КУПЕЦКИЙ ЯН

КУПЕЦКИЙ ЯН - чешский живописец.

Ро­дил­ся в про­тес­тант­ской се­мье, эмиг­ри­ро­вав­шей из-за ре­лигиозных пре­сле­до­ва­ний из Бо­ге­мии в сло­вацкий город Пе­зи­нок. Учил­ся в Ве­не у Б. Клау­са (1684-1687 годы), в Ве­не­ции и Ри­ме (1687-1707 годы). Ис­пы­тал влия­ние итальянских порт­ре­ти­стов (И. К. Ло­та, В. Гис­лан­ди, Б. Строц­ци, Г. Ре­ни), так­же А. ван Дей­ка , Н. де Лар­жиль­е­ра и Г. Ри­го.

Около 1700 года от­крыл собственную мас­тер­скую в Ри­ме. Около 1709-1723 годов ра­бо­тал в Ве­не, с 1723 года - в Нюрн­бер­ге. Соз­да­вал пре­имущественно порт­ре­ты; сре­ди изо­бра­же­ний знат­ных и вла­де­тель­ных особ - порт­рет императора Пет­ра I , ко­то­ро­го Купецкий пи­сал в 1712 году в Кар­лс­ба­де (Му­зей гер­цо­га Ан­то­на Уль­ри­ха, Бра­ун­швейг). По­ми­мо па­рад­ных порт­ре­тов, из­вест­ны мно­го­числ. ав­то­порт­ре­ты ху­дож­ни­ка (1707 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), не­ко­то­рые - с же­ной или сы­ном (1711 год, Национальная га­ле­рея, Пра­га; 1718-1719 годы, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Бу­да­пешт).

Рас­ши­ряя рам­ки жан­ра, Купецкий прив­но­сил в порт­рет до­пол­нительные мо­ти­вы, свя­зан­ные с за­ня­тия­ми му­зы­кой, жи­вопи­сью и тому подобное («Порт­рет ми­ниа­тю­ри­ста», 1709 год, Национальная га­ле­рея, Пра­га; «Мо­ло­дая да­ма с вио­лой да гам­ба», 1720-е годы, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Бу­да­пешт). Ба­роч­ная эф­фект­ность ком­по­зи­ции об­ре­та­ет в ра­бо­тах Купецкого от­те­нок изы­скан­ной га­лант­но­сти; порт­ре­ти­руе­мые да­ны в сво­бод­ных, не­при­ну­ж­дён­ных по­зах, что по­рой под­чёрк­ну­то не­бреж­но на­ки­ну­той до­маш­ней оде­ж­дой. Глад­кая эма­ле­вая ма­не­ра пись­ма и свет­лый на­ряд­ный ко­ло­рит сбли­жа­ют стиль позд­них порт­ре­тов Купецкого с искусством ро­ко­ко.