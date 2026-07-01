КУПЕЦКАЯ ПАЛАТА
КУПЕ́ЦКАЯ ПАЛА́ТА - в России в XVII-XVIII веках название органов, участвовавших в обеспечении казны монетным запасом и необходимым для него сырьём.
Первая купецкая палата - ежегодно избиравшаяся от московского купечества структура (в её состав входили исполнявшие казённые повинности купцы - целовальники во главе с гостем). Образована не позднее 1627 года, состояла в ведении приказа Большой казны. Первоначально купецкая палата приобретала для казны у иностранных купцов, гостей и торговых людей гостиной сотни драгоценные камни, изделия из драгоценных металлов и прочее в обмен на икру, шёлк и другие ценные казённые товары (с середины XVII века в обмен главным образом на меха, поступавшие из Сибири). Купцы, доставлявшие товары для казённых нужд, освобождались от уплаты пошлины, которую вместо них платил приказ Большой казны. Скорее всего, в начале 1630-х годов купецкая палата от обмена товаров перешла к их продаже, получая за них серебряные монеты иностранной чеканки. Круг продаваемых товаров постоянно расширялся, в разное время в него входили хлеб, поташ, смольчуг (густая смола), пенька, лён, рыбий клей (карлук), корабельный лес, железо, ревень, селитра, ворвань, моржовая кость. Последнее упоминание об этой купецкой палате относится к 1680-м годам.
Вторая купецкая палата - центральное государственное учреждение. Образована указом Сената от 23 апреля 1711 года, была в его подчинении. Состояла из 3 избранных к службе в купецкой палате купцов, которые вели дела «обще». При них находились пробирные мастера, целовальники и подьячие из штата Московской губернской канцелярии. Купецкая палата покупала золото и серебро у населения Москвы и других городов, рассылала для этой цели своих эмиссаров на крупные российские ярмарки. Выдавала подряды на поставку в казну перечеканенных в России в XVII веке серебряных талеров - ефимков (отсюда одно из её названий), золота и серебра в слитках, изделиях и иностранной монете (также часто именовавшейся ефимками). Осуществляла обмен денег, подлежавших изъятию из обращения, передачу заготовленного металла на монетные дворы и, частично, контроль за работой этих дворов. С 1712 года возглавлялась генерал-квартирмейстером В. А. Апухтиным.
Документация купецкой палаты выявлена вплоть до 1714 года; возможно, купецкая палата существовала до 1719 года, когда монетное дело было передано в ведение Камер-коллегии, но представление о работе палаты до открытия в 1727 года Монетной конторы (с 1734 года Монетная канцелярия) неверно (в 1720-х годах бывшие члены купецкой палаты сохраняли за собой лишь права подрядчиков по торговле золотом и серебром).