ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - обладание земельным участком на определённых юридических основаниях, обусловливающих соответствующие права и обязанности землевладельцев.
Вместе с правами пользования и распоряжения землёй составляет право собственности на землю. Правовое регулирование владения землёй - один из самых древних правовых институтов - берёт своё начало в римском праве, где земельные участки были разновидностью вещей. Общее понятие «владение» римские юристы выводили из латинского рositio - поселение (на земле). Уже в эпоху домината передача прав на недвижимость (смотрите Вещное право) регламентировалась специальными правилами. Учитывалось положение земельного участка, его хозяйственное назначение и др. Различались городские участки (praedia urbana) и сельскохозяйственные угодья (praedia rustica), а также земли италийские - сельские и городские (res mancipi) и провинциальные (res nec mancipi). Соответственно, для каждой категории землевладения устанавливались свои правила. Позднее землевладение стало подчиняться общим правилам о владении как одном из правомочий собственника.
Землевладение в России
В Древнерусском государстве возникали разнообразные формы частного землевладения; государство стало верховным собственником земли при сохранении общинами и отдельными крестьянскими семьями прав владения и распоряжения своими участками. Постепенно князья династии Рюриковичей облагали покорённые племена данью и захватывали отдельные территории. Князья (Ольга, Владимир Святославич), а затем и бояре обзаводились собственными владениями. В ходе Крещения Руси в конце X - начале XI веков появились земельные угодья митрополичьей кафедры. В X-XI веках стали возникать вотчины. С XI века земельные отношения регулировались наряду с обычным правом нормами Русской правды. Со второй половины XI века в исторических источниках упоминаются земельные вклады князей монастырям и церквам. С XIII-XIV веков складывались основы дворянского землевладения в Северо-Восточной Руси. Происходил процесс оформления крестьянского частного землевладения.
С XIV века лично свободные черносошные крестьяне, которые несли государственные повинности, владели общинными землями - чёрными землями. В XIV - конце XV веков значительно увеличилось количество частных и монастырских вотчин в Северо-Восточной Руси и Новгородской республике. В последней четверти XV века наряду с вотчиной возникло поместье как условная форма частного землевладения (первоначально права его распоряжением были ограничены). Великие князья московские заботились об увеличении своего родового домена - дворцовых земель. В процессе образования Русского государства великокняжеская власть стремилась к ограничению прав и постепенной ликвидации земель удельных князей, образовался значительный фонд чёрных земель с отдельными вкраплениями собственных великокняжеских владений.
Развивалось помещичье землевладение. По мере раздачи государственных земель в частное владение, пожалований церквам и монастырям резко сократились размеры черносошного землевладения в центральных районах России, к середине XVI века чёрные земли остались на Севере. Во второй половине XVI века резко возрос земельный фонд государства, в значительной степени за счёт присоединения Поволжья. Политика опричнины разрушила прежние поземельные отношения на значительной территории государства; принудительные мены землями и переселения феодалов в этот период привели к хозяйственному разорению страны и усилению закрепощения крестьян (крепостное право формировалось с конца XV века).
К концу XVI века были ликвидированы последние уделы, началось ограничение роста земельных владений церкви. В XVII веке резко увеличилось количество частных вотчин, жалованных из фонда поместных земель и неосвоенных районов Юга России. За счёт чёрных земель на Севере шло расширение дворцового землевладения. В ходе освоения Сибири развивалось крестьянское, церковное (православные церкви) и монастырское землевладение. Складывалось казачье землевладение. Поземельные отношения в XV-XVII веках регулировались Судебниками (1497, 1550, 1589 годов), Уложением 1607 года, Соборным уложением 1649 года, писцовыми, переписными, дозорными книгами и пр.
Указом Петра I от 23.03(03.04).1714 года закреплено слияние поместья и вотчины, образованы имения с единым порядком распоряжения. В ходе секуляризации 1764 года ликвидированы земельные владения церкви, за духовными учреждениями оставлены лишь небольшие участки земли. Во второй половине XVIII века, по мере продвижения российских границы к югу, развивалось крупное частное землевладение в Новороссии, на Северном Кавказе и в Крыму. Земли городов и посадов складывались в ходе Генерального межевания; в соответствии с Жалованной грамотой городам 1785 года они переданы городам в вечное пользование, находились в распоряжении городских дум.
Церковные и монастырские земли вновь начали формироваться в конце XVIII - первой половине XIX веков. Состав частных земельных собственников расширился вследствие указов императора Александра I от 12(24).12.1801 года (разрешил приобретать незаселённые земли купцам, мещанам и казённым крестьянам) и императора Николая I от 08(20).11.1847 года (крестьянам предоставлено право выкупа на свободу с землёй при продаже имения за долги на торгах; в 1849 году возможность выкупа поставлена в зависимость от согласия помещика).
Крестьянская реформа 1861 года юридически закрепила за крестьянами право собственности на свои наделы и право на приобретение земли. В XIX - начале XX веков земля в зависимости от её принадлежности делилась на категории: казённые земли (составляли 32,6% всей земли в Российской империи, 15,4% - в Европейской России в 1905 году); надельные земли, принадлежавшие крестьянской общине (около 6% земельного фонда Российской империи и 1/3 земельного фонда Европейской России в 1905 году); частновладельческие земли (5,09% всей земли в Российской империи, 25,7% - в Европейской России в 1905 году), которые подлежали свободной продаже и являлись сферой формирования земельного рынка; казачьи земли; кабинетские земли (собственность короны, находились в распоряжении императора только в период его пребывания у власти); земли городов и посадов (свыше 2 млн. га, или 0,5% земли в Европейской России в 1905 году); удельные земли (собственность императорской фамилии), церковные земли и монастырские земли. Земельные отношения регулировались обширным земельным законодательством.
После Февральской революции 1917 года Временное правительство объявило о переходе удельных и кабинетских земель в государственную собственность. После установления советской власти Декретом о земле, принятым 2-м Всероссийским съездом советов рабочих и солдатских депутатов в ночь с 26.10(08.11) на 27.10(09.11).1917 года, отменялась частная собственность на землю, которая объявлялась «общенародным достоянием»; помещичьи, удельные, церковные и монастырские земли были конфискованы (б. ч. их передана крестьянам). В СССР, после осуществления индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, собственником земли стало государство. Оно предоставляло землю в пользование государственным предприятиям, организациям и учреждениям, колхозам, межколхозным и др. организациям, общественным организациям, отдельным гражданам.
В РФ после 1991 года вновь введено право частной собственности на земельные участки. В действующем российском праве разграничивается право собственности на землю и право владения землёй. Земельный кодекс РФ (2001 год) определяет собственно землевладение - пожизненное наследуемое владение.