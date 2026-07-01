КУПЕЦКАЯ ПАЛАТА

КУПЕ́ЦКАЯ ПАЛА́ТА - в России в XVII-XVIII веках название органов, участвовавших в обеспечении казны монетным запасом и необходимым для него сырьём.

Пер­вая купецкая палата - еже­год­но из­би­рав­шая­ся от московского ку­пе­че­ст­ва струк­ту­ра (в её со­став вхо­ди­ли ис­пол­няв­шие ка­зён­ные по­вин­но­сти куп­цы - це­ло­валь­ни­ки во гла­ве с гос­тем). Об­ра­зо­ва­на не позд­нее 1627 года, со­стоя­ла в ве­де­нии при­ка­за Боль­шой каз­ны. Пер­во­на­чаль­но купецкая палата при­об­ре­та­ла для каз­ны у иностранных куп­цов, гос­тей и тор­го­вых лю­дей гос­ти­ной сот­ни дра­го­цен­ные кам­ни, из­де­лия из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и прочее в об­мен на ик­ру, шёлк и другие цен­ные ка­зён­ные то­ва­ры (с середины XVII века в об­мен главным образом на ме­ха, по­сту­пав­шие из Си­би­ри). Куп­цы, дос­тав­ляв­шие то­ва­ры для ка­зён­ных нужд, ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты по­шли­ны, ко­то­рую вме­сто них пла­тил при­каз Боль­шой каз­ны. Ско­рее все­го, в начале 1630-х годов купецкая палата от об­ме­на то­ва­ров пе­ре­шла к их про­да­же, по­лу­чая за них се­реб­ря­ные мо­не­ты иностранной че­кан­ки. Круг про­да­вае­мых то­ва­ров по­сто­ян­но рас­ши­рял­ся, в раз­ное вре­мя в не­го вхо­ди­ли хлеб, по­таш, смоль­чуг (гус­тая смо­ла), пень­ка, лён, ры­бий клей (кар­лук), ко­ра­бель­ный лес, же­ле­зо, ре­вень, се­лит­ра, во­рвань, мор­жо­вая кость. По­след­нее упо­ми­на­ние об этой купецкой палате от­но­сит­ся к 1680-м годам.

Вто­рая купецкая палата - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние. Об­ра­зо­ва­на ука­зом Се­на­та от 23 апреля 1711 года, бы­ла в его под­чи­не­нии. Со­стоя­ла из 3 из­бран­ных к служ­бе в купецкой палате куп­цов, ко­то­рые ве­ли де­ла «об­ще». При них на­хо­ди­лись про­бир­ные мас­те­ра, це­ло­валь­ни­ки и по­дья­чие из шта­та Московской губернской кан­це­ля­рии. Купецкая палата по­ку­па­ла зо­ло­то и се­реб­ро у на­се­ле­ния Мо­ск­вы и других го­ро­дов, рас­сы­ла­ла для этой це­ли сво­их эмис­са­ров на круп­ные российские яр­мар­ки. Вы­да­ва­ла под­ря­ды на по­став­ку в каз­ну пе­ре­че­ка­нен­ных в Рос­сии в XVII веке се­реб­ря­ных та­ле­ров - ефим­ков (от­сю­да од­но из её на­зва­ний), зо­ло­та и се­реб­ра в слит­ках, из­де­ли­ях и иностранной мо­не­те (так­же час­то име­но­вав­шей­ся ефим­ка­ми). Осу­ще­ст­в­ля­ла об­мен де­нег, под­ле­жав­ших изъ­я­тию из об­ра­ще­ния, пе­ре­да­чу за­го­тов­лен­но­го ме­тал­ла на мо­нет­ные дво­ры и, час­тич­но, кон­троль за ра­бо­той этих дво­ров. С 1712 года воз­глав­ля­лась генерал-квар­тир­мей­сте­ром В. А. Апух­ти­ным.

До­ку­мен­та­ция купецкой палаты вы­яв­ле­на вплоть до 1714 года; воз­мож­но, купецкая палата су­ще­ст­во­ва­ла до 1719 года, ко­гда мо­нет­ное де­ло бы­ло пе­ре­да­но в ве­де­ние Ка­мер-кол­ле­гии, но пред­став­ле­ние о ра­бо­те па­ла­ты до от­кры­тия в 1727 года Мо­нет­ной кон­то­ры (с 1734 года Мо­нет­ная кан­це­ля­рия ) не­вер­но (в 1720-х годах бывшие чле­ны купецкой палаты со­хра­ня­ли за со­бой лишь пра­ва под­ряд­чи­ков по тор­гов­ле зо­ло­том и се­реб­ром).

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