста», 1709 год, Национальная галерея, Прага; «Молодая дама с виолой да гамба», 1720-е годы, Музей изобразительных искусств, Будапешт). Барочная эффектность композиции обретает в работах Купецкого оттенок изысканной галантности; портретируемые даны в свободных, непринуждённых позах, что порой подчёркнуто небрежно накинутой домашней одеждой. Гладкая эмалевая манера письма и светлый нарядный колорит сближают стиль поздних портретов Купецкого с искусством рококо.